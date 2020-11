El amor entre dos mujeres que revolucionará las Navidades (y que no está aún disponible en España)

La Navidad es tiempo de películas románticas. Ahí está Love Actually, clásico del género, pero también otras como Last Christmas, Vacaciones o Noche de fin de año. El cine no desaprovechaba la oportunidad de colar una buena película de amor en fiestas para intentar reventar en taquilla llevando a parejas y familias.

Ahora, con los cines cerrados y las plataformas en plena ebullición son ellas las que han dado el paso para estrenar títulos de cara a la temporada navideña. Eso sí, no todas las películas son iguales. Estamos en 2020, y los tiempos han cambiado, y las historias que se cuentan también.

Por eso, desde que hace unos días se presentara el tráiler de Happiest Season, todo el mundo celebra el cambio que en los últimos años ha dado Hollywood. Una comedia romántica en Navidad como las de siempre, pero cambiando a sus protagonistas, que por fin son dos mujeres enamoradas. Ha tardado, pero las películas mainstream ya no perpetúan -o no siempre- el amor heterosexual y patriarcal de chica conoce a chico. Ahora son dos chicas las que tienen que enfrentarse a ese punto de inflexión: conocer a los padres de tu pareja.

En Happiest Season las protagonistas deciden que el momento perfecto es la cena de Navidad, con un pequeño problema: los padres ni siquiera saben que es lesbiana. Pero la idea no es sólo presentarla en sociedad, sino pedirle matrimonio delante de todo el mundo y de una familia conservadora. Una idea que el cine ha repetido hasta la saciedad, pero que ahora, en el momento en el que Hollywood se abre a las historias LGTB, adquiere una nueva importancia.

Se nota quién está detrás del proyecto, y esa es Kristen Stewart, que ha decidido desde hace años utilizar su fama para dar visibilidad al colectivo. Ella mismo dijo abiertamente que es bisexual, se presenta con su novia en todos los actos y apuesta como productora por películas independientes, pero también por títulos que intentan ser taquillazos aportando referentes para las nuevas generaciones.

Kristen Stewart, junto a su mejor amigo en la película 'Happiest Season'.

El mejor ejemplo se vivió en la fallida versión que ella protagonizó de Los ángeles de Charlie. La actriz puso como condición indispensable para aceptar el proyecto, que su personaje debía ser lesbiana. Aceptaron.

Un gesto que puede parecer pequeño, pero que rompe muchos estereotipos machistas de Hollywood, y más en una saga en la que se había sexualizado a sus protagonistas. Tanto en la primera versión, con Farrah Fawcett, como en la cinematográfica, con Cameron Diaz, se apostó por mujeres heroínas, fuertes y que salvaban al mundo, pero siempre envuelto en un look sexy que las cosificaba y con intereses amorosos masculinos.

Aquí se ha unido a la actriz Clea DuVall (Argo), que es quien escribe y dirige este filme, y que es lesbiana en la vida real. Ella es el alma creativa de un proyecto que produce y distribuye Hulu, la plataforma de EEUU responsable de títulos como El cuento de la criada, que estrenará este título en Navidad para competir con el resto de plataformas, que han apostado por películas más convencionales y heterosexuales. En España, de momento, no tiene distribución.