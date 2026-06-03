La joya española que comparan con Alemania: un paraíso de bosques y piscinas naturales que pocos conocen

Panorámica de uno de los pueblos pertenecientes a Las Hurdes, norte de Extremadura

Cuando se habla de grandes destinos de naturaleza en España, nombres como los Picos de Europa, el Pirineo o la Sierra de Grazalema suelen acaparar la atención.

Pero lo que muchos no saben es que existe una comarca en el norte de Extremadura que sorprende a quienes la visitan por sus frondosos bosques, sus cascadas y sus pequeños pueblos de piedra.

Se trata de Las Hurdes, un territorio que muchos viajeros comparan con la famosa Selva Negra alemana, pero lejos está de las rutas turísticas más masificadas.

Esta comarca cacereña conserva una personalidad única. Sus carreteras serpentean entre montañas cubiertas de vegetación, mientras decenas de pequeñas alquerías aparecen escondidas entre valles y barrancos.

Durante buena parte del siglo XX, Las Hurdes estuvieron asociadas al aislamiento geográfico y a las dificultades económicas. Hoy, esa misma condición se ha convertido en uno de sus principales atractivos para quienes buscan tranquilidad, autenticidad y contacto directo con la naturaleza.

Pueblos de pizarra y tradiciones centenarias

Conformada por seis municipios y más de cuarenta núcleos de población repartidos por las montañas, la comarca ofrece un paisaje muy diferente al que muchos imaginan cuando piensan en Extremadura.

Uno de los rasgos más característicos de Las Hurdes es su arquitectura tradicional. En numerosas localidades todavía se conservan viviendas construidas con piedra de pizarra, el material que durante siglos utilizaron sus habitantes para adaptarse a un entorno duro y montañoso.

Caminar por algunas de sus alquerías es como viajar varias décadas atrás. Las estrechas calles empedradas, los tejados oscuros y las fachadas de piedra crean una imagen que apenas ha cambiado con el paso del tiempo.

Entre los lugares más representativos destaca El Gasco, una pequeña población conocida por conservar buena parte de la arquitectura típica hurdana.

Muy cerca se encuentra una de las mayores curiosidades geológicas de la comarca: la formación conocida popularmente como el Volcán de El Gasco. Aunque durante años se pensó que tenía origen volcánico, diversas investigaciones apuntan a que podría haberse formado por el impacto de un meteorito hace miles de años.

Otro de los rincones con mayor encanto es Horcajo, rodeado por montañas cubiertas de vegetación. Su reducido tamaño y su integración en el paisaje lo convierten en uno de los ejemplos más representativos del urbanismo tradicional hurdano.

También merece una visita Casar de Palomero, una localidad que conserva un importante legado histórico. Su pasado refleja la convivencia de comunidades cristianas, judías y musulmanas, algo poco habitual en una comarca de estas características.

Cascadas y piscinas naturales

Si la arquitectura constituye uno de los grandes atractivos de Las Hurdes, la naturaleza es, sin duda, su principal seña de identidad. La abundancia de agua sorprende a muchos visitantes.

Numerosos arroyos y ríos descienden desde las montañas formando saltos de agua, gargantas y piscinas naturales que adquieren especial protagonismo durante la primavera y el verano.

Entre los lugares más visitados se encuentra el Chorro de la Meancera, una espectacular cascada situada en las proximidades de El Gasco. El sendero que conduce hasta ella atraviesa un paisaje de gran belleza, rodeado de vegetación autóctona y vistas panorámicas.

Otro de los parajes imprescindibles es el Chorrituero de Ovejuela, una cascada que se ha convertido en una de las rutas senderistas más populares de la comarca. El recorrido permite descubrir algunos de los rincones más verdes y húmedos de la zona.

Pero si hay una imagen que ha dado fama nacional a Las Hurdes es la del Meandro del Melero. Desde el mirador de La Antigua se obtiene una vista privilegiada de esta impresionante curva que dibuja el río Alagón entre montañas. El espectáculo es especialmente llamativo durante el otoño, cuando los bosques se tiñen de colores ocres y rojizos.

El secreto extremeño

Muchos viajeros aseguran que Las Hurdes representan una de las grandes sorpresas del turismo rural español. Sus bosques de pinos, robles, castaños y alcornoques generan un paisaje poco habitual en buena parte del interior peninsular.

Esa combinación de vegetación exuberante, abundancia de agua y relieve montañoso ha llevado a numerosos visitantes a comparar la comarca con la Selva Negra alemana, uno de los destinos naturales más famosos de Europa.

A diferencia de otros enclaves turísticos, aquí todavía es posible recorrer senderos sin aglomeraciones, descubrir pueblos prácticamente detenidos en el tiempo y disfrutar de miradores naturales donde el silencio es el verdadero protagonista.

Las Hurdes han pasado de ser una tierra marcada por el aislamiento a convertirse en uno de los destinos rurales más auténticos de España. Un lugar donde la naturaleza sigue imponiendo su ritmo y donde cada valle, cada cascada y cada alquería cuentan una historia diferente.