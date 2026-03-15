Ya es oficial: aterriza en Madrid el gran mercado gastronómico que celebra su 50 aniversario este abril

El Salón Gourmets abre sus puertas en Madrid del 13 al 16 de abril de 2026. Turismo Madrid

Madrid se prepara para una explosión de sabores, aromas y texturas que promete paralizar la capital. En este espacio, el aroma del mejor café recién tostado se mezcla con la intensidad de los quesos premiados y el brillo del aceite de oliva virgen extra más exclusivo del mundo.

No es un sueño para los más foodies. Es una realidad inminente. La cuenta atrás ha comenzado para el inicio del evento más esperado del sector: el gran mercado de la excelencia que este mes de abril celebra su 50 aniversario consolidándose como el epicentro absoluto del lujo comestible.

La respuesta que todo amante del buen comer estaba esperando ya es pública: el Salón Gourmets regresa a Madrid.

Salón Gourmets en Madrid

Del 13 al 16 de abril de 2026, los pabellones de IFEMA se transformarán en el escaparate de alimentación y bebidas de calidad más importante de Europa. Este año no es una edición cualquiera. Alcanzar el medio siglo de vida en su trayectoria histórica y de marca posiciona a esta feria como el referente indiscutible de la vanguardia culinaria.

Este evento no es sólo una feria profesional. Es un adelanto de las tendencias que mañana encontraremos en las mejores mesas del país. Con más de 2.000 expositores y una previsión de superar los 100.000 visitantes, el Salón Gourmets se confirma como el lugar donde se cierran los acuerdos que alimentarán nuestro futuro.

Pasear por sus pasillos es realizar un viaje sensorial por los cinco continentes sin salir de Madrid. Se espera la presentación de más de 57.000 productos de alta gama, de los cuales unos 1.500 serán novedades absolutas que se lanzan al mercado por primera vez.

Desde conservas artesanales que son auténticas joyas hasta licores de autor y productos orgánicos de última generación, el Salón Gourmets es el lugar en el que la tradición y la innovación se dan la mano.

Un lujo para el paladar

El impacto económico para la ciudad es innegable, pero es el valor cultural lo que realmente define a esta cita. Madrid se convierte, durante cuatro días, en la capital mundial de la dieta mediterránea y la excelencia internacional.

Una de las curiosidades más fascinantes es que aquí se celebra el Campeonato de España de Sumilleres, una prueba de fuego donde los mejores expertos del país deben identificar vinos a ciegas y demostrar un conocimiento enciclopédico.

Además, si eres amante del producto nacional, no puedes perderte el Campeonato de los Mejores Quesos de España, donde un jurado de expertos cata cientos de variedades para elegir la pieza perfecta. Es, literalmente, el lugar donde se decide qué es lo mejor de lo mejor antes de que llegue a tu plato.

Para quienes buscan estar a la última en estilo de vida y gastronomía, esta cita es obligatoria. No sólo se trata de negocio. Se trata de cultura. De apoyo al producto local y de entender que la alimentación de calidad es el mayor lujo que podemos permitirnos.

Madrid vuelve a demostrar que su idilio con la gastronomía no tiene límites. El Salón Gourmets en IFEMA es la confirmación de que la capital es el lugar donde las cosas suceden.

Este abril, la historia de la gastronomía cumple 50 años. Y el banquete promete ser inolvidable.