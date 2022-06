Prepara tu cuerpo para el verano en 7 semanas de forma saludable y completa (7 de 7)

¡Ya está aquí el verano! Este pasado martes 21 de junio dio comienzo oficialmente la temporada estival, aunque por las altas temperaturas pareciese que llevábamos todo junio inmersos en esta estación del año. Y con ello llega el final de nuestro programa de 7 semanas para prepararte para la llegada del verano, tanto en cuerpo como en mente, por dentro y por fuera.

[Prepara tu cuerpo para el verano en 7 semanas de forma saludable y completa (6 de 7)]

Si has ido siguiendo las recomendaciones de nuestros expertos semana a semana, seguro que has aprendido varias cosas que te están facilitando afrontar esta época del año y con los que será más llevadero, tanto cuando estés de vacaciones como cuando no. Te dejamos los últimos consejos e indicaciones a los que podrás recurrir cuando quieras y seguir poniéndolos en práctica, tanto esto como todos los de las semanas anteriores.

Semana 7 de 7

Ejercicio físico y alimentación

Por fin llegó el esperado verano. Ahora más que nunca debemos seguir con las rutinas que hemos ido pautando en estas semanas, tanto de alimentación como de actividad física. Seguiremos llevando una dieta saludable y variada, manteniéndonos siempre hidratados para llevar mejor el calor del verano.

Podemos hacer deliciosos helados caseros, como por ejemplo: batidos de proteína o batidos de frutas. También debemos seguir haciendo nuestras rutinas de ejercicio e intentar no hacerlas en las horas de más calor. Todo esto nos va a ayudar a poder disfrutar del verano y a mantenernos en buena forma.

Información proporcionada por Ana Belén Benito Lacón, personal trainer y profesional de nutrición deportiva.

Salud mental

Esta semana te propongo que empieces con un plan de detox digital. Sin darnos cuenta, estamos dando un espacio demasiado preocupante a la tecnología y cada vez nos comunicamos menos. En vez de comunicarnos, compartimos información; compartimos vídeos de TikTok, reels, memes, infografías, emoticones; y, en el mejor de los casos, mensajes de WhatsApp.

Son muchas las personas que sólo se comunican por mensajes de texto y de voz, que no son conscientes de que esta es la mejor manera de ir perdiendo de forma gradual las habilidades sociales. Han desarrollado un comportamiento fóbico ante una conversación telefónica. A veces porque nunca tienen tiempo para conversar. Otras veces porque han normalizado sus manías o fobias. Han normalizado el hecho de mantener en su vida este pobre estilo de comunicación.

Si eres consciente de que, por este camino, estás empobreciendo tus habilidades sociales y de comunicación, aprovecha este verano para sentarte a hablar, a hacer tertulias familiares, con amigos y a dedicar tu tiempo de ocio a cultivar el arte de dialogar, debatir y conversar.

La comunicación es la base de la calidad de nuestras relaciones personales. Reduce tu tiempo en redes, de uso de los dispositivos móviles y siéntate a hablar y a escuchar a tus seres queridos.

Información proporcionada por Alejandra Sánchez Yagüe, fundadora y CEO de Mindtraining, organización dedicada al entrenamiento mental, desarrollo personal y organizacional y compuesta por un equipo de expertos en Psicología, Mindfulness, Coaching, Programación Neurolingüística y Neurociencias.

Cuidado de la piel

Sin duda, darle un buen color a la piel si hemos sido precavidos y no hemos abusado del sol. Además, contamos con productos muy buenos que, además de dar color, tratan la piel para seguir protegiéndola y tratándola mientras nos da un plus de luminosidad al rostro.

Cuidado de la piel en verano.

En este caso, es importante que sepamos elegir el producto adecuado y que cuando lo apliquemos no frenemos en la zona de la barbilla, sino que sigamos hasta el escote para que el tono sea uniforme. Un gloss en los labios que también hidrate es una magnífica solución para centrar un punto de seducción en la boca ya que, si optamos por ella, los ojos deben ir muy ligeros con una máscara de pestañas.

Información proporcionada por Paz Torralba CEO de The Beauty Concept.

Cuidado del pelo

Al igual que hacemos con la piel, el cabello es importante que al rematarlo con un bonito peinado veraniego -no olvidemos que la coleta alta es tendencia y que favorece mucho porque estiliza y potencia nuestras mejores facciones.

Si a ella le aplicamos un aceite nutritivo que le aporte brillo, pero que, además, lo cuide y mantenga hidratado frente al calor, pues el cabello lo agradecerá y al día siguiente seguirá estando muy nutrido y en perfecto estado. No olvidemos siempre utilizar productos que además de fijar también traten y cuiden el cabello. Sobre todo, si estamos en la playa. Es muy importante por salud capilar y por lucirlo perfecto.

Información proporcionada por Paz Torralba CEO de The Beauty Concept.

Armario

Llega el final, ¡por fin! Parece que tu armario ha cobrado sentido, y has conseguido esa perfecta armonía. Por colores, por actividades, da igual el orden elegido, si está bien estructurado, abrirlo se va a convertir en una ceremonia de felicidad, y parecerá un armario de revista.

Lo único que queda por ordenar son los accesorios. Solemos tener demasiadas cosas y todo resulta un caos. Por eso, la opción más idónea es dividirlos por tipo: ropa de baño, accesorios de la playa, collares, gafas de sol... Los cestos y cajitas, además de dar un toque cuqui, serán el aliado perfecto para cada cosa o bien en un cajón con separadores para que no se mezclen.

El truco, como siempre, es procurar tener lo justo. No son necesarios tantos porque al final siempre te acabas poniendo los mismos.

Y, por último, cuando hagas un repaso de todo, no te olvides de darle tu sello personal. Coloca bolsitas de algún olor que te guste en las baldas y cajones. Una vez hecho el cambio de armario, ya estás en condiciones de hacer nuevas combinaciones, y diferentes a todo lo que hayas llevado hasta ahora. Elige tu look y sal a disfrutar de tu ciudad.

Recuerda:

Vacía tu armario y límpialo.

Divide la ropa por categorías y actividades.

Desecha la ropa vieja o rota y dónala.

Guarda la ropa que usarás en la próxima temporada.

Selecciona las prendas que se quedarán en tu armario.

Ordena por colores.

Información proporcionada por Ana Gamallo, asesora de imagen.

Libros y lecturas

Portada 'Náufragos del Océano índigo'.

Para esta última semana, te recomendamos Náufragos del Océano Índigo (Editorial Bululú, 2022) de Mar Horno.

Los microrrelatos que encontraréis en este libro bien podrían viajar en una botella lanzada al Océano Índigo. Sus páginas están empapadas con el frescor de las algas y tostadas como una piel morena al sol. La autora os invita a un viaje desde la playa de los náufragos hasta la barra del Green Monkey, escuchando durante la travesía chismes, cuentos de cuna y de criadas. Veréis como vale la pena acompañarla a soñar con niños azules, que son lo más hermoso del mundo, pero imposibles como los dragones.

Recomendación del equipo de MagasIN.

Sigue los temas que te interesan