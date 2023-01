La reverenda Sally Azar, ordenada la primera mujer sacerdote en Tierra Santa, en Jerusalén

Las mujeres poco a poco comienzan a ocupar puestos de liderazgo en el mundo cristiano, pero lo que no se había visto hasta ahora, es una mujer pastora en Tierra Santa.

Ayer domingo, una palestina de Jerusalén, Sally Azar, se convirtió en la primera mujer pastora de la Iglesia Evangélica Luterana, en el corazón de la Ciudad Vieja de Jerusalén, un evento al que acudieron cientos de simpatizantes internacionales.

“La iglesia Evangélica Luterana de Jordania y Tierra Santa se enorgullece de anunciar la ordenación de la reverenda Sally Azar como pastora”, anunció la institución en sus redes sociales.

Y añadió que la ordenación de Azar como primera pastora en la región representa “un paso hacia adelante en el camino hacia la justicia de género en la iglesia, la comunidad y el país”.

“Espero que muchas niñas y mujeres sepan que esto es posible y que otras mujeres de otras iglesias se unan a nosotras. Sé que llevará mucho tiempo, pero creo que podría ser increíble si esto cambia en Palestina”, aseguraba una emocionada Azar.

Los cristianos son una minoría en los Territorios Palestinos, Israel y Jordania. La mayoría de los cristianos aquí pertenecen a las iglesias ortodoxa griega y católica latina, que no permiten a las mujeres sacerdotes.

Mujeres en la Iglesia

Sin embargo, la ordenación de mujeres ha tenido lugar en un número creciente de iglesias protestantes en las últimas décadas. Son pequeñas congregaciones locales que administran escuelas y hospitales en Tierra Santa.

Sobre este nuevo ordenamiento, también se ha pronunciado la arzobispa de la Iglesia de Suecia, Antje Jackelen, muy popular y recientemente jubilada. “En cualquier lugar donde haya una sociedad y una cultura patriarcales, éste es un gran paso”.

Y continúa: “Desde que me ordené hace más de 40 años, he conocido a muchas personas que no creían que fuera posible. Pero ahora han visto a mujeres sirviendo como pastoras, obispos, arzobispos, sabemos que funciona y sabemos que en realidad está de acuerdo con la Biblia”.

Ordenada por su padre

Sally Azar fue ordenada por su padre, el obispo Sani Azar. Ella asegura que su padre ha sido una inspiración, pero nunca se sintió presionada para estudiar Teología.

Como pastora, Azar, asumirá diferentes funciones, entre ellas la dirección de servicios y estudios bíblicos en Jerusalén y en Beit Sahour, en la Cisjordania ocupada, para congregaciones de habla inglesa.

La nueva pastora estará así al frente de la congregación angloparlante de la Iglesia del Redentor, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a pocos metros de la Iglesia del Santo Sepulcro.

Cinco reverendas

El Consejo de Iglesias de Medio Oriente celebró la ordenación de Azar y destacó que será la quinta pastora de Oriente Medio, sumándose a una en Siria y tres en Líbano.

Entre Israel y Palestina, los cristianos locales -en su mayoría greco-ortodoxos- rondan las 180.000 personas, poco más del uno por ciento de la población de ambos territorios, cuando en 1967 eran el 12 por ciento o más del 25 en 1948, antes de la fundación del Estado de Israel.

Las iglesias locales han intensificado en los últimos años sus reclamos para proteger a su comunidad y recientemente los trece jerarcas de las denominaciones cristianas en Jerusalén -greco-ortodoxa, católica, luterana, armenia, copta, siriaca, etíope, melquita o maronita, entre otras-, cuya relación en el pasado estuvo marcada por disputas, se han unido en una campaña internacional con ese fin.

