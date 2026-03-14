El pueblo con mar y montaña más espectacular de España: casas colgadas sobre el Cantábrico y playas salvajes

Desafiando las leyes de la gravedad, en este pueblo se pueden ver balcones que parecen estar tallados directamente en la piedra. Mientras, el aroma a hierba fresca de los Picos de Europa reina en el ambiente.

En este rincón del norte de España, el reloj se ha detenido entre redes de pescadores y calles que caen en vertical hacia un abismo de color turquesa.

Un refugio perfecto, donde se combinan a la perfección la bravura del océano y la paz de la montaña. Esta villa se alza como el secreto mejor guardado del norte.

Un balcón al Cantábrico

España cuenta con casi 8.000 kilómetros de costa, pero pocos son tan dramáticos y bellos como el litoral asturiano. Como si fuese un capricho de la naturaleza, este pueblo parece estar incrustado en los acantilados.

Sin embargo, mientras los turistas se agolpan en las plazas de Cudillero o buscan la foto perfecta en Llanes, hay un paradero que conserva la autenticidad. Una elegancia ruda y marinera que enamora a quienes buscan algo más que un simple destino de vacaciones. Una experiencia sensorial completa.

Este destino no es sólo un conjunto de casas bonitas. Es un laberinto de piedra que narra historias de balleneros y mareas.

Sus viviendas, de fachadas blancas y galerías de madera, se amontonan de forma escalonada, creando una estampa que muchos comparan con un anfiteatro natural volcado al mar.

Lastres, en el concejo de Colunga, en Asturias.

En este lugar, la montaña abraza el agua con una intensidad que corta la respiración. Ofreciendo unas vistas panorámicas en las que el verde asturiano y el azul del mar no conocen fronteras.

Este increíble destino es Lastres, situado en Asturias, en el concejo de Colunga. Y está reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España.

Al poner un pie en su puerto, uno comprende que Lastres no es sólo una villa marinera, sino un prodigio arquitectónico que ha sabido adaptarse a un terreno vertical imposible. Ganándose el título de la joya más espectacular de la costa cantábrica.

Muchos visitantes recordarán estas calles por ser el escenario real de la mítica serie de televisión Doctor Mateo. En la ficción, el pueblo recibía el nombre de "San Martín del Sella". Hoy en día existe una ruta turística que permite recorrer los rincones donde el carismático médico vivía sus peripecias.

Huellas de dinosaurios

Pero la historia de Lastres va mucho más allá de la pantalla. Su litoral forma parte de la Costa de los Dinosaurios. A pocos minutos, en la playa de La Griega, se pueden contemplar algunas de las icónicas huellas de estos gigantes que habitaron la zona hace millones de años.

Pasear por Lastres requiere calzado cómodo y ganas de dejarse sorprender. El punto de partida obligado es el Mirador de San Roque.

El Mirador de San Roque, en Lastres (Asturias).

Desde lo más alto, la vista es imbatible. Se domina toda la villa, también las playas cercanas. Además, si el día está despejado se puede observar el perfil imponente de la Sierra del Sueve. Sin duda, es una de las fotos más codiciadas del norte de España.

Sin embargo, no se puede hablar de este rincón asturiano sin mencionar su gastronomía. En sus restaurantes, el pescado llega prácticamente del barco al plato.

Igualmente, la tradición conservera de la zona es legendaria. Y degustar sus anchoas artesanales o un virrey al horno mientras se escucha el romper de las olas es un lujo que ningún sibarita debería ignorar.

Lastres es, en definitiva, ese lugar donde la montaña no es un límite, sino un cómplice del mar. Creando un ecosistema de playas salvajes y cumbres cercanas que lo convierten en el refugio definitivo para visitar.