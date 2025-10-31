'Amada Carlota', el libro de Marta Robles sobre el robo de bebés que puedes conseguir en la Comunidad de Magas

El pasado mes de septiembre Marta Robles presentó su última novela Amada Carlota (Espasa, 2025), un libro que aborda uno de los capítulos más sombríos de la historia reciente de España: el caso de los bebés robados.

Con la precisión narrativa que caracteriza a Robles, la madrileña firma una entrega que va más allá del género negro. La historia que narra está profundamente anclada a casos reales, donde miles de familias hoy en día se siguen viendo afectadas por ello.

Para la autora, este no es una simple obra de ficción, sino que habla sobre la violencia que se infligió de manera continua y normalizada sobre las mujeres en uno de los capítulos más oscuros del siglo XX.

Amada Carlota

La cuarta novela de Marta Robles la protagoniza Tony Roures, un carismático detective, curtido en guerras y desengaños, que debe enfrentarse por primera vez a su misterio más íntimo: al que afecta al corazón de la mujer que ama.

La historia comienza en 1985, cuando una adolescente da a luz a una niña en una clínica clandestina. El bebé es separado de su madre inmediatamente después del parto, por decisión del padre de la joven: un poderoso médico vinculado a las élites del franquismo.

La portada del último libro de Marta Robles 'Amada Carlota'

Años después, Carlota Aguado, una jueza de fuerte carácter con un pasado sin resolver, contrata los servicios de Roures, con el que comparte una intensa relación sentimental para que investigue su propio caso: la separación forzada del bebé que alumbró cuando era una adolescente.

La magistrada lo hace en un punto en el que cree haber encontrado a su hija, pero necesita evidencias de su identidad. Será en este momento en el que el propio relato de la jueza y la investigación del detective desvelen una verdad estremecedora.

Conoce la historia

