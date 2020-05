Nueve series infantiles ( y una película) para evitar que tu hijo sea un machista

Los niños y jóvenes están pasando durante esta cuarentena muchas horas delante de las pantallas y podríamos aprovechar algunos de estos ratos para que vean series en las que se educa en igualdad, dando roles protagonistas, de fuerza y, en muchos casos, de heroínas a chicas muy diferentes.

Son nueve series (y una película) que pueden evitar que los más pequeños interioricen expresiones a priori inocentes como "las chicas no pueden jugar al fútbol" o "las chicas no saben pelear" pero que de mayores les puede llevar a comportamientos machistas, incluso sin querer. La mayoría de estas propuestas rompen con los estereotipos de chicas florero a las que sólo les importa ser animadoras, las relaciones sociales o la ropa y les da un carácter ganador.

1. Carmen Sandiego (Netflix)

Siempre el papel de gran superhéroe que roba al ladrón o a los poderosos por el bien del pueblo había sido protagonizado por un hombre. El Zorro o Robin Hood destilaban una inocente masculinidad que siempre acababa en el rescate de una damisela en apuros. Sin embargo, Carmen Sandiego es una joven misteriosa, generosa y muy hábil que no necesita a ningún hombre que venga a rescatarla, muy al contrario.

La serie de Netflix, producida por Houghton Mifflin Harcourt con DHX, supone una "mirada seria en una intrahistoria de la famosa ladrona, pero contada desde su perspectiva". La argentina viaja por el planeta evitando los robos de la malvada organización V.I.L.E. y devolviendo los objetos robados a sus víctimas. Siguiendo con las características de estos personajes, es públicamente percibida como una criminal por la mayoría de agencias de aplicación de la ley, pero sus capítulos descubren a los más pequeños las maravillas de las ciudades que visita y la realidad de la verdadera Carmen Sandiego, una mujer muy poderosa.

2. A rienda suelta (Netflix)

Esta serie rompe con los estereotipos de niñas adolescentes más pendientes de la ropa y del teléfono que de otra cosa. En este caso, es la historia de Zoe, una adolescente estadounidense, que pasa un verano en la campiña inglesa.

Precisamente es su relación con un caballo, Raven, la que le ayuda a superar sus propios problemas y explorar nuevas relaciones sociales. Se trata de una serie inspiradora en la que se habla de la importancia de afrontar los retos personales y físicos que se nos presentan en la vida y donde se muestra la imagen de una joven que tiene claro que hay que aprender a caer y a levantarse, una y otra vez para conseguir lo que queremos.

3. Alexa & Katie (Netflix)

Se trata de una serie juvenil que habla de un tema durísimo pero que está en nuestro día a día: el cáncer infantil. Es la historia de dos amigas ansiosas por empezar al instituto. Alexa está recibiendo tratamiento para el cáncer pero su carácter extrovertido y su entusiasmo nunca flaquean, sobre todo gracias al incondicional apoyo de su amiga del alma, Katie.

Durante esos meses vivirán momentos en los que se sentirán marginadas justo cuando todos los jóvenes necesitar encajar en algún lugar pero superarán todas estas circunstancias con humor y amistad, convirtiéndose en grandes ejemplos de cómo responder a este tipo grave de situaciones. Una amistad moderna y muy inspiradora.

4. Cómo educar a un superhéroe (Netflix)

En esta serie de Netflix se pone en valor el poder de una madre soltera para defender a su hijo Dion sobre todas las cosas después de que su marido y el papá del niño muriera en un accidente de tráfico.

A las complicaciones habituales de criar sólo a un pequeño se une que Dion empieza a exhibir misteriosas habilidades propias de un superhéroe, por lo que el miedo a lo desconocido y la acción de un Gobierno que persigue a este tipo de personas, les hacen vivir episodios muy interesantes.

Experiencias de cómo tratar al diferente, ver la parte humana de todos los monstruos que surgen en nuestra cabeza, se mezclan con las acciones de una madre coraje.

5. La peor bruja (Netflix)

Magia, una escuela de brujas y una niña que es una bruja desastrosa pero con la que se empatiza desde el primer capítulo. Una buena serie para rebajar la carga negativa de uno de los insultos favoritos contra las mujeres a determinadas edades: bruja.

En este caso, Mildred Embrollo tendrá que salir viva de decenas de aventuras en la Academia de la señorita Cackle, entre el caos de la magia y su vida escolar. Es perfecta para todos los niños y niñas que sueñan con escobas, pociones y hechizos y para los que tienen problemas de aceptarse a sí mismos por torpes, caóticos o desastres. Es bueno empezar a sentirse a gusto cada uno con lo que es.

6. She-Ra, La Princesa del Poder (Netflix)

La nueva versión de la famosa serie de los años 80 'She-Ra: The Princess of the Power', está basada en la heroína de una serie de juguetes creada por la compañía Mattel. El personaje protagonista es la hermana melliza de He-Man, con una línea argumental prácticamente idéntica a la de este héroe pero destinada, en principio, al público femenino de entre 3 y 10 años de edad.

Luego su popularidad hizo que llegase también a otro tipo de público y a otras edades, tanto jóvenes y adultos.

La destreza, la fuerza, la inteligencia y el poder, en este caso, también lo ostenta una protagonista chica que acaba con todos los malos que quieren atacar su ecosistema.

7. DC Super Hero Girls (Netflix)

Del mismo estilo que la anterior, en esta serie de Netflix se juntan muchas de las heroínas de la factoría DC que ya conocemos pero llevadas a su época del instituto, con todos los problemas de desarrollo y socialización que se les presupone.

En el grupo, que tratará de defender a la Tierra de la seres malignos, se encuentran personajes como Supergirl, Batgirl o Wonderwoman que conviven con algunos otros héroes y villanos de DC Comics, que aparecen en el fondo como cameos.

Además, las elegidas intentan transmitir su confianza y valores para que los jóvenes decidan con determinación en los problemas y cuentan con el liderazgo de Amanda Waller, que es la directora de la Super Hero High.

8. Supergirl (HBO)

Kara Zor-El es la prima de Superman que también nació en el desafortunado planeta de Krypton. Kara, en su etapa preadolescente, escapó de este planeta al mismo tiempo que el bebé Kal-El, pero no llegó a la Tierra hasta muchos años después.

Una familia la adoptó y la crió. Sin embargo, Kara aprendió a ocultar los espectaculares poderes que compartía con su famoso primo, un rasgo que muchas veces se critica de las mujeres directivas, la falta de ambición.

De hecho, a Kara le lleva años, hasta los 24, convertirse en la heroína que lleva dentro aceptando sus habilidades sobrehumanas y tomando el control del cielo para proteger su mundo.

Para ello, cuenta con la ayuda de James Olsen, un fotógrafo de Daily Planet, de Alex, su hermana bioingeniera y de Hank Henshaw, jefe del supersecreto e invisible Departamento de Operaciones Extranormales (DEO), cuya tarea es mantener a salvo la Tierra de los alienígenas.

9. Las Kicks (Amazon Prime)

Eso de que el fútbol no es para chicas se acaba desde el primer minuto de esta serie. Las Kicks viene a desmontar estereotipos y a mostrarnos a unas niñas muy competitivas, deportistas y amantes del deporte que hizo famosa la película "Quiero ser como Beckham".

En este caso, Devin Burke, una de las mejores jugadoras de su equipo de fútbol, tiene que mudarse con su familia a California. Allí tendrá que enfrentarse a una nueva vida y a un nuevo club que no está a la altura de lo que ella estaba acostumbrada. En Las Kicks de Kentville, esta adolescente tendrá que imponer liderazgo y amistad, un equilibrio que merece la pena ser aprendido.

Película: 'Tall Girl' (Netflix)

Las mujeres están muy acostumbradas a pelearse con estándares de belleza que no siempre casan con su desarrollo durante la niñez y la adolescencia. Este es el caso de Jodi, que siempre ha sido la chica más alta de la clase, unos centímetros con los que no se muestra cómoda y que le han granjeado bromas y más bromas de sus compañeros.

Un día, llega a su instituto Stig, un alumno sueco de intercambio aparentemente perfecto y que es incluso más alto que ella. De esta forma se ve envuelta en un sorprendente triángulo amoroso donde tendrá que aprender que vale mucho más de lo que la gente cree. Una historia que rompe moldes y que enseña que el físico, que tanto presiona a las mujeres en su edad adulta, no importa nada, sólo vale el interior.