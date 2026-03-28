La ciudad romana que puedes recorrer a pie: es del siglo IV a. C. y conserva los "rascacielos" de la Antigüedad

Una metrópoli vibrante. Donde el bullicio de los mercados se mezcla con el olor del mar y la mirada se alza para ver el final de los edificios. No es la Quinta Avenida de Nueva York, y tampoco hemos subido a una máquina del tiempo hacia el futuro.

Este lugar se encuentra en pleno corazón del Imperio Romano, frente a una maravilla arquitectónica que desafió las leyes de la gravedad de su época. Mientras la mayoría de las ciudades antiguas se expandían a lo ancho, esta joya del siglo IV a. C. decidió crecer hacia el cielo.

Un skyline de ladrillo y hormigón que se ha ganado el sobrenombre del "Manhattan de la Antigüedad".

Todas nosotras, mujeres viajeras, curiosas y apasionadas por la historia, merecemos conocer un destino que ofrece una conexión única con el pasado.

En un mundo donde a menudo se nos cuenta la historia de los grandes generales y sus batallas, recorrer estas calles es una oportunidad para imaginar la vida cotidiana de las mujeres romanas.

Ostia Antica, ciudad romana de Italia.

Había mujeres que gestionaban negocios en el foro, otras que decoraban sus hogares con mosaicos imposibles, y algunas otras que, como nosotras hoy, buscaban un refugio de paz en una ciudad que nunca dormía.

Es el destino perfecto para una escapada que combina cultura, empoderamiento histórico y esa estética clásica que tanto nos inspira.

Rascacielos en la Antigüedad

Aunque el concepto de "rascacielos" nos parece moderno, fueron los romanos los verdaderos pioneros del urbanismo vertical. Debido a la falta de espacio y a la enorme densidad de población, se popularizaron las llamadas insulae.

Estos bloques de viviendas de varios pisos, que podían alcanzar hasta los 20 metros de altura, albergaban a miles de ciudadanos. La planta baja se reservaba para las tiendas y negocios, y los pisos superiores eran el hogar de las familias.

El interior de una casa de Ostia Antica (Italia).

Este lugar es Ostia Antica, y se encuentra en Italia. Situada a apenas 30 kilómetros de Roma, esta ciudad fue el puerto principal del Imperio y la puerta de entrada de todas las riquezas que alimentaban a la capital.

Aunque a menudo queda eclipsada por la fama de Pompeya, Ostia ofrece una visión mucho más realista y cosmopolita de lo que era vivir en una urbe imperial.

Fundada en el siglo IV a. C., su estado de conservación es tan excepcional que pasear por sus avenidas es lo más parecido a caminar por una ciudad romana que acaba de ser desalojada.

Ostia Antica, ciudad romana de Italia.

Lo que hace a Ostia Antica tan fascinante es su modernidad. A diferencia de las villas aristocráticas, aquí vemos la vida de la clase media y trabajadora.

Sus rascacielos de ladrillo no sólo eran funcionales, sino que conectaban con balcones y grandes ventanales que daban a patios interiores, un diseño que nos resulta asombrosamente familiar.

Los bares del pasado romano

Una gran curiosidad histórica es que los habitantes de este Manhattan romano ya disfrutaban de lo que hoy llamamos "comida para llevar". En Ostia se conservan perfectamente los thermopolia, los antepasados directos de nuestros barrios modernos.

Eran locales con una barra de mármol que daba a la calle, donde se servían comidas calientes y vino especiado para aquellos que, debido a la altura de sus apartamentos y al riesgo de incendio, no podían cocinar en casa.

Visitar Ostia Antica hoy es un placer para los sentidos. Desde su impresionante teatro, que todavía acoge representaciones bajo las estrellas, hasta las termas decoradas con mosaicos de Neptuno. Cada rincón invita a la reflexión.

Es un recordatorio de que la ambición humana por tocar el cielo y vivir en comunidad no es algo nuevo. Es una herencia que compartimos con aquellas mujeres y hombres de hace miles de años.

Ostia Antica, ciudad romana en Italia.

Por eso, si tienes planeada una visita a Roma, reserva un día para este Manhattan de piedra. Además, es menos concurrido que otros yacimientos, lo que permite una experiencia mucho más íntima.

Camina entre sus rascacielos milenarios, respira la brisa del Tíber y déjate seducir por la ciudad que demostró que, ya en el siglo IV a. C., el cielo era el único límite.