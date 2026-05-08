La muralla romana mejor conservada del mundo está en España: del siglo IV d.C. y Patrimonio de la Humanidad

La muralla romana de Lugo junto a la catedral. iStock

Caminar por Lugo es como viajar en el tiempo. No necesitas mapa porque aquí, cada calle y cada plaza cuentan historias que sobreviven a los siglos.

En Galicia, esta ciudad guarda un tesoro único: la Muralla Romana de Lugo, la única en el mundo que conserva su perímetro completo y transitable.

Más de dos mil años después de su construcción, sigue en pie, abrazando el casco histórico y ofreciendo una experiencia que combina historia, cultura y gastronomía.

Paseo por los muros

La muralla de Lugo tiene 2.266 metros de recorrido y muros de hasta 10 metros de altura. Su parte superior, el adarve, es totalmente accesible para caminar y contemplar la ciudad desde las alturas.

Desde aquí, se puede observar el contraste entre los tejados nobles del casco histórico y la ciudad moderna que se extiende más allá.

De las 85 torres originales, aún permanecen 71, y muchas de las 10 puertas de acceso son las mismas que cruzaban legionarios y comerciantes romanos.

La fortificación, declarada Patrimonio de la Humanidad, combina ingeniería militar, prestigio y leyenda: según la tradición, los romanos levantaron la muralla para proteger el Bosque de Augusto, el Lucus Augusti, que dio nombre a la ciudad.

Caminar por sus muros es revivir la historia. Cada torre y cada puerta conserva el espíritu de un imperio que aún respira en el corazón de Galicia.

Un casco histórico vivo

A los pies de la muralla, la Catedral de Santa María se erige como epicentro religioso y cultural, con su Santísimo Sacramento expuesto de manera permanente.

La Plaza Mayor, corazón cívico de Lugo, acoge la vida social y las celebraciones locales, mientras que calles empedradas y soportales llevan a plazas como la Praza do Campo, donde locales y visitantes se mezclan en un ambiente lleno de historia.

El interior del perímetro amurallado concentra también los principales museos y monumentos, como el Museo Provincial, ubicado en el antiguo Convento de San Francisco.

Allí se conservan hallazgos arqueológicos que incluyen mosaicos, inscripciones y objetos cotidianos del pasado romano, ofreciendo una visión completa de la vida en la ciudad hace más de dos mil años.

Gastronomía y tradición

Recorrer Lugo no sería completo sin detenerse en su gastronomía. Bares y tabernas ofrecen recetas tradicionales que parecen haber resistido el paso del tiempo tanto como la muralla misma.

El pulpo a la gallega, los vinos locales y los platos sencillos y sabrosos son la recompensa tras un paseo por la historia.

Comer en estas calles es sumergirse en la tradición y conectar con la ciudad de una manera sensorial que complementa perfectamente la experiencia cultural.

Patrimonio que desafía los siglos

Lugo no solo conserva una fortificación excepcional; conserva la memoria de un imperio que aún respira entre sus muros.

Pasear por sus adarves es revivir la historia, mientras se observa cómo la ciudad moderna se abre paso más allá de los muros.

No es exagerado asegurar que la muralla de Lugo ofrece una de las experiencias más completas y auténticas de España, una mezcla de historia, cultura, tradición y vida cotidiana que pocas ciudades en el mundo pueden ofrecer.