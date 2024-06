Isabel Díaz Ayuso sorprende con un vestido celeste con sello español que homenajea a Milei y a la bandera argentina

La presidenta de la Comunidad de Madrid nos tiene acostumbrados a rendir homenajes a través de sus estilismos y el de este 21 de junio no ha sido para menos. Esta tarde, Isabel Díaz Ayuso ha recibido en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, al presidente de la República Argentina, Javier Milei. Se trata de una de las citas más esperadas en su agenda de esta semana, con motivo de la entrega de la Medalla Internacional de Madrid al mandatario.

En esta ocasión, Díaz Ayuso ha optado por enfundarse en un look muy especial que refleja el sentido de este acto, que no es otro que reconocer los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano. En cualquier caso, como explicamos desde Magas, no solo el contenido del encuentro ha sido relevante, también el estilismo elegido por Ayuso para este encuentro entre instituciones.

La presidenta madrileña ha optado por enfundarse en un vestido de Victoria, la firma de novia, invitada y madrina creada en 2015 por Vicky Martín Berrocal. En concreto, ha lucido el modelo Violeta, perteneciente a la colección primavera-verano 2023 Prêt-à-Porter. Un diseño que ya había lucido en su investidura hace un año, y que nuevamente demostró ser un acierto en términos de estilismo.

El vestido, confeccionado a mano en España, es un ejemplo del gusto que la líder del Partido Popular madrileño tiene por las prendas elegantes a la vez que discretas. La apuesta por su color, un suavizado tono azul celeste, no parece casualidad: la bandera oficial argentina está formada a partir de dos fajas del mismo color con una blanca en el medio, en cuyo centro exhibe un sol de 32 rayos que reproduce el que fuera grabado en la primera moneda argentina.

El diseño elegido por Díaz Ayuso, confeccionado en crepé, tiene un escote de barco elástico anudado en el centro, y con un drapeado que rodea la zona de los hombros. Mención especial también a la manga sisa y el cuerpo con costadillo italiano, que dan al vestido un toque más contemporáneo, mientras que la falda ajustada a la cintura, con corte recto y una pequeña abertura en el centro, por la parte trasera, ponen el acento femenino y delicado.

Javier Milei, fotografiado junto a Isabel Díaz Ayuso durante el acto. GTRES

Una entrega simbólica

La Medalla Internacional de la comunidad fue creada en 2017 y tiene como objetivo mostrar la cortesía y el respeto de los madrileños hacia los representantes de otras naciones, al tiempo que busca proyectar la relevancia de la región en el ámbito internacional. Isabel Díaz Ayuso ha destacado que es un honor que refleja los lazos entre Madrid y Argentina, subrayando la presencia de los 48.000 ciudadanos argentinos que viven en la Comunidad de Madrid y la existencia de 36 empresas argentinas operando en ella.

La condecoración está formada por una estrella con una cruz de oro en su anverso, cuyos brazos están formados por estrellas de cinco puntas. En el centro, un medio círculo de oro con bordura roja que contiene el escudo de la Comunidad de Madrid. La hebilla es de oro y la cinta de color rojo carmesí, con una anilla también de oro que cuelga sobre ella.

En el acto, la presidenta autonómica ha destacado la labor del líder del Partido Libertario: "Presidente, esta tarde centenares de argentinos están siguiéndote. Has heredado una situación económica extrema, con la mitad de tu población sumida en la pobreza. Estás encarando con firmeza y coraje unas medidas que suenan a aire fresco en todo el continente americano y también en Europa", ha expresado, celebrando que "hoy la Argentina está en el mapa internacional".