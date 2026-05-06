El refugio de Samantha Vallejo-Nágera en un pueblo medieval: casas de piedra, menos de 500 habitantes y a una hora de Madrid

Samantha Vallejo-Nágera es una reconocida chef madrileña que, además de su papel en la gastronomía española, es ampliamente popular tras ser una de las integrantes del jurado del popular programa televisivo MasterChef durante más de una década, entre 2013 y 2025.

Para la chef, presentadora y empresaria madrileña de 56 años es muy importante la familia que ha formado con Peru Aznar, con sus hijos Cloe, Pedro, Diego y Patrick, este último apodado "Roscón" por nacer el día de Reyes y muy popular en las redes sociales.

Con todos ellos disfruta a menudo del que es su refugio, que se encuentra en un pueblo medieval con casas de piedra, menos de 500 habitantes, y que se sitúa a apenas una hora de Madrid, con la ventaja que ello supone para poder escaparse cuando más lo necesita.

Hablamos de Pedraza, un municipio de la provincia de Segovia (Castilla y León) que se ha convertido en uno de los más encantadores del país gracias a su amplio patrimonio y unas calles llenas de historia. Esta villa medieval amurallada fue rehabilitada, lo que motivó su declaración como Conjunto Histórico en 1951.

Samantha Vallejo-Nágera disfruta Pedraza en familia

Pedraza se ha convertido en el destino vacacional de miles de turistas cada año, nada extraño si tenemos en cuenta todo lo que puede ofrecer al visitante, pero al mismo tiempo es el refugio de Samanta Vallejo-Nágera y sus seres queridos.

Es allí donde la cocinera tiene su segunda residencia, a la cual acude para descansar y alejarse del ajetreo y bullicio de la capital de España. Tras pasar allí parte de su infancia, ha aprovechado para construir en esta localidad una bonita casa de estilo rústico que sorprende, ya que cuenta con todas las comodidades para ella y su familia.

En este sentido, la chef ha optado por preservar en el interior del hogar la estética rural de este lugar, y por ello apuesta por un predominio de madera y piedra en prácticamente todas las estancias, decorándolas con recuerdos históricos y con significado familiar.

Para la cocina ha optado por un espacio de gran tamaño con comedor, pintada de color blanco, con techos altos y vigas vistas de madera. Como no podía ser de otra manera, cuenta con un amplio espacio para cocinar mientras puede charlar con su familia.

Cuando llega el momento de celebrar comidas familiares, Samantha recurre al salón, un espacio con un amplio ventanal que permite el paso de la luz solar directamente hacia una gran mesa con numerosas sillas. Tampoco faltan plantas y lámparas para iluminar y dar su toque personal al espacio.

La espectacular vivienda rural de Samantha Vallejo-Nágera en Pedraza también cuenta con una gran terraza conectada a un porche y un jardín lleno de flores, donde disfrutan de la primavera y el verano. Tampoco falta una gran piscina para darse un chapuzón cuando suben las temperaturas.

Pedraza, uno de los pueblos más bonitos

Pedraza es considerada por muchos como uno de los pueblos más bonitos de todo el país, y aunque su historia se remonta al Paleolítico, se considera una auténtica joya de la época medieval, un enclave perfecto para disfrutar de una escapada.

Situada sobre un cerro, aún se puede contemplar su recinto amurallado, que solo se podía cruzar por la Puerta de la Villa. Paseando por sus calles se pueden visitar diferentes lugares de interés, como el Centro Temático del Águila Imperial.

Situado en la reconstruida Iglesia de San Miguel, ofrece información sobre esta especie, sobre la Red Europa de conservación Natura 2000 y sobre la Villa y Tierra de Pedraza.

También hay que mencionar la Cárcel de la Villa, un edificio medieval del siglo XIII que fue reconstruido en el siglo XVI y que fue abierto al público en el año 1994 gracias a la Fundación Villa de Pedraza.

En su interior se puede ver cómo era una mazmorra de la época, con los correspondientes cepos para los pies y manos de los presos, la gran chimenea con escudo de las dependencias del carcelero y mucho más.

Paseando por la Calle Real se puede llegar hasta la Plaza Mayor, desde la cual se puede continuar hasta llegar al castillo. Durante este recorrido se pueden encontrar distintos edificios de gran interés, como la Casa de Pilatos, un caserón del siglo XVI que perteneció a la familia Ladrón de Guevera.

Su Plaza Mayor es considerada una de las más bonitas de España a pesar de que es irregular y fue formándose a lo largo del paso del tiempo. En su lado sur nos encontramos con la Iglesia de San Juan Bautista, de estilo románico y cuya pila bautismal es una pieza del siglo XIII.

En una visita a Pedraza tampoco puede faltar la visita al Gran Castillo de Pedraza, una fortaleza del siglo XIII y reedificada en el XV, de cuyo siglo es la Torre del Homenaje. Tras pasar por diferentes reformas, en 2025 fue abierto al público para su visita.

Finalmente, hay que mencionar al pozo de las Hontanillas, un pozo de 15 metros de altura que sirvió de aljibe y que se encuentra dentro de una torre albarrana de nobles sillares y almenada. Se puede visitar solicitando cita previa en la Oficina de Turismo de Pedraza.