La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: conserva intacta una muralla romana de más de 2 km

En este lugar parece que el tiempo no corre, sino que se detiene para permitir a sus visitantes caminar sobre la historia. Una ciudad en la que no se necesitan mapas complicados ni transporte público para descubrir sus secretos.

Este no es un destino remoto de la Europa del Este. Es un rincón del noroeste español que ofrece una de las experiencias de viaje tranquilo más fascinantes de nuestro país.

Aquí el privilegio reside en la posibilidad de caminar por encima de un imperio. España es el cuarto país del mundo con más bienes protegidos por la UNESCO, pero a veces nuestras escapadas se limitan a los destinos de siempre.

Un legado de piedra

Existe una capital de provincia que guarda un secreto que ninguna otra ciudad del planeta puede reclamar. Posee la única fortificación militar romana que se conserva íntegra.

Un paradero que invita a dejar el coche aparcado y caminar para adentrarse en un viaje sensorial entre leyendas, gastronomía auténtica y un horizonte verde que quita el aliento.

Esta ciudad invita a ser explorada con calma, perdiéndose por sus callejuelas empedradas que huelen a leña y a tradición.

Lo que la hace verdaderamente especial es que su núcleo histórico está delimitado por un anillo de piedra que ha resistido a invasiones, guerras y el paso implacable de los siglos sin perder ni un solo metro de su trazado original.

Las calles de Lugo, en Galicia.

Es, literalmente, un museo al aire libre que se puede recorrer de principio a fin sin bajar la vista al suelo. Este lugar es Lugo, en el corazón de Galicia.

Esta joya lucense es la única ciudad del mundo que puede presumir de una muralla romana declarada Patrimonio de la Humanidad que se mantiene intacta en sus más de 2 kilómetros de extensión.

Concretamente, son 2.266 metros de historia viva que rodean el casco antiguo, convirtiendo el paseo peatonal en el más emblemático de la comunidad. Un símbolo de identidad innegociable para sus habitantes.

Recorrer la muralla de Lugo es una inmersión en la antigua Lucus Augusti. Lo que hace única a esta construcción es su adarve (la parte superior de la muralla), totalmente transitable y convertido en el parque público favorito de los locales.

Pasear por este lugar permite observar la ciudad desde una perspectiva privilegiada, a una altura de entre 8 y 12 metros. A un lado se observan los tejados de las casas solariegas; al otro, la modernidad de la ciudad nueva.

Una curiosidad histórica de este monumento es que originalmente contaba con 85 torres a lo largo de toda la muralla. Hoy se conservan 71.

La muralla romana de Lugo, en Galicia.

Sin embargo, lo más fascinante es que no se construyeron únicamente para servir de defensa militar, sino también para proteger el prestigio de la ciudad en el siglo III.

Además, existe una leyenda local que cuenta que los romanos no construyeron la muralla para proteger la ciudad de los hombres, sino para proteger el "Bosque Sagrado" de los invasores.

Sabores y leyendas gallegas

Aunque la muralla es el atractivo principal de la ciudad, Lugo ofrece una experiencia completa para quienes buscan cultura y placer.

Al bajar de las alturas, se encuentra la Catedral de Santa María, que goza del privilegio de tener el Santísimo Sacramento expuesto permanentemente. La Plaza Mayor también es otra parada obligatoria del viaje.

La Catedral de Santa María, en Lugo (Galicia).

Además, la ciudad es un templo del tapeo. Desde el pulpo a la gallega hasta los vinos más locales.

El destino perfecto para una escapada de fin de semana. Combina historia romana, aire puro y una de las mejores gastronomías de España. Todo ello al alcance de un agradable paseo a pie.