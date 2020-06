El Parlament aprueba incluir la perspectiva de género en las medidas por la crisis del Covid-19

Sistema patriarcal

Por JxCat, la diputada Anna Geli ha contemplado que el confinamiento para algunas mujeres "se ha convertido en un infierno y en una cárcel" y ha recordado que desde el Govern se ha reforzado el teléfono de apoyo a las víctimas de violencia, así como el desarrollo de un WhatsApp de apoyo para facilitar el anonimato de la llamada, y ha apelado a la justicia y a la lucha feminista para evitar la vulneración de los derechos de las mujeres.



La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha manifestado su apoyo a la moción aunque ha remarcado que el texto no ha tenido en cuenta las realidades que han aflorado durante la crisis del Covid-19, y ha señalado como causa de ello a la "fragilidad de un sistema capitalista y patriarcal que condena a las mujeres a la precariedad y la pobreza" y que no se las está poniendo en el primer orden de la agenda política del Govern.



La diputada Esperanza García, del PP, ha acusado a la Generalitat de no estar ejecutando todas las competencias que tiene -reprochando que no se haya reforzado la inspección de trabajo para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres- y ha pedido al Govern aclarar qué recursos propios se destinarán a la lucha contra la violencia machista, así como instaurar las unidades de valoración forense "que ya tienen otras comunidades autónomas".