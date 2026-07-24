El restaurante donde comer en un palacio del siglo XIX: cocina andaluza, producto local y una terraza entre jardines

Restaurante Los Patos (Granada). Hotel Hospes Palacio de Los Patos

Granada cuenta con una de las ofertas gastronómicas más completas de Andalucía. Desde bares de tapas con décadas de historia hasta restaurantes de alta cocina, la ciudad ofrece propuestas para todos los gustos.

Entre ellas destaca Los Patos, un restaurante ubicado dentro de Hospes Palacio de los Patos, un antiguo palacio del siglo XIX convertido en hotel boutique de cinco estrellas.

Aquí la experiencia va más allá de la comida. El entorno histórico, los jardines y una cocina basada en el producto de temporada convierten cada servicio en una propuesta difícil de encontrar en pleno centro de Granada.

Un restaurante rodeado de historia

Los Patos ocupa parte de un edificio declarado Bien de Interés Cultural que conserva buena parte de su arquitectura original.

El comedor se integra dentro del conjunto histórico del palacio, mientras que la terraza se abre hacia los jardines de inspiración árabe que conectan el edificio clásico con la zona más contemporánea del hotel.

El jardín de inspiración árabe une los dos edificios del hotel. Hotel Hospes Palacio de Los Patos

El resultado es un ambiente tranquilo y elegante donde el patrimonio forma parte de la experiencia gastronómica.

A pesar de encontrarse en una de las zonas más céntricas de Granada, el restaurante transmite una sensación de calma poco habitual.

La cocina de Pilar Romeral

Al frente de la propuesta gastronómica se encuentra la chef Pilar Romeral.

Su cocina parte del recetario andaluz y mediterráneo para reinterpretarlo mediante técnicas actuales y una cuidada selección de ingredientes de temporada.

La cocina de Pilar Romeral parte de una base sólida de técnicas tradicionales. Hotel Hospes Palacio de Los Patos

El protagonismo recae siempre sobre la materia prima.

Las elaboraciones buscan respetar el sabor original de cada producto sin renunciar a una presentación contemporánea y muy cuidada.

El producto como protagonista

La carta reúne propuestas pensadas para compartir junto a platos principales donde pescados, carnes y arroces tienen un peso destacado.

Entre los entrantes sobresale la tabla del mar, elaborada con anchoa 00 y sardina, acompañadas de pan tostado y perlas de mantequilla ahumada.

La tabla del mar reúne algunos de los productos más representativos de la propuesta. E.E.

Es una propuesta sencilla en apariencia que demuestra la importancia que adquiere la calidad del producto desde el primer bocado.

Otro de los imprescindibles son las croquetas de carabineros.

La bechamel resulta especialmente cremosa y el intenso sabor del marisco permanece presente en todo momento sin resultar excesivo.

Entre los principales destacan el pulpo clásico con patata al pimentón de La Vera y pimientos de Padrón o el salmón asado acompañado de patatitas y salsa tártara ligeramente picante.

El pulpo clásico con patata al pimentón de La Vera y pimientos de Padrón. E.E.

También forman parte de la carta propuestas como el magret de pato, el cordero a baja temperatura, el solomillo de ternera, distintos arroces o elaboraciones de temporada que cambian a lo largo del año.

Toda la propuesta responde a una misma filosofía: cocina reconocible, elaboraciones cuidadas y un absoluto respeto por el producto.

Más que un restaurante de hotel

Existe la idea de que los restaurantes ubicados dentro de hoteles están pensados únicamente para sus huéspedes.

Los Patos rompe completamente con esa imagen.

El restaurante permanece abierto al público y se ha convertido en una opción muy interesante tanto para quienes visitan Granada como para los propios granadinos.

Además de almuerzos y cenas, también ofrece desayunos, aperitivos y servicio de bar.

Una terraza entre jardines

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su terraza.

Rodeada por los jardines del antiguo palacio, permite disfrutar de la comida en un ambiente silencioso y muy diferente al que suele encontrarse en el centro de la ciudad.

La terraza de Los Patos se abre a los jardines del antiguo palacio. Hotel Hospes Palacio de Los Patos

La vegetación, las fuentes y el cuidado del entorno convierten este espacio en uno de los rincones más agradables del establecimiento.

Es una opción especialmente recomendable durante los meses de primavera y verano, cuando el jardín adquiere todo su protagonismo.

Mucho más que un restaurante

Los Patos demuestra que un restaurante de hotel puede tener personalidad propia.

La combinación entre patrimonio, cocina andaluza contemporánea y producto de temporada da forma a una propuesta que va mucho más allá de la restauración tradicional.

Comer en un palacio del siglo XIX rodeado de jardines es, por sí mismo, una experiencia poco habitual.

Si a ello se suma una cocina donde el producto ocupa el centro de cada plato y una propuesta elaborada con mimo, el resultado es uno de esos restaurantes que merece una visita independientemente de si se está alojado o no en el hotel.