El pueblo del siglo XIII más bonito para recorrer en primavera: el único de España con doble nacionalidad

Entre calles empedradas, fachadas blancas y azulejos que recuerdan a Portugal, hay un rincón de Extremadura que ha logrado conquistar a una de las publicaciones de viajes más influyentes del mundo.

Olivenza, en Badajoz, ha sido elegido por National Geographic como el pueblo más bonito de Extremadura y, además, figura entre los más bellos de toda España.

La prestigiosa revista situó a esta localidad pacense en el puesto 18 del ranking nacional elaborado en 2025, destacando especialmente su singular mezcla cultural entre España y Portugal, visible en la arquitectura, el urbanismo y hasta en el ambiente que se respira al pasear por sus calles.

Ubicada muy cerca de la frontera portuguesa y marcada históricamente por las aguas del Guadiana, Olivenza es uno de esos destinos donde dos países parecen convivir en perfecta armonía.

Aquí, los viajeros no encuentran únicamente un casco histórico monumental. Descubren también una identidad propia nacida de siglos de historia compartida entre ambos lados de la Raya.

Un pueblo entre España y Portugal

Gran parte del encanto de Olivenza reside precisamente en su pasado fronterizo. Entre el siglo XIII y comienzos del XIX, la localidad cambió de manos en varias ocasiones entre las coronas española y portuguesa hasta integrarse definitivamente en territorio español tras la Guerra de las Naranjas y el Tratado de Badajoz de 1801.

Esa herencia lusa sigue hoy muy presente en cada rincón del municipio. Los adoquines blancos y negros decoran muchas de sus calles siguiendo el estilo portugués, mientras que numerosas fachadas conservan balcones, ventanas y detalles arquitectónicos típicos del país vecino.

Uno de los símbolos más representativos es la Iglesia de Santa María Magdalena, considerada uno de los mejores ejemplos del gótico manuelino en España. Su interior sorprende por la decoración de azulejos y por una atmósfera que transporta directamente a ciudades portuguesas como Elvas o Évora.

La publicación de National Geographic destacó precisamente esa capacidad de Olivenza para fusionar culturas y ofrecer una experiencia distinta a la de otros pueblos monumentales extremeños. No es casualidad que muchos visitantes definan la localidad como "el pueblo español con alma portuguesa".

Murallas y palacios

El patrimonio defensivo es otro de los grandes atractivos del municipio. A lo largo de su historia, en Olivenza llegaron a construirse hasta cuatro murallas diferentes para proteger la ciudad de los continuos conflictos fronterizos.

Todavía hoy es posible recorrer parte de ese legado medieval cruzando puertas históricas como la Puerta del Calvario, la Puerta de Alconchel o la Puerta de Los Ángeles.

Entrar por cualquiera de ellas supone iniciar un viaje a otra época. Tras las murallas aparecen pequeñas plazas, conventos, iglesias y antiguos palacios nobiliarios que muestran la importancia estratégica y económica que tuvo la localidad durante siglos.

Otro de los lugares más visitados es el Castillo de Olivenza, cuya torre del homenaje domina buena parte del casco histórico. Desde allí se obtienen algunas de las mejores vistas de la localidad y de los paisajes extremeños que la rodean.

Además, el municipio conserva un importante patrimonio religioso, con templos como la Iglesia de Santa María del Castillo o el antiguo convento de San Juan de Dios.

El casco histórico, perfecto para recorrer a pie, invita a recorrerlo sin prisa entre callejuelas tranquilas y edificios de baja altura donde el tiempo parece avanzar más despacio.

Conquista a los viajeros

El reconocimiento de National Geographic ha reforzado todavía más el atractivo turístico de esta localidad de la provincia de Badajoz. La publicación valoró especialmente su riqueza cultural, la conservación del patrimonio histórico y esa identidad hispano-lusa única en España.

Pero más allá de los monumentos, uno de los mayores encantos de Olivenza es su ambiente. La gastronomía mezcla influencias extremeñas y portuguesas, con protagonismo para el bacalao, las carnes ibéricas y dulces tradicionales muy vinculados a la repostería conventual lusa.

#badajoz #extremadura #españa #portugal ♬ sonido original - Romancito 🌈 @romansocias El pueblo que es una mezcla entre España y Portugal 🇪🇸❤️🇵🇹 Olivenza, en la provincia de Badajoz, es una localidad que durante siglos perteneció a Portugal, y hoy en día, es parte de España. Es por eso que su arquitectura, tradiciones, comida e incluso idioma, es una mezcla entre ambos países 🤯 Está catalogado como uno de los Pueblos más Bonitos de España, y tiene muuuchas cosas para ver y hacer… Ustedes conocían Olivenza?? Les leo en los comentarios 👀 #olivenza

También destacan sus fiestas populares, especialmente la Feria del Toro, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. El auge del turismo de interior ha convertido además a muchos pueblos históricos en destinos muy buscados para escapadas tranquilas alejadas de las grandes ciudades.

Olivenza ofrece una combinación difícil de encontrar: patrimonio monumental, historia fronteriza, gastronomía y una identidad cultural completamente singular. Quizá por eso, quienes la visitan sienten que no están únicamente en Extremadura ni tampoco del todo en Portugal.