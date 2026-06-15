El pueblo de cuento premiado por la ONU ideal para recorrer a pie: conserva un castillo del siglo X, montañas y cascadas

España cuenta con algunos de los pueblos rurales más admirados del mundo y varios de ellos han conseguido en los últimos años uno de los reconocimientos turísticos más prestigiosos otorgados por Naciones Unidas.

A través de la iniciativa Best Tourism Villages, impulsada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), la ONU pone el foco en destinos capaces de conservar su identidad, proteger su patrimonio y desarrollar un turismo sostenible sin perder autenticidad.

Muchos de estos pueblos se han convertido en auténticos iconos viajeros. Lugares como Albarracín, en Teruel, reciben miles de visitantes cada año atraídos por su belleza medieval y su atmósfera histórica.

Sin embargo, existen otros rincones que permanecen en un segundo plano, alejados del turismo masivo, pese a poseer un encanto igual de impresionante.

Ese es precisamente el caso de Rupit i Pruit, un pequeño municipio de la provincia de Barcelona situado entre riscos, bosques y montañas de la comarca de Osona. Este pueblo medieval conquistó a la ONU gracias a su capacidad para preservar su esencia rural, sus tradiciones y uno de los conjuntos históricos más fascinantes de Cataluña.

Rupit i Pruit, Cataluña

Llegar a Rupit i Pruit es entrar en un escenario que parece sacado de un cuento antiguo. El paisaje cambia a medida que uno se adentra en la zona natural de Les Guilleries y el Collsacabra, donde los bosques frondosos, las carreteras sinuosas y los acantilados anuncian que el destino no es un pueblo cualquiera.

El municipio, formado por los núcleos de Rupit y Pruit, conserva intacta una estética medieval que resulta difícil encontrar hoy en día.

La primera impresión llega incluso antes de entrar al casco histórico, ya que su famoso puente colgante, construido en 1945 sobre la riera de Rupit, actúa como puerta de bienvenida y se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del pueblo.

Cruzarlo tiene algo de ritual: la estructura se balancea ligeramente bajo los pies mientras alrededor aparecen casas de piedra, balcones llenos de flores y tejados oscuros que parecen suspendidos en otra época.

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A partir de ahí, el visitante descubre un laberinto de calles empedradas donde prácticamente todo permanece igual desde hace siglos. Rupit es peatonal y esa ausencia de tráfico refuerza todavía más la sensación de tranquilidad.

Aquí no hay grandes escaparates modernos ni carteles luminosos que rompan la armonía visual. La piedra domina cada rincón y el silencio solo se rompe por el sonido del agua o las conversaciones tranquilas de quienes pasean sin prisa.

Uno de los lugares más impresionantes es la calle del Fossar, probablemente la más fotografiada del pueblo gracias, en especial, a sus escalones directamente tallados en la roca natural de la montaña. Obligan a caminar despacio mientras las fachadas de piedra y madera acompañan el recorrido.

El desnivel convierte la subida en una experiencia casi cinematográfica y cada rincón invita a detenerse para observar puertas centenarias, pequeñas ventanas y detalles de hierro forjado que conservan intacto el espíritu medieval.

Entre las construcciones más destacadas aparece la iglesia de Sant Miquel, de estilo barroco con influencias neoclásicas. Su característica fachada blanca y el campanario contrastan con el tono grisáceo de las casas de piedra, creando una imagen muy reconocible dentro del paisaje urbano de Rupit.

Muy cerca también se encuentran las ruinas del antiguo castillo, origen histórico del pueblo desde el año 968. Aunque apenas quedan restos, la enorme roca sobre la que se levantó continúa dominando todo el entorno y recuerda el carácter defensivo que tuvo la zona siglos atrás.

Más allá del patrimonio arquitectónico, una de las grandes maravillas de Rupit i Pruit es el entorno natural que lo rodea. Los senderos que parten desde el pueblo atraviesan hayedos, riachuelos y miradores espectaculares.

Entre todas las rutas, la más popular es la que conduce al Salt de Sallent, una cascada de alrededor de cien metros de altura considerada una de las más impresionantes de Cataluña. El recorrido apenas requiere media hora caminando y ofrece vistas espectaculares de los acantilados y del paisaje del Collsacabra.

Ese equilibrio entre naturaleza y patrimonio fue precisamente uno de los motivos que llevó a la Organización Mundial del Turismo a premiar a Rupit como uno de los Best Tourism Villages en 2022.

El reconocimiento no valora únicamente la belleza del lugar, sino la capacidad del municipio para proteger sus paisajes, conservar las tradiciones locales y apostar por un modelo turístico respetuoso con el entorno.

La gastronomía de Rupit

En Rupit, además, la gastronomía forma parte esencial de la experiencia y la cocina de montaña típica de Osona convierte cualquier comida en un homenaje a los sabores tradicionales catalanes.

Los embutidos artesanales tienen un protagonismo absoluto, especialmente la llonganissa, el fuet y la botifarra, muy vinculados también a la cercana ciudad de Vic.

A ello se suman las carnes a la brasa, los guisos de caza, las setas de temporada y platos contundentes ideales para disfrutar después de una jornada recorriendo senderos y calles empedradas.

Los dulces tradicionales también merecen una parada aparte. Las pequeñas panaderías del pueblo mantienen recetas de toda la vida y ofrecen productos como el pa de pessic, las cocas de piñones o los carquiñoles, perfectos para acompañar un café mientras se contempla el paisaje desde alguna terraza tranquila.