De la pasta fresca a los tejados señoriales: una escapada con estilo por Turín donde descubrir la 'dolce vita'

Resulta fascinante observar cómo se ha transformado nuestra forma de entender el viaje y el tiempo. Si antaño el éxito se medía por la ostentación y la prisa, a día de hoy, el mayor privilegio es fluir.

En este escenario de hiperconexión y ritmo frenético, el verdadero lujo ya no reside en abarcar más tareas, sino en tener la valentía de desconectar.

Buscar un oasis mental ha pasado a ser una necesidad vital para mantener el equilibrio, exigiendo que todo lo que la rodea se adapte a sus valores y, especialmente, al respeto por el medio ambiente.

Skyline de Turín. Envato

No es casualidad que, al perseguir esa calma, recurramos a la moda, las amigas y a las escapadas improvisadas. Y no hay mejor refugio para el alma que la inconfundible luz de las ciudades de Piamonte. Adentrarse en el corazón de Turín supone adoptar una actitud que evoca de inmediato a la dolce vita italiana.

Pasear por sus avenidas transforma el asfalto en una pasarela urbana donde los pequeños detalles marcan la diferencia. Recorrer Turín, con sus imponentes palacios como el Palazzo Carignano o las boutiques de la Via Roma, no es solo un trayecto, es un desfile urbano.

Una escapada por Turín. Magas

Aquí, las dimensiones compactas y la movilidad silenciosa se convierten en el primer gran aliado de la viajera, poniendo fin al eterno drama del aparcamiento para permitirle disfrutar al máximo de la experiencia.

El entorno exige una estética a la altura, donde los diseños se fusionen con los paisajes de fondo. Al fin y al cabo, hay estampados que no pertenecen a una época, sino a la historia del arte contemporáneo.

Cuando Dior convirtió la pata de gallo en un emblema de su revolución de los años 40, o cuando Chanel lo abrazó para liberar la silueta femenina, supimos que ese juego entre el blanco y el negro, con estructura geométrica, jamás pasaría de moda.

Lo que pocos esperaban es que el próximo lugar donde veríamos este tejido no sería en una chaqueta de tweed, sino vistiendo el interior del nuevo Fiat 500 Dolcevita, un vehículo que revive la sofisticación de los veranos de los años 60 inspirándose en las costas italianas, pero con la conciencia sostenible de un motor híbrido que respeta el entorno.

Postales desde el norte de Italia

Entre adoquines llenos de historia y uno de los skyline más desconocidos de Italia, el mismo que vio nacer la esencia de este icono en 1957, el paisaje se convierte en el verdadero protagonista gracias a un techo descapotable en un profundo tono azul. Es, en realidad, el accesorio perfecto para una aventura en la que perderse por la Piazza Castello o el Palacio Real.

Tras un paseo por los monumentos y por las tiendas más exclusivas, el broche de oro lo pone la gastronomía.

Una pausa a mediodía para saborear la cocina piamontesa en una terraza discreta es obligatoria. Disfrutar de una refinada copa fría de Vermouth di Torino y un plato de pequeños paquetitos de pasta fresca, los Agnolotti, una de las recetas más típicas del lugar, hace que se desbloquee el ritual definitivo para conectar con la ciudad más elegante y señorial del norte de Italia.

Plato de pasta italiano. Envato

Al día siguiente, antes incluso de bajar a disfrutar de un buen desayuno con un bicerín caliente y unos torcetti artesanales en el hotel, se plantea el look para conocer el resto de la ciudad y por supuesto siempre combinándolo con el 500. Este modelo urbano no exige ser conducido, demanda ser coordinado con el mismo mimo con el que se diseña una prenda de pasarela. Su estudiada paleta cromática invita al juego estilístico.

Si se opta por la carrocería en Blanco Hielo, el contraste con el techo azul pide a gritos texturas naturales y sofisticadas. Desde el lino y los pañuelos de seda en el cuello, hasta las bailarinas bicolor que jueguen con los pedales. En el lado opuesto, la versión Azul Celestial reclama un estilo arriesgado y contemporáneo, que juega tanto con el monocolor como con el lujo silencioso de un traje de chaqueta.

Fiat 500 Dolcevita. Fiat

Hay diseños que nacen para cumplir una misión, llevarte del punto A al punto B. Otros, encapsulan un estado de ánimo.

Pensar en el magnetismo de Turín te teletransporta a esa Italia dorada que formuló el concepto de la elegancia desenfadada (la sprezzatura). Las calles se transforman en un plató en el que resulta inevitable sentirse la protagonista de una película clásica.

Un retoque sobre ruedas. Magas

Es precisamente al regresar cuando el deseo de prolongar lo vivido queda en la memoria, platos exquisitos, paisajes de postal o ese coche con el que fuiste a descubrir todas las calles de la ciudad.

Bajo la luz de Turín, el estilo de la dolce vita nos recuerda los pequeños lujos de los que se debe aprovechar hasta el último segundo.

El placer de mirar al cielo con unas gafas de sol que dejen adivinar la silueta de los tejados señoriales es, al final, el gesto que transforma un trayecto cotidiano en un auténtico ritual de desconexión.