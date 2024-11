Laura, Conchi y Eva salvaron a los suyos de la DANA gracias a las redes: así se han convertido en una ventana de ayuda

"Se ha quedado atrapada por el agua, agarrada a una planta. Su coche ha sido arrastrado por la corriente, está sola y no tiene mucha cobertura". Con estas conmovedoras palabras, explicaba Laura, bajo el usuario @LausMt en su cuenta X, la vivencia de su amiga Maite, afectada por la DANA. En este post, cuenta con miedo su situación y pide ayuda para ser rescatada. El tuit acumuló millón y medio de visualizaciones y los servicios de emergencia pudieron salvarla.

Este es uno de los muchos ejemplos que confirman que las redes sociales están desempeñando un papel fundamental ante la situación de emergencia provocada por la DANA (acrónimo de 'Depresión Aislada en Niveles Altos'). El pasado 29 de octubre, este fenómeno natural azotó de lleno el este de la península, y más especialmente la zona de Valencia, dejando más de 200 víctimas mortales y miles de personas sin hogar.

Desde entonces, se multiplicaron las publicaciones relacionadas. En Instagram, el hashtag #dana acumula más de 1 millón de menciones. En Twitter y TikTok, pero también Facebook, surgen a diario nuevos post, tanto con mensajes esperanzadores como peticiones de auxilio.

Las redes permitieron salvar vidas, en ocasiones, de manera inesperada. El vídeo de una mujer, arrastrada por una fuerte corriente en la localidad de Catarroja, dio la vuelta a las redes y facilitó el reconocimiento de la víctima, Conchi. Vio la publicación María, su hermana. Emocionada, confesó en el programa de Y ahora Sonsoles: "Estaba muy pendiente del teléfono ese día y, en cuanto vi ese vídeo, supe que era mi hermana. No me podía comunicar con ella ni con mi cuñado, y luego me confirmaron que sí: era ella".

Las redes también se convirtieron en la única vía de comunicación para las numerosas personas que quedaron incomunicadas. La exdiputada del Parlamento Europeo Carolina Punset explicó que se había quedado atrapada dentro de su vehículo con su hijo de seis años. Esperaron los servicios de emergencia toda la noche, por suerte, pudieron ser rescatados.

Gracias a los valientes hombres y mujeres de la ⁦@guardiacivil⁩ que nos ayudaron a rescatar a nuestro hijo de seis años después de una noche infernal atrapado en Valencia en la que temimos por su vida y la de otros compañeros que estaban con él cuando llegó la riada. pic.twitter.com/UOtHvPulYa — Carolina Punset (@CarolinaPunset) October 30, 2024

Rut Moyano, una vecina del municipio afectado de Benetússer fue una de las personas que no pudo ser atendida. Ante la espera, la usuaria documentó la evolución de la DANA a través de su cuenta X, su única vía de comunicación en ese momento. "Hay un vecino sin pulso y otro que va en silla de ruedas que se ha caído. Necesitamos ayuda", según comentaba en su cuenta, con miedo.

Plataformas de auxilio y de testimonios, pero también recordatorios de la gravedad de los hechos, las redes se presentaron y siguen presentando como la prueba fehaciente de una situación descontrolada.

La usuaria de X Anna Manyé, publicó un vídeo en su cuenta, bajo el nombre @annamanye, en el que explicaba cómo su calle se estaba inundando en cuestión de minutos. En el vídeo, se observa que a las 19:17, la lluvia es aún ligera, al poco tiempo, el nivel del agua empieza a subir de manera preocupante.

Com pot canviar la història en uns minuts. pic.twitter.com/zmqRyPtCRJ — Anna Manyé (@annamanye) October 31, 2024

El audio de una mujer, farmacéutica, publicado en TikTok, fue uno de los más desgarradores difundidos estos días. En él, se despide de su pareja y de su bebé, de apenas ocho meses. "Por favor, cuida a mi niño y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, aunque solo fuera por ocho meses", explicaba, llorando.

Tres días después de la tragedia, se siguen multiplicando las peticiones de ayuda, también para ubicar a los desaparecidos. La usuaria @Evepeiz conmovió la red X con la búsqueda de su madre. Por suerte, pudo compartir la buena noticia el 31 de octubre: "Pude localizar a mi mamá. Está sana y salva. Unas vecinas de Picanya la acogieron en su casa. A ella y a otros ancianos vecinos de mi madre. Muchas gracias a todas las personas que ayudaron a difundir mi mensaje".

Pude localizar a mi mamá. Está sana y salva. Unas vecinas de Picanya la acogieron en su casa. A ella y a otros ancianos vecinos de mi madre. Muchas gracias a todas las personas que ayudaron a difundir mi mensaje...(sigue) #DANA #VALENCIA #INUNDACION #Picanya @GVA112 pic.twitter.com/5oXYVY6YBj — Cómo es posible? (@Evepeiz) October 31, 2024

En estos días, todas las vías de auxilio y de comunicación siguen siendo necesarias para ayudar a los afectados. Estos testimonios, lanzados como una botella al mar, subrayan la importancia de la instantaneidad y de la cooperación, en situaciones de emergencia.