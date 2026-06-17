El pueblo escondido ideal para recorrer a pie calles de cuento: solo 80 vecinos, templos del siglo XII y un récord de la Unesco

La lista de Patrimonio Mundial de la Unesco reúne algunos de los lugares culturales y naturales más valiosos del planeta. Se trata de espacios que destacan por su relevancia histórica, artística, arquitectónica o paisajística y cuya conservación se considera de interés para toda la humanidad.

De todos los países, España ocupa una posición destacada dentro de esta clasificación. Con medio centenar de bienes reconocidos, el país se sitúa entre los territorios con más declaraciones de Patrimonio de la Humanidad del mundo, gracias a una riqueza patrimonial que abarca desde monumentos romanos y ciudades históricas hasta parques naturales y conjuntos arquitectónicos únicos.

Sin embargo, aunque solemos asociar los reconocimientos de la Unesco a grandes ciudades monumentales, la realidad es muy distinta. De hecho, es un pequeño pueblo escondido entre las montañas de los Pirineos donde se encuentra la mayor concentración de bienes Patrimonio de la Humanidad por habitante de toda España: Durro.

Durro, Lérida

Existen pueblos bonitos, pueblos con historia y pueblos capaces de transportar al visitante varios siglos atrás. Durro reúne las tres características en un mismo lugar.

Situado en pleno corazón de los Pirineos catalanes, este diminuto núcleo de población se ha convertido en uno de los enclaves patrimoniales más sorprendentes del país gracias a una combinación única de historia, arquitectura, tradición y paisaje.

La localidad se encuentra a casi 1.400 metros de altitud, dominando la Vall de Boí desde una posición privilegiada sobre el valle de la Noguera de Tor.

Su ubicación, alejada de las principales vías de comunicación y rodeada de montañas, ha sido precisamente una de las claves que han permitido preservar su esencia.

Con poco más de 80 habitantes, este pequeño núcleo perteneciente a la comarca de la Alta Ribagorza, en la provincia de Lérida, mantiene además una singular personalidad administrativa y aunque desde 1965 forma parte del municipio de la Vall de Boí, continúa conservando la condición jurídica de Entidad Municipal Descentralizada junto al cercano núcleo de Saraís.

Recorrer Durro supone adentrarse en un auténtico escenario medieval. Las calles estrechas y empinadas siguen adaptándose a la complicada orografía de la montaña, mientras que las viviendas de piedra, madera y pizarra recuerdan el pasado agrícola y ganadero que marcó durante siglos la vida cotidiana de sus habitantes.

Esa riqueza tiene una explicación histórica muy concreta y es que, durante los siglos XI y XII, la Vall de Boí vivió uno de los periodos más florecientes de toda su historia gracias a los Señores de Erill, una poderosa familia nobiliaria que participó junto a Alfonso I de Aragón en diversas campañas de la Reconquista.

Las recompensas económicas obtenidas tras aquellas conquistas permitieron financiar un ambicioso programa constructivo que transformó el valle y dejó como legado uno de los conjuntos románicos más extraordinarios de Europa.

Durro desempeñó entonces un papel estratégico dentro del territorio. Su posición elevada facilitaba el control de las rutas ganaderas y de los accesos al valle, una circunstancia que explica la monumentalidad de algunos de sus edificios pese al reducido tamaño de la población.

La máxima expresión de ese legado se encuentra en la iglesia de la Natividad de la Madre de Dios. Construida entre los siglos XII y XIII, forma parte del célebre conjunto de iglesias románicas de la Vall de Boí, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El templo destaca por la monumentalidad de su nave, por la riqueza escultórica de su portada y por un amplio pórtico que se añadió posteriormente y que hoy constituye uno de sus rasgos más característicos.

No obstante, el elemento que domina el conjunto es su campanario de cinco pisos, una esbelta torre que servía tanto para fines religiosos como para funciones defensivas y de comunicación con otros puntos del valle.

En el interior se conserva una reproducción de la figura de Nicodemo perteneciente al célebre Descendimiento románico, una de las obras escultóricas más destacadas del románico catalán. El original se encuentra actualmente custodiado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

El segundo gran tesoro patrimonial de Durro se encuentra a unos veinte minutos a pie del casco urbano. La ermita de Sant Quirc, construida durante el siglo XII, se levanta a casi 1.500 metros de altitud sobre una colina que ofrece algunas de las mejores panorámicas de toda la Vall de Boí.

Su arquitectura es mucho más sencilla que la de la iglesia principal. Una única nave, un pequeño ábside y una espadaña conforman un edificio modesto que, sin embargo, adquiere un enorme valor gracias a su emplazamiento y a su significado histórico.

Durante siglos marcó los límites del territorio comunal del pueblo y se convirtió en un punto de referencia para la vida de los habitantes de la zona.

Pero la riqueza de Durro no termina en sus edificios históricos. Buena parte de su fama actual se debe también a la conservación de tradiciones ancestrales que han sobrevivido al paso de los siglos.

Entre ellas sobresale la bajada de fallas, una celebración vinculada al solsticio de verano que forma parte de las Fiestas del Fuego del Pirineo, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La preparación comienza semanas antes de la festividad, cuando los vecinos suben a los bosques para recoger madera y preparar el denominado "faro", una gran estructura levantada en lo alto de la montaña.

Cada familia confecciona además sus propias fallas, antorchas elaboradas con haces de teas atadas a un mango de madera.

Pueblo de Durro, Valle de Boí, Cataluña.

Cuando cae la noche, el fuego prende en la cumbre y los fallaires inician el descenso iluminando la ladera. Desde la distancia, la procesión crea una espectacular serpiente de luz que avanza lentamente hacia el pueblo.

Esta tradición alcanza su momento culminante en torno al 16 de junio, durante la Fiesta Mayor Xica dedicada a San Quirc, patrón de la ermita situada sobre el pueblo. La combinación de patrimonio monumental, paisaje pirenaico y celebraciones centenarias convierte esas fechas en uno de los momentos más especiales para descubrir la localidad.

A todo ello se suma un entorno natural privilegiado. Durro se encuentra muy cerca del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el único parque nacional de Cataluña, conocido por sus lagos de origen glaciar, sus bosques de alta montaña y sus espectaculares paisajes pirenaicos.

Además, desde el pueblo parten diversos senderos históricos que conectan con otros núcleos del valle y permiten recorrer a pie parte del extraordinario conjunto románico de la zona.