La feria medieval que recrea las bodas de Felipe IV con música, teatro y un gran mercado: un viaje al Siglo de Oro en verano

Las ferias medievales se han convertido en uno de los planes culturales y familiares con mayor éxito del verano en España. Cada año, miles de personas recorren castillos, plazas históricas y cascos antiguos transformados para viajar varios siglos atrás y descubrir cómo era la vida en otra época.

Pasear entre puestos de artesanía, probar recetas tradicionales, asistir a exhibiciones de cetrería, escuchar música en directoo disfrutar de representaciones teatrales son algunas de las experiencias que hacen que estas citas atraigan tanto a vecinos como a visitantes.

La Comunidad de Madrid es uno de los territorios que más apuesta por este tipo de celebraciones y, especialmente durante los meses de verano, ofrece propuestas para todos los públicos. Una de las más destacadas tendrá lugar en Navalcarnero, donde el Real Mercado del Siglo de Oro volverá a llenar de vida su centro histórico para recordar uno de los episodios más importantes de su pasado.

Un viaje al Siglo de Oro

Del 28 al 30 de agosto de 2026, Navalcarnero celebrará la XIX edición del Real Mercado del Siglo de Oro, una de las recreaciones históricas más importantes de la Comunidad de Madrid.

Durante tres jornadas, la Plaza de Segovia y las calles que la rodean cambiarán por completo su aspecto para transportar a vecinos y visitantes al siglo XVII, coincidiendo con la recreación de las históricas bodas de Felipe IV y Mariana de Austria, celebradas en la localidad en 1649.

Aquel enlace marcó para siempre la historia del municipio, ya que supuso la concesión del título de Real Villa, un reconocimiento que sigue muy presente en la identidad de Navalcarnero.

Precisamente por el valor histórico de esta celebración, la fiesta fue declarada de Interés Turístico Regional, consolidándose como una de las citas culturales más importantes del calendario local.

Durante todo el fin de semana, el casco histórico se transformará gracias a una cuidada ambientación. Las calles aparecerán decoradas con banderolas, elementos propios de la época y numerosos puestos de artesanía que recrearán la actividad comercial del Siglo de Oro.

El paseo por el mercado se convierte así en una experiencia inmersiva en la que no faltan los personajes caracterizados, la música antigua ni las actuaciones itinerantes que sorprenden al visitante a cada paso.

Uno de los grandes atractivos volverán a ser las representaciones teatrales inspiradas en los acontecimientos históricos que marcaron la villa. A ellas se sumarán pasacalles, espectáculos musicales, muestras culturales y animaciones repartidas por diferentes rincones del centro urbano, creando un ambiente continuo de actividad desde la mañana hasta la noche.

La programación también está pensada para las familias. Los más pequeños podrán disfrutar de un rincón infantil con actividades adaptadas, mientras que la presencia de animales, los personajes históricos y las distintas propuestas participativas harán que la visita resulte entretenida para todas las edades.

Plaza principal de la localidad de Navalcarnero, Comunidad de Madrid. iStock.

Además, la gastronomía tendrá igualmente un papel protagonista. Los visitantes encontrarán numerosos puestos donde degustar productos tradicionales, dulces artesanos y especialidades inspiradas en recetas de otras épocas, además de una amplia oferta de artesanía con piezas elaboradas por distintos oficios tradicionales.

El corazón de toda la celebración volverá a situarse en la Plaza de Segovia, uno de los espacios más emblemáticos de Navalcarnero.

Desde allí se distribuyen buena parte de los espectáculos y de los puestos del mercado, aunque la actividad se extiende por varias calles del casco histórico, lo que invita a recorrer la localidad tranquilamente y descubrir nuevos rincones mientras se disfruta de la ambientación.

Más allá de la feria, Navalcarnero merece una visita por sí mismo. Situado a unos 35 kilómetros de Madrid, este municipio conserva uno de los cascos históricos mejor preservados de la región.

Sus calles mantienen el trazado tradicional y conservan edificios de gran valor patrimonial que permiten comprender la importancia que tuvo la villa durante los siglos XVI y XVII.

La propia Plaza de Segovia constituye uno de sus principales atractivos. Rodeada de soportales y edificios históricos, es el centro de la vida local y uno de los lugares más fotografiados del municipio.

Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un imponente templo construido entre los siglos XVI y XVII que destaca por su arquitectura y por el rico patrimonio artístico que alberga en su interior.

Quienes dispongan de más tiempo también pueden recorrer las antiguas bodegas subterráneas, estrechamente ligadas a la tradición vinícola de Navalcarnero.

La localidad forma parte de una zona con una larga historia en la elaboración de vino, por lo que muchas visitas aprovechan la escapada para descubrir este patrimonio y degustar algunos productos locales en sus bares y restaurantes.