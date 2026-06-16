Más de 800 retratos gigantes y arquitectura del siglo XII: el pueblo medieval perfecto para una escapada de verano

España cuenta con centenares de localidades protegidas por su extraordinario valor patrimonial. Muchas de ellas han sido reconocidas como Conjunto Histórico-Artístico por conservar cascos urbanos, monumentos y trazados que permiten viajar siglos atrás sin necesidad de cruzar las fronteras del país.

Cada uno de estos enclaves destaca por algún rasgo singular. Algunos presumen de castillos imponentes, otros de iglesias románicas únicas o de plazas que parecen detenidas en el tiempo. Sin embargo, son muy pocos los que han conseguido convertir todo su entramado urbano en una experiencia cultural capaz de sorprender al visitante a cada paso.

Entre esas excepciones se encuentra Mogarraz, una pequeña localidad salmantina que ha logrado unir su legado medieval con una de las exposiciones al aire libre más originales de España. Sus calles no solo conservan la esencia de los siglos pasados, sino que también albergan más de 800 retratos que transforman cada fachada en una ventana abierta a la memoria de quienes habitaron el pueblo.

Mogarraz, Salamanca

En pleno corazón de la Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca, se encuentra uno de esos lugares que consiguen sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo.

Mogarraz, declarado Conjunto Histórico-Artístico, se ha convertido en un referente del turismo cultural gracias a una propuesta que no existe prácticamente en ningún otro lugar del país.

Y es que, sobre las fachadas de piedra y madera aparecen centenares de rostros observando al visitante. No son personajes ficticios ni representaciones artísticas imaginadas, sino que cada una de esas imágenes corresponde a personas reales que vivieron en el municipio y formaron parte de su historia.

La singular exposición nació a partir de un archivo fotográfico realizado a mediados del siglo XX, cuando un fotógrafo retrató a los vecinos para la elaboración de los documentos de identidad.

Décadas después, el artista salmantino Florencio Maíllo recuperó aquellas fotografías históricas y decidió devolverlas al lugar al que pertenecían.

El proyecto consistió en reproducir los retratos sobre grandes lienzos y colocarlos en las fachadas de las viviendas donde habían residido sus protagonistas. El resultado fue una inmensa galería al aire libre que convierte cualquier paseo por Mogarraz en una experiencia tan artística como emocional.

Caminar por el casco histórico implica encontrarse constantemente con miradas que parecen conectar el presente con el pasado.

Los rostros de agricultores, artesanos, comerciantes y vecinos anónimos continúan ocupando el mismo espacio que habitaron durante décadas, creando una sensación única de continuidad histórica.

Retratos de Mogarraz.

Además, una de las grandes ventajas de esta exposición es que puede disfrutarse de manera gratuita durante todo el año. No existen horarios ni entradas, sino que basta con recorrer las calles para descubrir poco a poco los cientos de retratos que han dado fama internacional a esta pequeña localidad serrana.

La experiencia puede completarse con la visita al Museo Etnográfico de Mogarraz, un espacio que ayuda a comprender cómo era la vida tradicional en la comarca.

Allí se conservan herramientas, objetos domésticos y testimonios que permiten conocer mejor los oficios y costumbres que marcaron durante siglos la identidad de la Sierra de Francia.

Más allá de sus famosos retratos, Mogarraz destaca por haber conservado de forma excepcional la arquitectura tradicional de la zona. Sus viviendas muestran la combinación característica de piedra, madera y entramados que define buena parte de los pueblos serranos salmantinos.

Uno de los espacios más representativos es su Plaza Mayor, de singular planta ovalada. Rodeada por edificios históricos y terrazas, constituye el auténtico centro de la vida local.

Durante el recorrido también aparecen otros elementos patrimoniales de gran interés. La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, construida en el siglo XVII, domina buena parte del perfil urbano y refleja la importancia histórica que tuvo la localidad.

A ella se suman la Ermita del Humilladero y la conocida Cruz de los Judíos, testimonios de un pasado que sigue muy presente en las calles del municipio.

Uno de los aspectos que más valoran quienes visitan Mogarraz es la implicación de sus propios habitantes. Muchos vecinos conocen perfectamente la historia de los retratos y no dudan en compartir anécdotas familiares con los viajeros interesados. Esa cercanía aporta una dimensión humana que complementa el atractivo artístico y patrimonial del pueblo.

Gastronomía y lugares cercanos

La visita también ofrece una excelente oportunidad para descubrir la gastronomía de la Sierra de Francia. La comarca es conocida por la calidad de sus embutidos ibéricos, especialmente los elaborados con bellota, así como por sus quesos artesanos y sus tradicionales carnes asadas.

Los restaurantes de la zona mantienen recetas transmitidas de generación en generación y permiten disfrutar de una cocina profundamente ligada al territorio.

Otro de los atractivos de Mogarraz es que puede combinarse fácilmente con otros destinos cercanos. A pocos kilómetros se encuentra La Alberca, considerada una de las localidades más emblemáticas de Castilla y León.

Esta proximidad permite organizar una escapada de varios días recorriendo algunos de los pueblos con mayor valor patrimonial de toda la comarca.

Durante los meses de verano, además, la altitud de la Sierra de Francia ofrece temperaturas más suaves que las registradas en muchas zonas del país.

Este factor, unido al creciente interés por el turismo rural y cultural, ha convertido a Mogarraz en uno de los destinos más demandados de la provincia de Salamanca.