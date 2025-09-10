La 'swap party' de Magas y Enclave ODS: ven al evento de la moda circular para darle un nuevo toque a tu armario

La 'swapp party' de Magas y Enclave ODS se celebrará en la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid.

En los últimos años, la moda ha estado en el centro de las conversaciones sobre sostenibilidad. Principalmente, debido a la irrupción de marcas cuyo modelo de negocio se centra en producir y vender ropa de forma acelerada a precios muy bajos.

¿Qué genera esto? Surge en los consumidores una cultura de la compra compulsiva y del descarte, creando una necesidad constante de adquirir nuevas prendas, para luego desecharlas.

Esto es algo realmente reciente, ya que históricamente, el consumo de moda se basaba en la durabilidad y la calidad. La gente atesoraba menos ropa, pero cada pieza estaba diseñada para permanecer en el armario por largo tiempo.

Hoy en día precisamente se está empezando a luchar para recuperar ese espíritu mucho más sostenible, apostando por un consumo consciente y responsable.

La 'swap party' de Magas y Enclave ODS

Probablemente, os estéis preguntando en qué consiste una swap party... Pues bien, la dinámica es muy sencilla: cada una de las lectoras de la Comunidad de Magas que se hayan apuntado en la página para asistir al evento, podrán llevar las prendas que ya no utilicen e intercambiarlas por otras que les interesen.

De esta forma, esa blusa 'olvidada', puede convertirse en el nuevo tesoro para alguien más, y tú mientras, renuevas tu vestidor sin necesidad de tener que comprar nada.

Además, el atractivo del evento de Magas y Enclave ODS no está únicamente en el ahorro, sino el valor que se aporta a la moda circular. Porque darle una segunda vida a lo que una vez te adquiriste, significa prolongar su ciclo de uso y reducir el desperdicio textil.

Nuestras lectoras disfrutando de la anterior entrega de la 'Swapp party' de Magas y Enclave ODS.

4 razones por las que no te puedes perder la cita con la moda sostenible

1. Renuevas tu armario sin gastar dinero

En Magas estamos seguras de que tienes alguna prenda que ya no usas, incluso estando en perfecto estado. Y si vienes a nuestra swap party, te daremos la oportunidad de cambiarla por otro artículo que te enamore.

2. Cuidas el planeta

¿Sabías que la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo? Por eso es fundamental alargar la vida útil de cada prenda, ya que, de esta forma, evitamos que termine en la basura y reducimos la necesidad de seguir produciendo piezas nuevas.

3. Vives una experiencia divertida y diferente

Esta swap party no solo es un sitio en el que das y recibes ropa a cambio: este es un punto de encuentro entre las personas que aman la moda, las historias detrás de cada prenda y la creatividad para reinventar estilos.

4. Inviertes en solidaridad

Queríamos dejar lo mejor para el final: los artículos que no encuentren nueva dueña no se tiran ni se pierden, se donarán a APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

¿Cómo puedo participar?

Es sencillo: el primer paso es unirte a la Comunidad de Magas de forma gratuita, y apuntarte en el enlace de la swap party.

Para garantizar que el intercambio de ropa es de la mayor calidad, tienes que traer las prendas que ya no uses lavadas y planchadas. Además, has de tener en cuenta que solo se aceptará ropa femenina, no se recogerá ni masculina o infantil, ni accesorios.

Imagen de archivo de una mujer comprando en una tienda de segunda mano. Cedida

Ya sabes, si no quieres perderte el mayor evento de moda y sostenibilidad de Enclave ODS y Magas, tienes una cita del 18 al 21 de septiembre de 11:00 a 19:00 en IFEMA en el Mercedes-Benz Fashion Week.

¡Anímate, únete a la Comunidad de Magas y apúntate a nuestra swap party!