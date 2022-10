Más de 70 artistas españolas se suman a la iniciativa de cortarse el pelo en apoyo a las iraníes

El grito de libertad que están coreando las mujeres iraníes, desde la violenta muerte de Mahsa Amini a manos de la Policía Moral por no llevar correctamente el velo, no deja de retumbar en todos los rincones. Miles de mujeres de todo el mundo se están cortando el pelo como muestra de apoyo hacia ellas, que reclaman la igualdad de derechos y la libertad para elegir si llevar o no el velo islámico.

Para dar más visibilidad a esta iniciativa, EL ESPAÑOL sumó a líderes de la política y la empresa para que se cortasen el cabello en favor de las iraníes, en un vídeo que ha tenido una gran repercusión mediática y social.

Ahora, más de 70 artistas españolas se han unido a esta cadena de solidaridad. En un vídeo de más de tres minutos que han compartido con algunos medios, se puede ver a grandes artistas de nuestro país como Carmen Machi, Penélope Cruz, Olivia Molina, María Valverde, Amaia Salamanca, Maribel Verdú, Isabel Coixet, Alba Flores, Blanca Portillo, Petra Martínez, Gracia Olayo o Natalia Sánchez.

Las artistas españolas se cortan el pelo por las mujeres de Irán

Además de las potentes imágenes, que no van acompañadas de música ni ningún tipo de accesorio, las artistas exponen que no quieren permanecer "impasibles" ante lo que está ocurriendo en Irán.

"Tras la muerte de Mahsa Amini, mujeres y hombres luchan en las calles de Irán por recuperar los derechos humanos más elementales. Su valor y dignidad son un ejemplo y, aunque sabemos que es solo un gesto, no queremos permanecer impasibles y nos sumamos a la protesta. Esta lucha por la libertad de la mujer está siendo respondida con decenas de muertes, detenciones, abusos y violencia", afirman a través de un texto.

Y concluyen: "Su lucha, también es la nuestra".

Todas las participantes

Aunque es muy probable que más mujeres se sumen a esta iniciativa, por el momento, todas las participantes son las siguientes:

Penélope Cruz

Aitana Sánchez Gijón

Marta Etura

Maribel Verdú

Emma Suárez

María Botto

Ana Álvarez

Marina Salas

María Valverde

Natalia Verbeke

Bárbara Goenaga

Belén López

Alexandra Jiménez

Ariadna Gil

Anna Moliner

Isabel Coixet

Pilar Castro

Juana Acosta

Blanca Portillo

Ana Wagner

Kiti Manver

Cayetana Guillén Cuervo

Ana Labordeta

Marta Aledo

Elena Furiase

Elia Galera

Ruth Díaz

Loreto Mauleon

Elena Rayos

Amaia Salamanca

Silvia Abascal

Ana Fernández

Lucía Jiménez

Carmen Maura

Alba Flores

Petra Martínez

Elvira Mínguez

Arantxa Echevarría

Irene Visedo

Marta Poveda

Carmen Machi

Carla Simón

Goya Toledo

Malena Alterio

Ariadna Gaya

Aina Clotet

Paz Vega

Elena Anaya

Olivia Molina

Natalia Sánchez

Adelfa Calvo

Adriana Ozores

Elena Rivera

Gracia Olayo

Kira Miro

Montse Peidro

Rosario Flores

Ana Belén

Lucía Álvarez

Rosa Torres-Pardo

Luisa Martín

Elena Ballesteros

Guadalupe Lancho

Paula Sanabria

Aia Kruse

Luisa Gavasa

Nora Navas

Ruth Gabriel

Aizpea Goenaga

Ana Gracia

Vicky Pena

La importancia del pelo

Tras la muerte de Amini, de 22 años, el pasado 16 de septiembre, cientos de mujeres iraníes empezaron a mostrar su indignación subiendo vídeos cortándose el pelo a las redes sociales. La razón por la que este pequeño acto es tan importante, es que para muchas de ellas, el pelo es un símbolo de belleza y autocuidado que deben ocultar por ley, ya que, desde la Revolución de 1979, el velo es obligatorio para todas las mujeres y niñas mayores de 7 años.

Por ello, cortárselo es un acto de rebeldía, puesto que "sin pelo, no hay nada que ocultar".

En poco tiempo esta indignación se trasladó a las calles, donde muchas se quitaron públicamente el velo y se cortaron su cabello, ante la respuesta violenta de la policía. Las protestas han dejado hasta ahora casi un centenar de muertos y detenciones, pero el grito de las iraníes se ha escuchado en todo el mundo. Solo queda, que nadie se olvide de Amini ni de todas esas mujeres anónimas cuando este movimiento deje de ser tendencia, y se las siga apoyando hasta que consigan lo que reclaman: vivir libres.

