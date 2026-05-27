Málaga se rinde a ‘Las Top 100’: talento femenino y bulerías para celebrar a las mujeres que cambian España

"Responsabilidad, esfuerzo y liderazgo", son los tres ingredientes, según Cruz Sánchez de Lara, para que la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino sea hoy un referente que comenzó como un "sueño" en la Alhambra de Granada el pasado año.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, el escenario ha sido otro de los grandes monumentos de Andalucía: el Castillo de Gibralfaro de Málaga.

Organizada por EL ESPAÑOL, Magas, 'Las Top 100 Mujeres Líderes' y LVMH, y con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, Costa del Sol Málaga y Málaga de Moda, la gala reunió a 300 invitadas e invitados llegados del mundo de la política, la empresa, las artes y el tercer sector. Un mapa del talento femenino en España dibujado, por una noche, sobre el asfalto y la piedra de una ciudad que ya no pide permiso para estar en el centro del mapa.

Este espectacular enclave en pleno centro de Málaga se transformó en una alfombra azul con mucho encanto, donde responsables públicas de primer nivel y artistas con trayectorias brillantes desfilaron mientras brindaban con las copas de bienvenida de Moët & Chandon.

Cruz Sánchez de Lara presentó la gala. Francis González Magas

Las primeras notas de la gala las puso IZAH, la artista que lleva años construyendo un sonido propio a caballo entre el soul, el pop y la herencia mediterránea. El mejor modo de abrir una noche que iba a girar, precisamente, sobre la capacidad de las mujeres para crear mundos propios con sus propias reglas.

Quien tomó el relevo fue Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, editora de Magas y Lifestyle y veterana ya en el papel de maestra de ceremonias. "Hace como 20 meses tuvimos ese sueño y el año pasado se hizo realidad", pronunció.

Un sueño que, según explicó, nació con vocación de continuidad: "Espero que tenga una tercera, una cuarta, una décima y una vigésima edición".

La artista IZAH en un momento de su actuación. Rodrigo Mínguez Magas

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL destacó el esfuerzo colectivo detrás de la iniciativa, y resaltó la igualdad de género como objetivo real y no meramente simbólico. “La igualdad no como eslogan, sino como realidad y como propósito vital”, añadió.

“El lujo es el tiempo y todo aquello de lo que no queremos separarnos”, prosiguió diciendo. En esa misma línea, Cruz Sánchez de Lara añadió una metáfora sobre la permanencia y el cuidado: “Todo aquel objeto que quieres reparar, que quieres conservar… eso es el verdadero lujo”.

La primera intervención institucional de la noche llegó de la mano de Antonia Ledesma, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, que defendió la necesidad de “reconocer, impulsar y convertir en referente” el talento de las mujeres.

Antonia Ledesma, vicepresidenta tercera de la Diputacion de Málaga, durante su intervención. Francis González Magas

Durante su discurso, la representante provincial destacó que Málaga “no acoge solo una gala, sino un mensaje muy necesario”, subrayando que el liderazgo femenino “no es una excepción, sino una realidad”. En este sentido, puso el foco en las mujeres que durante años “han liderado desde la discreción”, sosteniendo proyectos empresariales, sociales, culturales y familiares “sin hacer ruido”.

Ledesma señaló especialmente el papel de las mujeres en los municipios pequeños de la provincia, donde todavía existen mayores dificultades para emprender, conciliar o acceder a redes profesionales. “La igualdad real se construye con visibilidad, con oportunidades y con recursos”, afirmó.

Andalucía aporta en estas páginas algo que va más allá del paisaje y la gastronomía: una tradición de mujeres que han sostenido familias, negocios y comunidades cuando nadie las miraba, y que ahora reclaman el reconocimiento que siempre merecieron.

La cantante ASHA deleitó a todos con su tema 'Turista'. Francis González Magas

La actuación de ASHA sirvió de pausa musical antes de que la gala entrara en su siguiente movimiento. Si hay una empresa en el mundo que puede hablar de liderazgo femenino con datos encima de la mesa, esa es LVMH. Lo demostró Sandra Vogeler, directora general de Guerlain Iberia y sponsor de EllesVMH Iberia, que tomó el micrófono para poner nombre y apellidos al compromiso del grupo con la paridad.

En su intervención recordó que el pasado año, en Granada, el grupo LVMH acompañó a varias candidatas de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' mediante un programa de mentoría orientado a reforzar su posicionamiento, liderazgo y visibilidad profesional. “La experiencia fue transformadora”, aseguró.

La directiva celebró además que tres mujeres vinculadas al grupo fueran reconocidas posteriormente entre 'Las Top 100 Mujeres Líderes': Carmen Salamero, Sheila Loewe y María José Barrera, a quienes definió como “referentes extraordinarios”.

Sandra Vogeler pronunció un inspirador discurso. Rodrigo Mínguez Magas

Vogeler aprovechó el acto para poner en valor los avances de LVMH en materia de igualdad y liderazgo femenino. Según explicó, el grupo alcanzó por primera vez a finales de 2025 el 50% de mujeres en posiciones clave a nivel global. Además, indicó que el 70% de la plantilla está formada por mujeres y que el 65% de los puestos de management también están ocupados por ellas.

Una noche de sorpresas

Ndaba Mandela, nieto del que fuera presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Francis González Magas

Una de las sorpresas de la noche fue la intervención de Ndaba Mandela, nieto de Nelson Mandela y director de Mandela Institute for humanity, que reivindicó el legado de su abuelo y defendió que el acceso universal a la educación debe convertirse en una prioridad global.

Durante su intervención, recordó su paso por España y aseguró sentirse inspirado por la energía y el compromiso de quienes participan en este tipo de iniciativas. “La educación debe ser accesible para todos los niños del mundo. La educación que es buena para un niño en España debe ser buena también para un niño en África”, afirmó.

En un momento especialmente simbólico del discurso, pidió a los hombres presentes que reconocieran el valor de las mujeres. “La mitad de la población son mujeres y la otra mitad ha sido criada por mujeres”, expresó, antes de invitar al público masculino a dirigirse a las mujeres que tenían al lado para decirles: “Mamá, eres hermosa”.

Antes de que la noche tomara su siguiente giro, Marilia subió al escenario, para interpretar su famosa canción Amores de barra ante un auditorio entregado en un enclave histórico que engrandecía la velada.

Marilia entregó una dosis de nostalgia al cantar 'Amores de barra'. Rodrigo Mínguez Magas

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, fue la siguiente en subir al escenario. Destacó el valor simbólico del enclave elegido, subrayando que el Castillo de Gibralfaro y la ciudad de Málaga representan “la transformación que vive Andalucía” y su capacidad de proyectarse como un territorio moderno, atractivo y en crecimiento.

España recordó la evolución económica y social de Andalucía en los últimos años, asegurando que la comunidad “ha cambiado su percepción exterior y su propio sentimiento de orgullo interno”. En este sentido, defendió que la región ha dejado atrás su papel de “farolillo rojo” para situarse como un territorio de referencia en indicadores económicos, creación de empresas y atracción de inversión.

Carolina España subrayó el papel esencial de las mujeres andaluzas. Francis González Magas

Dentro de este proceso de transformación, España subrayó el papel esencial de las mujeres andaluzas, a las que atribuyó una parte significativa del avance económico y social. “Una parte muy importante del cambio en Andalucía tiene rostro de mujer”, señaló, destacando la aportación de empresarias, autónomas, directivas, investigadoras y profesionales que han accedido a puestos de responsabilidad en todos los sectores.

El cantante Manu Tenorio. Francis González Magas

El cantante Manu Tenorio fue otro de los platos fuertes de la noche. Lleva dos décadas demostrando que la voz puede ser, al mismo tiempo, oficio y emoción. Presentó su nuevo single Cómo te pido perdón, escrita a su mujer, Silvia Casas. "Por más que te disculpes al que pide perdón el dolor se le sigue quedando dentro", comentó entre aplausos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es uno de los políticos españoles con más años de servicio ininterrumpido en el cargo. Conoce su ciudad como pocos, y sabe que lo que ha ocurrido en Málaga en las dos últimas décadas no se explica sin las mujeres que lo han impulsado desde dentro.

De la Torre señaló que el liderazgo femenino debe entenderse como una realidad que se abre paso gracias a una mayor igualdad en educación y oportunidades, aunque insistió en que aún existen retos en materia de representación en puestos directivos y empresariales.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, puso en valor el talento y el liderazgo femenino. Francis González Magas

Asimismo, el alcalde hizo referencia al atractivo de Málaga como ciudad abierta, acogedora y con gran calidad de vida, destacando su capacidad de atracción tanto para visitantes como para nuevos residentes e inversores.

Fue María Toledo quien tuvo la última palabra sobre el escenario. La cantante es heredera de una tradición flamenca de siglos. "Hoy me quedo hasta el cóctel, que he sido madre y nunca salgo", bromeaba ante las risas del público.

Y entonces llegó el momento. Cruz Sánchez de Lara invitó a Mercedes Wullich a subir al escenario, y junto a María Toledo hicieron una peculiar cuenta atrás por bulerías, para anunciar la apertura de candidaturas de la XIV edición 'Las Top 100', el prestigioso ranking referente que reconoce a perfiles que sobresalen en distintos ámbitos de la vida pública y profesional del país.

El proyecto, fundado en 2011 por la aceleradora de talentos Mercedes Wullich, se ha convertido en el mayor termómetro del progreso social impulsado por ellas.

'Las Top 100' no son solo una lista. Son un ejercicio colectivo de reconocimiento que cada año identifica a las cien mujeres que mueven la política, la empresa, la ciencia, la cultura y el tercer sector en España. Una forma de hacer visible lo que demasiadas veces permanece en la sombra.

Tras la foto de familia, la gala dio paso al cóctel. La noche de Málaga, larga y cálida como solo saben serlo las de mayo en el sur, todavía tenía mucho que dar. En Gibralfaro quedó demostrado una vez más.