El pueblo del norte que esconde un Palacio Real del siglo XV: un tesoro gótico protegido por la ONU

El norte de España tiene algo que es difícil de explicar con palabras. Tal vez sea la mezcla entre paisajes verdes, pueblos de piedra y una historia que aparece casi sin buscarla, escondida entre montañas, plazas silenciosas y caminos medievales.

Desde Galicia hasta Navarra, el norte guarda algunas de las villas históricas más impresionantes del país. Son lugares donde todavía sobreviven castillos, monasterios, murallas y cascos antiguos que permiten imaginar cómo era la vida hace siglos.

Muchas de estas localidades nacieron alrededor de fortalezas estratégicas o antiguos caminos comerciales, y hoy continúan conservando ese carácter noble que las hace únicas.

Entre todas ellas destaca Olite, una pequeña localidad navarra que parece sacada directamente de un cuento medieval. Su perfil dominado por torres, almenas y tejados puntiagudos convierte la villa en una de las imágenes más sorprendentes del norte peninsular.

Aquí no hace falta demasiada imaginación para sentirse dentro de una crónica de reyes, caballeros y palacios góticos.

Un palacio de fantasía en el corazón de Navarra

Olite es uno de esos lugares capaces de transportar al visitante a otra época desde el primer momento. Sus calles empedradas, sus fachadas blasonadas y el silencio solemne de sus rincones convierten el paseo por la villa en una experiencia casi cinematográfica.

Todo gira alrededor de una construcción monumental que domina el horizonte y que explica buena parte de la importancia histórica de este enclave navarro.

El gran símbolo de la localidad es el Palacio Real de Olite, conocido popularmente como castillo, aunque en realidad fue mucho más que una fortaleza defensiva.

Durante siglos se convirtió en una de las sedes principales de la corte del antiguo Reino de Navarra y alcanzó su máximo esplendor en el siglo XV bajo el reinado de Carlos III el Noble.

El monarca quiso transformar aquel recinto en una residencia fastuosa y sofisticada, muy alejada de la austeridad típica de los castillos medievales.

El resultado fue un conjunto arquitectónico absolutamente singular, considerado en su época uno de los palacios más lujosos de Europa.

Su apariencia parece fruto de una fantasía gótica, con torres de distintas alturas y formas, miradores decorados, patios interiores y jardines colgantes que incluso llegaron a albergar animales exóticos.

Todo el complejo transmite una sensación de fantasía poco habitual en la arquitectura militar medieval.

Además, parte de su recinto fortificado aprovechó antiguas estructuras defensivas de origen romano que se remontan al siglo I, un detalle que demuestra hasta qué punto la historia de Olite se construyó capa sobre capa durante siglos.

Esa mezcla entre pasado romano, esencia medieval y refinamiento cortesano es precisamente lo que convierte a la villa en un lugar tan especial.

Recorrer el interior del palacio es sumergirse en la vida de la corte navarra. Aunque muchas estancias quedaron vacías tras distintos periodos de abandono y destrucción, todavía se percibe el carácter majestuoso del edificio.

Subir por las estrechas escaleras de caracol de la Torre del Homenaje, atravesar galerías de piedra o contemplar el paisaje desde las almenas permite imaginar cómo vivían reyes y nobles en plena Edad Media. Desde lo alto, los campos navarros se extienden alrededor de la villa formando una imagen espectacular.

Junto al Palacio Real se encuentra el llamado Palacio Viejo, la parte más antigua y sobria del conjunto. Actualmente alberga el Parador de Turismo y mantiene una estética mucho más austera, recordando el origen defensivo del recinto antes de su gran transformación palaciega.

Frente a ambos edificios se abre la Plaza de Carlos III el Noble, verdadero corazón social de Olite. Este espacio alargado y porticado reúne terrazas, fachadas históricas y algunos de los edificios más emblemáticos de la localidad.

Palacio Real de Olite, Navarra.

Allí destaca especialmente la Torre del Chapitel, que formaba parte de las antiguas murallas medievales y funcionaba como puerta de acceso al mercado de la villa.

A partir de la plaza, el casco histórico invita a perderse sin rumbo fijo. Las calles aparecen flanqueadas por caserones de piedra decorados con grandes escudos nobiliarios y balcones de forja que recuerdan el pasado aristocrático de la localidad. Cada rincón conserva una estética medieval sorprendentemente intacta.

Entre los edificios religiosos sobresale la Iglesia de Santa María la Real, uno de los grandes tesoros góticos de Navarra. Su fachada es una auténtica filigrana de piedra llena de detalles escultóricos que durante siglos sirvió como escenario para ceremonias vinculadas a la monarquía navarra.

Muy cerca se encuentra también la Iglesia de San Pedro, reconocible por su estilizada torre en forma de aguja y por su hermoso claustro románico, uno de los rincones más tranquilos y bellos del centro histórico.

Una cultura del vino

Pero Olite no solo vive de su patrimonio monumental. La villa está profundamente ligada a la cultura del vino y se considera la capital vitivinícola de Navarra.

Los viñedos rodean el municipio y forman parte inseparable del paisaje que lo envuelve, una tradición que puede descubrirse en el Museo del Vino de Navarra, situado en un antiguo palacio de la plaza principal, donde se explica la historia y elaboración de algunos de los vinos más prestigiosos de la región.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos del lugar. Comer en Olite significa rendirse a la calidad de la huerta navarra y a una cocina tradicional basada en el producto.

Los espárragos blancos, los cogollos de Tudela, las alcachofas o los pimientos del piquillo aparecen en muchas mesas acompañando platos más contundentes como el cordero al chilindrón o las carnes a la brasa.

Sentarse en uno de sus mesones medievales o asadores tradicionales mientras cae la tarde es probablemente la mejor forma de entender el espíritu de la villa.

Todo suele servirse acompañado de vinos tintos navarros o del célebre rosado de la región, completando una experiencia que mezcla historia, arquitectura y gastronomía con una naturalidad difícil de encontrar en otros destinos.