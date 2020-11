La sobrina de Bin Laden, el inesperado apoyo de Trump: "Puede salvarnos de un futuro sombrío"

En los últimos meses han sido muchos los personajes relevantes que han dado su opinión sobre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, ha sido una mujer la que ha sorprendido a todos con su ferviente apoyo a Donald Trump. Ella es Noor bin Ladin, sobrina del que fuera el cerebro del atentado terrorista del 11-S, Osama bin Laden.

Para estas elecciones que califica como las "más importantes en una generación", Noor bin Ladin ha decidido aparcar su 'perfil bajo' que la mantenía alejada de los medios y la opinión pública porque "no puedo quedarme quieta y ver cómo Estados Unidos arde". Defiende la reelección del presidente, ya que le considera "el único líder que puede salvarnos de un futuro sombrío".

Hija de Yeslam bin Ladin, medio hermano del terrorista, y Carmen Dufour, una escritora suiza, Noor nació y se crio en Suiza, al igual que sus hermanas: Wafah y Najia. En 1998 sus padres de separaron y Dufour, después de "una larga y dura batalla en los tribunales suizos para ganar nuestra libertad y asegurar nuestra educación" consiguió la custodia, ya que no quería que se criasen bajo la cultura saudí.

Noor, de 33 años, asegura en su página web que "este choque entre mi vida y lo diferente que hubiera sido en Arabia Saudí si ella hubiera perdido, me hizo apreciar nuestros valores y libertades aquí en Occidente desde muy temprano".

Después del atentado del 11 de septiembre, cuando ella tenía 14 años, se quedó "devastada", pero a pesar de eso ha podido llevar una vida normal en Suiza. Estudió administración de empresas de la Universidad de Ginebra y más tarde obtuvo un máster en derecho comercial de la Universidad de Londres. Ha trabajado en start-ups y actualmente está escribiendo un libro que analiza los primeros 20 años del siglo XXI.

Nación de la libertad

Noor bin Ladin, que al igual que su familia se cambió una letra del apellido "más controvertido del siglo XXI", es "una estadounidense de corazón". Según explicó en una entrevista reciente al New York Post, a los 12 años tenía una bandera estadounidense de tamaño completo colgada en la habitación y las vacaciones de sus sueños son un viaje en autocaravana por Estados Unidos, país que ha visitado en varias ocasiones.

Bin Ladin utiliza frecuentemente una gorra con el lema de campaña de Trump "Make America Great Again" e incluso tiene una taza y un mono completo con este mensaje. Este merchandising pro-Trump, le ha generado situaciones incómodas en alguna ocasión.

"Estaba ocupándome de mis propios asuntos y una mujer de unos 50 años me atacó y comenzó a hablarme con una voz muy alta y agresiva. Me gritó y me dijo que cómo podía llevar eso y que Trump es el peor presidente de todos los tiempos. Básicamente se estaba descargándose sobre mi amado presidente… Me dijo tres veces: 'Eres estúpida'. Mantuve la calma, y no hace falta decir que conservé mi gorra", contó al Post.

Preguntada por el racismo en EEUU, aseguró que no ha sufrido ningún ataque en ese país. “No he tenido una sola mala experiencia con los estadounidenses a pesar del nombre que llevo. Al contrario, me sentí abrumada por su amabilidad y comprensión”.

En un post publicado en su página web y que se llama 'Carta a América', Noor, que ha sido partidaria de Trump desde que anunció su candidatura en 2015, afirma que le "duele el corazón al ver cómo a toda una generación se le lavó el cerebro para que odiara a la misma nación que ha producido la mayor libertad, justicia e igualdad en cualquier parte del mundo".

"También estoy muy angustiada por la flagrante erosión de sus derechos y libertades individuales más básicos, desde la censura arbitraria del discurso hasta los abusos ilegales de la Justicia por motivos políticos", escribió.

Con Donald Trump al mando afirma que "Estados Unidos tiene la oportunidad de restaurar sus principios, orgullo, independencia y verdadero lugar en el mundo como faro de libertad y esperanza para todos". Afirma que el presidente, del que admira "su determinación", "debe ser reelegido". "Es vital para el futuro no solo de Estados Unidos, sino de la civilización occidental en su conjunto", declaró al New York Post.

Contra el islamismo radical

Noor, que ha vivido de cerca las consecuencias que pueden traer el radicalismo religioso, defiende también la contundencia de las políticas de Trump contra el terrorismo. En su conversación con el diario neoyorquino advirtió que "otro ataque al estilo del 11 de septiembre podría estar a la vuelta de la esquina si Joe Biden es elegido presidente".

“El ISIS proliferó bajo la administración Obama/Biden, lo que hizo que vinieran a Europa. Trump ha demostrado que protege a Estados Unidos, y a nosotros por extensión, de las amenazas extranjeras al aniquilar a los terroristas desde la raíz y antes de que tengan la oportunidad de atacar”, aseguró la sobrina de Bin Laden.

Opina además que el islam radical "se ha infiltrado por completo en nuestra sociedad" y acusa a parte de la izquierda de haberse "alineado completamente con la gente que comparte esa ideología".

Antimascarillas

En lo que respecta a la gestión de la pandemia, uno de los puntos más tratados en la campaña electoral, Bin Ladin se ha posicionado contra la OMS e incluso tiene una foto en la sede con el mono de Trump y un cartel que reza 'ocultamos brotes', en línea con las acusaciones del presidente contra la organización.

A pesar de que ella se ha contagiado de Covid-19, tal y como confirmó en Twitter, se opone completamente al uso obligatorio de la mascarilla. Además, celebra que Trump haya "ahorrado el dinero de los contribuyentes retirándose de las organizaciones y acuerdos internacionales corruptos".