Repóquer de Magas: cinco grandes creadoras por la libertad y contra el sectarismo

¡Jornada histórica para el periodismo y la literatura escrita por mujeres! Esta tarde está teniendo lugar la gran gala de los Premios Maga de Magas. El Espacio Abante acoge a algunas de las grandes personalidades del mundo de la comunicación y la literatura gracias a Magas, el vertical de mujeres de EL ESPAÑOL.

Tras el éxito de la primera edición, este 2024 los Premios Maga de Magas han revalidado su posición como uno de los más importantes en el campo del periodismo femenino. Estos galardones, que ya alcanzan su segunda edición, premian el trabajo de seis mujeres referentes y que inspiran a otras mujeres en el ámbito de la literatura y el periodismo.

También conocidos como los 'Pulitzer españoles' por su dotación de 10.000 euros, estos premios han galardonado a Susanna Griso en la categoría de Creadora de Opinión, Almudena Ariza como Mejor Reportera, Elvira Lindo por su aportación en el campo de la novela, Ángeles Caso en la categoría de Mejor Ensayista, Rosa Montero por su excelente trayectoria e influencia y Victoria Prego a título póstumo.

Un comienzo por todo lo alto

La tarde ha comenzado entre reencuentros y posados en la alfombra roja. El espacio Abante ha acogido a decenas de invitados, que poco a poco han ido tomando asiento en este auditorio que se encuentra a los pies del Retiro. Las emociones estaban a flor de piel, pronto daría comienzo la ceremonia.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, se ha mostrado emocionada durante el discurso inicial: "Dijo Joseph Pulitzer que ‘un periódico tiene un poderoso impacto en la vida de las personas y debe ser utilizado con responsabilidad’. Pues bien, estamos hoy aquí para cumplir con parte de ese compromiso y ser responsables". Y se ha referido a las galardonadas: "Creemos en vosotras y nos hace muy feliz veros brillar. Esa es nuestra filosofía en Magas".

Cruz Sánchez de Lara ha sido la anfitriona de los premios Maga de Magas Javier Carbajal

Por su parte, Charo Izquierdo, presidenta del jurado Maga de Magas, miembro del consejo editorial de Magas y directora de ENCLAVE ODS, ha agradecido al jurado su gran labor. Además, ha destacado que "las ganadoras a Mejor Reportera, Creadora de Opinión, Ensayista, Novelista y Mejor Trayectoria lo han sido por unanimidad y tras tres votaciones eliminatorias".

Griso, primera galardonada

La presentadora del matinal Espejo público (Antena 3) ha sido la primera en recibir el Premio Maga de Magas, en este caso en la categoría de Creadora de Opinión. Con más de tres décadas de experiencia a sus espaldas, la catalana ha sido justa merecedora del premio gracias a su capacidad para influir diariamente en la agenda pública, como ha considerado el propio jurado.

Susanna Griso (Barcelona, 1969), quien ha reconocido que nunca le habían premiado en esta categoría, ha recogido el premio a manos de Cruz Sánchez de Lara. Ambas visiblemente emocionadas, han dejado una estampa histórica sobre el escenario del Espacio Abante.

"Sufro cierto síndrome de impostor. Si le entregáis este premio a un hombre no lo cuestiona, pero yo me pregunto por qué. Siempre me he considerado una curranta y pronto cumpliré 20 años al frente de Espejo Público. Creo que debo ser de las personas que más años llevo en televisión y me considero una corredora de fondo", ha dicho Susanna Griso. Además, ha afirmado que los "periodistas estamos para romper la cuarta pared y yo siempre defenderé la libertad de expresión".

Almudena Ariza, gran reportera

La segunda de las premiadas de esta jornada ha sido Almudena Ariza (Madrid, 1963), por su gran labor como reportera, su sensibilidad y su mirada humana. En su caso, el jurado de Maga de Magas ha reconocido su capacidad para transmitir historias con gran rigor y produndidad.

Almudena Ariza ha desempeñado a lo largo de décadas un importante papel como corresponsal de guerra y cronista desde el terreno, siendo la voz narradora de toda una generación en los más graves conflictos internacionales. Esta tarde, María Peral, adjunta a EL ESPAÑOL, le otorgaba el premio Maga de Magas para continuar haciendo historia.

En su discurso, Ariza se ha remontado a 2001, cuando cubrió por primera vez un conflicto, la invasión de Afganistán, donde había pocas mujeres enviadas a la guerra. "Nos veían como una rareza, hemos peleado mucho, hemos tenido que demostrar muchas cosas, pero hemos ido conquistando el espacio del periodismo de guerras. Hemos demostrado que nosotras también podemos hacerlo bien, hemos sido una rareza dentro de un mundo de hombres".

Almudena Ariza durante su discurso de agradecimiento.

Además, ha reconocido su frustación por no poder estar en Gaza, según ella, "donde tendría que estar". "Han muerto más de 150 trabajadores de los medios de comunicación. Esta noche, en la que estamos celebrando, me gustaría que tuvieramos un momento de pensamiento para acordarnos de nuestros compañeros que están contando lo que pasa y jugándose la vida".