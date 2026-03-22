National Geographic lo tiene claro: este es el pueblo más bonito de España, declarado Patrimonio de la Humanidad

Estas callejuelas empedradas abrazadas por el blanco intenso de las fachadas y el olor a jazmín guían hacia un mirador infinito. España es un mosaico de rincones inolvidables, pero cuando National Geographic pone el foco en uno solo, el mundo se detiene a mirar.

No es sólo una cuestión de estética. Es la armonía perfecta entre la historia, la luz del Mediterráneo y una arquitectura que parece detenida en el tiempo. Convirtiendo este destino en el refugio favorito para quienes buscan la esencia más pura de nuestro país.

La conservación de su casco histórico, la oferta cultural y la integración con el entorno natural se han unido para señalar esta localidad como "uno de los pueblos más bonitos de España". En un país que presume de tener algunos de los pueblos más bellos del mundo, destacar sobre los demás requiere una combinación magistral de tradición y magnetismo.

Un refugio de luz

A menudo buscamos refugios lejanos sin darnos cuenta de que el tesoro más preciado se encuentra a pocas horas de casa. Este rincón, conocido por su espíritu bohemio y su luz inigualable, ha servido de inspiración a pintores, escultores y poetas durante décadas.

Su silueta es inconfundible, coronada por dos cúpulas que brillan con el azul del cielo y que se han convertido en el símbolo de toda una costa.

Este lugar es Altea, en la Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Alicante. El municipio ha conseguido alzarse con el título del pueblo más bonito de España según los criterios de National Geographic, consolidándose como una parada obligatoria para cualquier viajero.

Aunque la región cuenta con numerosos atractivos, la magia de Altea reside en su capacidad para mantener la calma incluso en los meses de mayor afluencia, ofreciendo una experiencia sensorial completa entre el mar y la montaña.

Visite Altea, en Alicante (Comunidad Valenciana). National Geographic

El corazón de Altea es su casco antiguo, conocido popularmente como "El Fornet". Sus calles empinadas y laberínticas transportan directamente a una época donde el tiempo transcurría a otro ritmo.

La joya de la corona es la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Sus dos cúpulas de azulejos azules y blancos son tan icónicas que le han valido al pueblo el sobrenombre de la "Cúpula del Mediterráneo".

El interior de la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, en Altea (Alicante).

Lo que hace que Altea destaque sobre otros destinos costeros es su compromiso con la cultura. Paseando por sus calles es habitual encontrarse con talleres artesanos, galerías de arte y pequeñas tiendas de diseño independiente que mantienen vivo el espíritu artístico que nació en los años 60 y 70. Momento en el que bohemios de toda Europa se instalaron en este lugar buscando la libertad y el mar.

Una de las curiosidades más fascinantes de este municipio es que, a diferencia de la mayoría de los pueblos costeros de la zona, Altea no tiene playas de arena. Son cantos rodados, esto son, piedras pulidas por el mar.

Y, aunque para algunos podría parecer un inconveniente, es en realidad el secreto de la increíble transparencia de sus aguas, que son de un azul turquesa casi irreal. Ideal para los amantes del buceo y el snorkel.

Escapada en el Mediterráneo

Altea ostenta un récord muy especial. Cuenta con la primera iglesia ortodoxa rusa construida en España: el Templo del Arcángel San Miguel. Se trata de una estructura de madera que parece sacada de un cuento de hadas de las estepas rusas y que contrasta mágicamente con el paisaje alicantino.

Este municipio es mucho más que una simple parada en el mapa. Es el refugio definitivo donde el tiempo parece haberse tomado una tregua.

Más allá de los rankings y los títulos oficiales, este rincón alicantino ofrece una experiencia que apela directamente a las emociones. Desde el sonido rítmico de sus playas de cantos rodados hasta el silencio contemplativo que se respira en el Mirador de los Cronistas al caer la tarde.

En definitiva, es el lugar donde la sofisticación de sus galerías de arte se encuentra con la sencillez de un café, permitiendo redescubrir la costa española a través de la luz, la calma y la tradición.

National Geographic le ha otorgado el sello oficial de excelencia, pero Altea regala algo mucho más valioso: la sensación de haber encontrado ese rincón del Mediterráneo al que siempre querrás volver.