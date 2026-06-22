El refugio Lolita Flores en un pueblo marinero de 300 habitantes: un pueblo blanco con calas cristalinas y arena fina

Lejos del ruido de los platós, de los escenarios y de la velocidad de Madrid, Lolita Flores ha encontrado en Almería un lugar al que volver sin necesidad de grandes titulares.

Ese refugio se llama Agua Amarga, una pequeña localidad costera del municipio de Níjar que conserva la escala de los antiguos pueblos marineros. No es un secreto absoluto, pero sí uno de esos rincones donde el lujo se mide de otra manera gracias a su luz limpia, casas blancas, mar cercano y calma.

La artista ha dejado constancia pública de sus escapadas a esta zona junto a su familia. En 2025, La Voz de Almería recogió una publicación suya tomada en Agua Amarga, con su hija Elena Furiase y su yerno Gonzalo Sierra.

Pueblo blanco en Níjar

Agua Amarga pertenece al término municipal de Níjar y está integrada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía. La Junta lo presenta, además, como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial reconocido por la UNESCO.

Su tamaño forma parte de su encanto. Aunque algunas guías turísticas hablan de “apenas 400 habitantes”, la estadística oficial más reciente sitúa el núcleo en 267 vecinos.

La diferencia explica bien el carácter del lugar: en invierno es una aldea tranquila; en verano, un imán para viajeros que buscan Cabo de Gata sin grandes complejos.

El caserío mantiene una imagen reconocible: fachadas encaladas, calles estrechas, buganvillas, terrazas abiertas al mar y una plaza que funciona como punto de encuentro. Agua Amarga no presume de monumentalidad, sino de atmósfera.

La memoria pesquera sigue presente. La guía del parque recuerda que Aguamarga albergó una población de pescadores y que su comunicación con Carboneras fue por mar hasta los años sesenta. Hoy, esa huella convive con alojamientos, restaurantes y visitantes atraídos por su belleza sencilla.

Playa de arena fina

El centro de la vida local es la playa. La de Agua Amarga ocupa prácticamente toda la longitud del núcleo urbano y Turismo Costa de Almería fija su longitud en 550 metros. Su arena es fina y dorada, la entrada al agua progresiva y el acceso, fácil.

Ese carácter urbano la convierte en una playa cómoda, con bares, restaurantes y servicios a pie de arena, pero sin perder la sensación de bahía recogida. Para quien llega desde una gran ciudad, el cambio es inmediato: aquí el día se organiza alrededor del baño, el paseo y la sobremesa.

No es una playa aislada ni vacía en temporada alta. En julio y agosto la ocupación puede ser elevada, porque combina belleza y facilidad. Pero incluso entonces conserva una escala más amable que la de otros destinos del Mediterráneo.

Calas de cuento

El atractivo de Agua Amarga no termina en su playa principal. A su alrededor aparecen algunos de los paisajes más buscados del Cabo de Gata, con calas, acantilados y caminos que obligan a bajar el ritmo.

Cerca quedan Cala de Enmedio y Cala del Plomo, dos nombres habituales entre quienes exploran esta parte del parque. La Junta cita Cala de Enmedio entre las calas recónditas del espacio protegido, y la guía oficial incluye la ruta que une San Pedro, El Plomo y Agua Amarga.

Esa geografía explica por qué el lugar seduce a artistas, familias y viajeros discretos. No se trata solo de tomar el sol. Se trata de caminar por senderos áridos, mirar el mar desde rocas volcánicas, comer pescado cerca de la orilla y regresar al pueblo al caer la tarde.

Agua Amarga tiene algo de postal, pero no se agota en la postal. Su valor está en la mezcla de protección ambiental, memoria marinera y vida cotidiana. Quizá por eso Lolita no parece buscar allí exclusividad, sino una normalidad luminosa, con olor a sal y tiempo lento.