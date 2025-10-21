La marea rosa invade Aragón: la Carrera de la Mujer de Zaragoza rompe récords con más de 15.000 participantes

El 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se celebró la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Zaragoza 2025. Una convocatoria con más de 15.000 participantes que tiñeron de rosa el asfalto aragonés.

La tradicional marea rosa recorrió 6 km por el centro histórico y las principales avenidas de Zaragoza, llegando a la meta en la plaza del Pilar. Una mañana deportiva, solidaria y reivindicativa sobre el cáncer de mama.

Un año más, la carrera buscó difundir la práctica del running y el ejercicio aeróbico entre las mujeres. Pero, además, quiso poner en el centro las causas sociales. Por eso se recaudaron fondos para promover la investigación del cáncer de mama y se apostó por la toma de conciencia de una prevención anticipada o combatir las desigualdades sociales y educativas de las mujeres.

Sara Benedí, del Oysho Running Club, fue la ganadora de esta carrera, lo que supuso su tercera victoria. Tras ella llegó a la meta Greta Guerrero. En tercer lugar, la clasificada fue Beatriz Martínez, seguida por Malika Asahssahh y, como la última del top 5, Isabel Macías.

Antes de la salida, con la asistencia de Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, se realizó un acto conmemorativo por el Día Internacional del Cáncer de Mama. También, María José Rivas, la presidenta de AMAC-GEMA, estuvo presente leyendo un manifiesto reivindicativo sobre la importancia del diagnóstico precoz y la investigación médica.

Sara Benedí cruzando la linea de meta Cedidas

Las acciones solidarias fueron uno de los pilares del evento. Se realizó una importante aportación de 90.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), destinada a programas de investigación y apoyo a pacientes.

Además, se otorgaron donaciones de 1.000 euros a las organizaciones Wanake Mujer, que combate la mutilación genital femenina y otros tipos de violencia hacia las mujeres. A la Fundación Geicam, la entidad que lidera la investigación en cáncer de mama; y, por último, a la Asociación Clara Campoamor, que se dedica a la defensa de los derechos de la mujer.

Más que cáncer

Los dorsales también cumplieron su rol solidario, cuyos fondos se dirigieron a AMAC-GEMA, la asociación local que brinda acompañamiento físico, emocional y social a mujeres afectadas por cáncer ginecológico o de mama.

La organización fomentó la inclusión y el apoyo a refugiadas, invitando al grupo de mujeres de ACNUR y a participantes de la Fundación Federico Ozanam, para potenciar el empoderamiento femenino y el vínculo comunitario con el territorio.

La Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM) también tuvo su papel. La campaña #laMquefalta, impulsada por la alianza de Daiichi Sankyo-AstraZeneca, sensibiliza y busca dar a conocer el cáncer de mama metastásico y las necesidades específicas de las pacientes en ese estadio menos conocido.

La unión de todas las campañas, recaudaciones y buenas intenciones creó un espíritu de apoyo mutuo y de solidaridad donde cada mujer participa para sentirse parte de una causa común, más allá de la competición.

Salud y prevención

La marea rosa recorrió Zaragoza en un clima de respeto, unión y bienestar, enfatizando la salud, la prevención y la concienciación sobre el cáncer de mama y las desigualdades de género.

Al finalizar la carrera, se completó con un prolongado ambiente de celebración y solidaridad. Las participantes se unieron a un festival de fitness, zumba y Ballet Fit, con un ambiente alegre y acogedor.

Cedidas

Para relajarse, el grupo Team D’Luxe cerró con una actuación musical en directo, lo que añadió un componente festivo y animado a la mañana. Una jornada que tuvo de todo, una experiencia integral y memorable para todas aquellas mujeres que asistieron.

El calendario aún no finalizó, todavía quedan más carreras de la marea rosa en Barcelona (16 de noviembre) y en Sevilla (23 de noviembre). Estos eventos son ejemplo de cómo una simple acción deportiva puede ser tan poderosa como para unir salud, solidaridad y conciencia social.