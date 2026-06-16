El pueblo ideal para una escapada y poder alojarte en su castillo medieval con un restaurante estrella Michelin: Patrimonio Cultural

Poder presumir de contar con más de 20.000 castillos y fortalezas dentro del territorio español, haciendo del país uno de los más ricos gracias a su extenso patrimonio cultural e histórico, es una gran suerte.

Aunque no todos hayan soportado los estragos del tiempo y el hombre de la misma manera, la Asociación Española de Amigos de los Castillos estima que haya unos 10.200 en España que se mantienen en buen estado.

Entre ellos, hay uno que se posiciona entre los más espectaculares. Se encuentra en la provincia de Gerona, concretamente en el pequeño municipio de Perelada, en el corazón del Alto Ampurdán.

El impresionante Castell de Vallgornera remonta su historia al siglo XI, concretamente al año 1123, siendo reconocido como Bien de Interés Cultural y, recientemente, abierto al público como un encantador hotel boutique que aguarda en su interior un restaurante con Estrella Michelin.

Aunque ha sido restaurado y renovado en varias ocasiones, especialmente durante el siglo XIX, el castillo conserva gran parte de su esencia medieval. Pasear por sus jardines, sus amplias salas y admirar los detalles arquitectónicos es una experiencia en sí misma.

Hotel de lujo

El impresionante castillo ha sido testigo de innumerables acontecimientos históricos. En el siglo XIV, la fortaleza fue reconstruida y pasó a ser la residencia de los condes de Perelada, una de las familias más influyentes de la época.

Hoy en día, la estructura del castillo mantiene su imponente arquitectura gótica catalana, con robustas torres y muros de piedra que cuentan la historia de siglos de transformación.

El complejo, además, alberga el Museo del Castillo de Perelada con una impresionante colección de arte que incluye desde cerámicas y tapices hasta una biblioteca con más de 80.000 volúmenes, entre ellos manuscritos y obras incunables de gran valor histórico.

El baluarte está estratégicamente ubicado en la Costa Brava, famosa por sus paisajes espectaculares, sus playas vírgenes y sus encantadores pueblos medievales. Cerca de Perelada se encuentra Figueres, la ciudad natal del célebre pintor Salvador Dalí, donde se puede visitar el Teatro-Museo Dalí y descubrir más sobre la vida y obra de este icónico artista.

Exterior del castillo de Perelada. Turismo de Catalunya

Combinación de lujo, historia y cultura, el castillo de Vallgornera es un destino imprescindible para quienes buscan una escapada exclusiva en el corazón de Cataluña este otoño. Ya sea para un viaje romántico o unas vacaciones inolvidables, este castillo medieval ofrece todo lo necesario para vivir una experiencia mágica y de lo más completa.

Conocido actualmente como Perelada Resort, es un complejo de cinco estrellas que ofrece a los huéspedes un increíble abanico de experiencias exclusivas. Desde relajarse en sus jardines hasta disfrutar de una partida de golf, disfrutar de una velada en su exclusivo casino o deleitarse con su exquisita oferta gastronómica.

Estrella Michelin en el castillo

Entre los mayores atractivos del Perelada Resort es, sin duda, su restaurante estrella, el Castell Perelada Restaurant, galardonado con una estrella Michelin. Bajo la dirección del chef Javi Martínez, este restaurante ofrece una interpretación contemporánea de la cocina ampurdanesa, fusionando productos locales con técnicas innovadoras.

La Guía Michelin destaca la sutileza de los sabores y la maestría en los puntos de cocción de sus platos. Los menús degustación, como el 'Innovación Tradición' y el 'Experiencia Excepcional', permiten a los comensales embarcarse en un viaje culinario con vistas a los majestuosos jardines del castillo desde su terraza.

Además, el complejo cuenta con otros espacios gastronómicos de alta calidad, como el Restaurante Shiro by Paco Pérez, una propuesta que fusiona la cocina mediterránea y asiática, y el Garden Bar, perfecto para disfrutar de una comida ligera en un entorno relajado.

Entorno único

Más allá del lujo y la gastronomía, tal es la exclusividad del hotel enclavado en este castillo medieval que el Castillo de Perelada es un importante centro cultural en la región.

Además, cada verano, desde 1987, se celebra el Festival Internacional de Música de Perelada, cuyo cartel lo protagonizan reconocidos artistas de distintos géneros que van desde la ópera hasta la música contemporánea.

El festival se celebra en diferentes espacios del castillo, incluyendo su claustro y los jardines, lo que añade un valor único a cada actuación. Además, los huéspedes pueden participar en una variedad de actividades exclusivas, como catas de vinos en la bodega del castillo o talleres de cerámica y clases de yoga, todo ello en un entorno de tranquilidad y belleza natural.