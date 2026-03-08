La primera ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad: tiene el casco antiguo más grande de Europa

Hace casi 50 años, la Unesco tomó la decisión de proteger como Patrimonio de la Humanidad a distintos lugares con un valor universal excepcional, una lista inicial publicada en 1978 que incluyó un total de 12 localizaciones, entre las que no se encontraba ninguna española.

Actualmente, el número de estos lugares protegidos ya supera los mil, repartidos entre 168 países, y entre ellos España, uno de los que más tiene con esta denominación, siendo una prueba más del rico patrimonio que tenemos en nuestro país.

Fue en el año 1984 cuando en la lista comenzaron a aparecer varias obras de arte, monumentos y una única ciudad española. En primer lugar, fue reconocida la Mezquita-Catedral, y después lo hizo todo el entorno urbano de Córdoba.

Este reconocimiento fue una distinción de gran importancia sobre el resto de nombramientos de la época, como el Monasterio de El Escorial, la Catedral de Burgos, las obras de Antoni Gaudí en Barcelona o la Alhambra y el Generalife de Granada.

De esta forma, Córdoba fue la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad gracias a su casco histórico, el más grande de Europa, y que supuso un hito más para la larga historia de esta ciudad con pasado musulmán y sefardí.

La espectacular mezquita de Córdoba

La mezquita levantada por los árabes sobre una antigua basílica visigoda y tomando como referencia la mezquita de Damasco es mucho más que un monumento, es un reflejo de la convivencia de las diferentes culturas que a lo largo de la historia habitaron en el país.

A lo largo del paso del tiempo ha sido un edificio que ha sufrido numerosas modificaciones, y una prueba de ello se encuentra en sus paredes, con obras de arte y fachadas de diferentes estilos: visigodo, gótico, califal, renacentista y barroco.

Por su riqueza a nivel cultural e histórico, no es de extrañar que se haya convertido en el mayor emblema de la ciudad, y uno de los grandes motivos por los que Córdoba recibe cada año a miles de personas que quieren contemplar toda su belleza.

Su Patio de los Naranjos se encuentra en el centro de la construcción y posee tal número de detalles ocultos que son imposibles de poder ver (y disfrutar) en una sola vez.

Uno de los cascos antiguos más bonitos de Europa

Aunque su mezquita es uno de los grandes atractivos de Córdoba y uno de los motivos por los que muchas personas deciden visitar la ciudad a lo largo del año, realmente hay mucho más que ver en la ciudad, destacando especialmente el hecho de que cuenta con uno de los cascos antiguos más grandes y bonitos de Europa.

Como ampliación del primer nombramiento, la Unesco lo incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1994. De esta manera, se ponía en valor otros lugares significativos como el puente romano, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el barrio de San Basilio, la torre de Calahorra, la Sinagoga o el teatro romano.

Desde el año 2018 también está incluido en el listado de la Unesco Medina Azahara, que es el conjunto arqueológico más grande de Europa, con 113 hectáreas de extensión. Se trata de los restos de la ciudad que en su momento mandó construir Abderramán III a las afueras de Córdoba entre 936 y 976. Hoy es un gran ejemplo del esplendor de Al-Ándalus.

Los lugares imprescindibles para visitar en Córdoba

Córdoba cuenta con un rico patrimonio cultural que la hace ser toda una delicia para cualquier visitante. Aunque existen infinidad de posibilidades, estos son los lugares que no te puedes perder en la ciudad: