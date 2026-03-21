La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: tiene un palacio del siglo XI y un gran palmeral

Este rincón tiene el superpoder de teletransportarte a otro continente sin necesidad de facturar la maleta. Un mar verde esmeralda que brota directamente del asfalto. Un refugio donde el aire huele a historia y el sol se filtra entre miles de frondas que parecen abanicos gigantes acariciando el cielo.

No es Marruecos. Tampoco es un espejismo en mitad del Sáhara. Es una joya arquitectónica y natural que se esconde en el Levante español, esperando que sus senderos sean recorridos para revelar por qué son, desde hace décadas, uno de los tesoros más protegidos del mundo.

Este destino no es sólo una postal exótica. Es un organismo vivo que respira a través de más de 200.000 palmeras.

El Palacio de Altamira

Su origen se remonta a siglos de sabiduría agrícola, cuando los pobladores andalusíes diseñaron un sistema de riego tan perfecto que, mil años después, sigue asombrando a expertos internacionales.

La UNESCO, rendida ante la belleza y la singularidad de este paisaje, le otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

Es el palmeral más extenso de Europa. Una anomalía botánica que ha sobrevivido al paso de los siglos y que rodea un casco histórico donde cada piedra tiene algo que contar.

Sin embargo, lo que realmente cautiva a los viajeros es la posibilidad de encontrar, a pocos metros de la naturaleza más salvaje, una fortaleza que guarda los secretos de los antiguos señores de la ciudad.

El Palmeral de Elche, en Alicante (Comunidad Valenciana).

Este lugar es Elche, en la provincia de Alicante. La ciudad alicantina es la guardiana del Palmeral, un entorno que define su identidad y su alma.

En pleno corazón de la ciudad se alza el imponente Palacio de Altamira, también conocido como Alcázar de la Señoría. Construido originalmente en el siglo XI, durante la época almohade, este palacio-fortaleza es el mudo testigo de la evolución de Elche.

El Alcázar ha servido como residencia real, prisión e incluso fábrica. Hoy, totalmente restaurado, alberga el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), conectando el pasado medieval con el presente más vanguardista.

El Palacio de Altamira, en Alicante (Comunidad Valenciana). Ayuntamiento de Elche

No se puede entender el alma de esta ciudad sin mencionar a su habitante más ilustre y misteriosa: la Dama de Elche. Esta obra maestra del arte íbero, que data del siglo IV a. C., es mucho más que una escultura.

Es un icono de sofisticación que parece haber inspirado las tendencias de joyería y moda de siglos posteriores con sus icónicos rodetes y collares. Y, aunque ahora la pieza original descansa en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, su vínculo con el Palacio de Altamira es imborrable.

Fue precisamente en este alcázar del siglo XI donde la Dama se instaló temporalmente en el año 2006, en una exposición que paralizó la ciudad y que permitió a los ilicitanos (gentilicio de Elche) reencontrarse con su reina tras décadas de ausencia.

Hoy, el MAHE, ubicado dentro de los muros del palacio, dedica gran parte de su discurso narrativo a explicar el hallazgo de esta figura en el yacimiento de La Alcudia. Mientras, su mirada imperturbable sigue siendo el símbolo de la elegancia y el poder femenino en la historia de España.

El capricho de Sissi

Como no podía ser de otra forma, Elche tiene sus propias leyendas y anécdotas. Una de las más famosas viaja al Huerto del Cura, un jardín botánico que es la joya de la corona del Palmeral. Allí se encuentra la Palmera Imperial, un ejemplar único en el mundo que tiene siete brazos.

En 1894, la mismísima Isabel de Baviera –más conocida como Sissi– visitó este huerto. Al ver la extraña palmera, quedó tan fascinada por su porte que comentó que era propia de un imperio. Esto llevó al capellán Castaño a bautizarla en honor a la emperatriz austríaca.

Pasear por Elche es también descubrir el Misteri d'Elx, un drama sacro-lírico medieval único en el mundo que se representa en la Basílica de Santa María. Esta joya es la única obra de su género que ha sobrevivido ininterrumpida desde el siglo XV gracias a un privilegio papal exclusivo.

Si buscas una escapada que combine el lujo de lo auténtico, la paz del Mediterráneo y la historia viva de un alcázar del siglo XI, esta ciudad se tiene que convertir en tu próximo destino.