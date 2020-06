Así es la coronavoz: la mujer al otro lado del teléfono que alerta de los peligros del virus

Desde que empezó la crisis del coronavirus, cada vez que alguien en la India marca un número de teléfono al otro lado, en vez del tono, suena una voz que va desgranando las recomendaciones a seguir durante la pandemia. Jasleen Bhalla, actriz de doblaje, es desde hace meses la 'coronavoz', que instruye a los indios sobre cómo comportarse para frenar el contagio.

Antes de la pandemia, era la voz de una aerolínea privada, de una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de la India y del servicio de metro hasta el aeropuerto de Delhi: es su voz la que le dice cuál es la próxima estación y si las puertas se abrirán a la derecha o la izquierda. Sin embargo, ha sido la campaña del coronavirus la que la ha puesto en el foco mediático.

Desde que se conoció la identidad de la ‘coronavoz’, Jasleen Bhalla se ha convertido en una especie de celebridad. La prensa india ha recogido su historia, en las redes sociales su voz ha sido descrita como "excelente" y "vivaz", y se han hecho memes y videos de TikTok alrededor de sus clips de audio. "Hacía mi trabajo y nadie me conocía y tras una entrevista de televisión que se volvió viral, mi vida cambió", dijo a la BBC. "Creo que la pandemia me hizo destacar porque la nación está unida en el miedo, y alrededor de una voz que escucha todo el mundo, todos los días". Ballah se siente a gusto con la fama pero con algunas reservas: "¿Quién quiere la etiqueta de ser la 'coronavoz'?", pregunta.

Todo empezó con una llamada por parte de un estudio a principios de marzo diciendo que había un mensaje del Ministerio de Sanidad de India que necesitaba ser grabado con urgencia."Mi productor dijo que tenían que ser 30 segundos y que debería tener un tono cálido y amigable, pero también preocupado y responsable y, al mismo tiempo, didáctico", cuenta.

Eran los primeros días de la pandemia en India y no todos sabían los protocolos que tenían que seguir para mantenerse a salvo. "¡Saludos! Todo el país está luchando contra el coronavirus", empezaba el mensaje. La voz seguía aconsejando a las personas que "se quedaran en casa y se mantuvieran a salvo", recomendaba el uso de mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia social para evitar la propagación del coronavirus.

"Me pidieron que lo grabara en inglés y en hindi. Hice cuatro o cinco tomas de cada uno, lo envié y me olvidé", dice. "Hasta un par de días después, cuando mi familia y amigos empezaron a decirme: ¿sabes que estás en todas partes cuando llamamos?” Cuando grabó la campaña, Ballah no sabía dónde iba a ser utilizada o que tendría un alcance tan amplio. Pero las empresas de telecomunicaciones, instruidas por el gobierno para reemplazar los tonos de los teléfonos con el mensaje de salud pública, reprodujeron el clip de audio de 30 segundos innumerables veces, convirtiendo la voz de Bhalla entre las más reconocidas del país.

En las últimas semanas Bhalla hizo dos actualizaciones del mensaje, a medida que la situación ha ido evolucionando y las pautas han cambiado."El segundo mensaje se grabó cuando el personal médico empezó a sufrir discriminación por estar en primera línea de batalla y me pidieron que recordara a la gente que estaban luchando contra la enfermedad. Fue muy emotivo, se me puso la piel de gallina mientras leía esas líneas”, recuerda.

El tercer mensaje se grabó cuando las reglas de distanciamiento social cambiaron y se le pidió a las personas que mantuvieran una distancia de dos metros y no uno, como se indicó anteriormente.Sin embargo, algunos se han quejado por tener que escuchar el mismo mensaje repetidamente. Algunos incluso publicaron trucos para poder evitarlo.

Bhalla lo entiende, incluso porque ella también tiene de escucharse a si misma cada vez que hace una llamada, pero pide a la gente un poco de tolerancia, porque la situación obliga a este tipo de recomendaciones. "Estamos en una situación grave, ¿no? Para que la precaución se convierta en la nueva normalidad para todos nosotros, creo que este mensaje es muy necesario. Es una herramienta lógica y efectiva para difundir las recomendaciones por todas partes".