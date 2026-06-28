El refugio de Sara Carbonero en un pequeño pueblo marinero: de origen medieval y con el mejor marisco fresco

Al llegar el intenso verano a España, muchos famosos buscan refugio lejos del ruido, las aglomeraciones y los destinos más masificados.

En el caso de Sara Carbonero, uno de esos lugares especiales se encuentra en Galicia, una tierra a la que regresa siempre que puede para desconectar y disfrutar de un entorno marcado por el mar, la gastronomía y la tranquilidad.

Su destino predilecto es Combarro, una pequeña localidad pesquera situada en la provincia de Pontevedra que se ha convertido en uno de los pueblos más fotografiados de España.

Sus hórreos frente al agua, sus callejuelas de piedra y su esencia marinera hacen de este rincón gallego un lugar único para quienes buscan unas vacaciones alejadas del turismo más frenético.

Con apenas unos miles de habitantes, este enclave conserva intacto gran parte de su patrimonio histórico y cultural, ofreciendo una imagen que parece detenida en el tiempo.

Un pueblo marinero

Combarro está considerado uno de los conjuntos históricos mejor conservados de Galicia. Pasear por sus estrechas calles empedradas permite descubrir antiguas viviendas marineras construidas en piedra, balcones repletos de flores y pequeñas plazas llenas de encanto.

Sin embargo, el gran símbolo del pueblo son sus famosos hórreos. Estas construcciones tradicionales gallegas, utilizadas durante siglos para almacenar cereales y protegerlos de la humedad, se alinean junto a la costa creando una de las estampas más conocidas de la comunidad.

Muchos de ellos se encuentran tan cerca del agua que, durante la pleamar, parecen emerger directamente del mar. El efecto visual es sorprendente y convierte el paseo marítimo en uno de los lugares más visitados de la localidad.

La Rúa do Mar concentra buena parte de este patrimonio. Desde allí se pueden contemplar decenas de hórreos y disfrutar de unas vistas privilegiadas de la ría de Pontevedra.

Otro de los elementos característicos de Combarro son los cruceiros, monumentos religiosos de piedra que aparecen repartidos por distintos puntos del casco histórico. Estas cruces, algunas con varios siglos de antigüedad, forman parte de la identidad cultural gallega y aportan aún más personalidad al recorrido.

La Plaza da Fonte es una de las paradas imprescindibles. Rodeada de casas tradicionales y balcones adornados con geranios, alberga uno de los cruceiros más antiguos de la localidad, convirtiéndose en uno de los rincones con más encanto del pueblo.

Cocina gallega

Visitar Combarro también es una oportunidad para descubrir una de las gastronomías más valoradas de España.

Su tradición pesquera garantiza pescado y marisco de gran calidad durante buena parte del año. En los restaurantes y tabernas del puerto abundan especialidades como el pulpo a feira, las almejas, los mejillones, las navajas o los chipirones.

La cocina local apuesta por recetas sencillas que permiten que el producto sea el verdadero protagonista. Por eso, muchos viajeros consideran que una comida frente al mar es una parte imprescindible de la experiencia.

Además, el ambiente tranquilo de las terrazas y la cercanía del puerto pesquero contribuyen a reforzar la sensación de autenticidad que caracteriza a este destino gallego.

Una excursión perfecta

Más allá del casco histórico, Combarro ofrece otros atractivos para quienes desean explorar los alrededores. Frente a la localidad se encuentra la isla de Tambo, un espacio natural que durante años permaneció restringido y que hoy puede visitarse mediante excursiones organizadas.

Este pequeño territorio destaca por su riqueza medioambiental, sus senderos y los restos históricos que permanecen ocultos entre la vegetación.

Las rutas guiadas permiten conocer antiguos edificios militares, vestigios religiosos y parajes naturales que conservan un aire misterioso y poco conocido para muchos turistas.

La combinación de patrimonio, naturaleza y tradición marinera explica por qué Combarro sigue conquistando a viajeros de toda España. Un destino que enamora por su autenticidad y que, para Sara Carbonero, se ha convertido en el refugio perfecto para disfrutar del verano lejos del bullicio y cerca del mar.