Parece Turquía pero está en Guadalajara: el pueblo conocido como 'la Capadocia española' que es una joya

España está repleta de rincones únicos en el mundo que consiguen enamorar a cualquier visitante y, por supuesto, a nacionales. En esta ocasión, dirigimos nuestra mirada hacia Guadalajara, una de las provincias que alberga gran cantidad de rincones ocultos llenos de encanto.

Uno de los más fascinantes es Cívica, una pintoresca aldea, situada en Brihuega y muy poco conocida por el gran público, que ha sabido ganarse su fama gracias a su impresionante paisaje, que le ha valido el apodo de "la Capadocia alcarreña".

Conformada por un sinfín de arcos, grutas y escaleras, Cívica ha cautivado incluso a National Geographic, que no ha dudado en rendirse ante su belleza única. No es difícil entender por qué: su entorno parece sacado de una película de fantasía, haciendo de este lugar un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

Ubicada en el valle del río Tajuña, entre las localidades de Masegoso de Tajuña y Brihuega, y está formada por un conjunto de casas abandonadas construidas en forma de cueva excavada en la roca, aunque su funcionalidad todavía es un misterio.

Su origen se vincula al cura Don Aurelio Pérez, quien heredó estas tierras y dedicó dos décadas de su vida a construir en ellas, desde 1950 hasta 1970. Lo hizo piedra a piedra con la intención de convertir la zona en un santuario. Fue tanto su interés en la creación del complejo que hubo momentos en los que llegó a contratar trabajadores para realizar la obra.

Enamoró a Camilo José Cela

La impresionante belleza de Cívica no pasó desapercibida para el escritor Camilo José Cela, quien la describió en su célebre obra Viaje a la Alcarria. En su relato, Cela refleja la singularidad de este lugar con las siguientes palabras, capturando la esencia mística y deslumbrante de Cívica, un lugar donde la naturaleza y la historia se funden en una armonía única.

"Semeja una aldea tibetana o el decorado de una ópera de Wagner. El viajero no estuvo nunca en el Tíbet, pero se imagina que sus aldeas deben ser así: solemnes, miserables, casi vacías, llenas de escaleras y balaustradas, colgadas de las rocas y también horadadas en la roca".

📍Cívica, Guadalajara ¿Conoces la Capadocia de la Alcarria? ⛰️ Cívica es una pequeña aldea abandonadaexcavada en la roca de la montaña. No se trata de un lugar común y parece sacado de una película fantástica. ◽Además el entorno es espectacular. Muy cerca hay una impresionante cascada con una capa casi continua de musgo. 🍴Justo enfrente hay un pequeño bar con zona de merendero. Además, en la zona hay muchas zonas para hacer picnic.🏕️ Esta extravagante construcción es fácil de localizar en la carretera CM-2011 🛣️ que conecta las localidades de Brihuega y Masegoso. ℹ️ Hay carteles que indican que se trata de unapropiedad privada, aunque acceder no presenta ninguna complejidad, no hay barrera y el acceso está abierto a todo el mundo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Briguela describe esta aldea como "un caserío particular formado por un pequeño conjunto urbano, cubierto de frondosa vegetación con arroyos y cascadas surgiendo por todas partes, con grutas, manantiales, escaleras, terrazas, paseos y balaustradas de piedra que le confieren un aire misterioso y atrayente. En definitiva, un sitio curioso y pintoresco, emplazado en un paraje de gran belleza".

Cómo llegar a Cívica

La aldea de Cívica está situada a tan solo 45 kilómetros de Guadalajara y a 100 kilómetros de Madrid, lo que la convierte en el destino perfecto para una excursión de un día.

Llegar hasta este encantador lugar no te resultará complicado. Tan solo hay que llegar a la localidad de Brihuega y desde allí poner rumbo a Masegoso de Tajuña. La construcción es fácil de localizar en la carretera CM-2011, que conecta ambos municipios.

Hay carteles que indican que se trata de una propiedad privada, aunque acceder no presenta ninguna complejidad, ya que no hay barrera y el acceso está abierto a todo el mundo. No le des más vueltas y descubre una verdadera joya escondida en el corazón de Guadalajara.