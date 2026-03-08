España tiene el puente romano mejor conservado del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad

Caminar sobre una estructura que ha soportado el paso de los siglos y el peso de imperios no es algo que se pueda hacer todos los días. Sentir bajo los pies las mismas piedras que pisaron los ejércitos de Augusto.

En España, el patrimonio no es algo que se contempla sólo en vitrinas. Es algo que se pisa, se cruza y se vive.

Esta es una joya arquitectónica que desafía al tiempo y que se alza imponente como la construcción más importante que ha llegado hasta nuestros días.

Un viaje al pasado

España es, sin duda, un museo al aire libre. Nuestra geografía está salpicada de vestigios romanos que van desde teatros en los que aún se representa Séneca hasta murallas que rodean ciudades enteras.

Sin embargo, existe una infraestructura que destaca por encima de todas por conservar su estado casi intacto. No se trata sólo de una obra funcional. Es un símbolo de la ingeniería civil que cambió para siempre la comunicación en la Península Ibérica.

El Puente Romano de Mérida, en Extremadura. Canal de Extremadura

Este monumento no sólo es una pieza de nuestra historia nacional, sino que su valor es universal. Por ello, la UNESCO le ha otorgado el título de Patrimonio de la Humanidad. Un recordatorio de que, cuando los romanos construían, lo hacían con la mirada puesta en la eternidad.

Esta impresionante obra es el Puente Romano de Mérida, en Extremadura. Se alza sobre el río Guadiana y es considerado el puente de la antigüedad más largo que se conserva.

Con casi 800 metros de longitud, esta construcción fue el origen de la ciudad de Augusta Emerita. Hoy, sigue siendo el orgullo de todos los emeritenses y un paso obligado para cualquier amante de la historia.

El puente de Mérida fue construido en el siglo I a. C. Fecha que coincide con la fundación de la colonia por orden del emperador Augusto. Su fecha era estratégica. Permitía el paso de la Vía de la Plata, una de las arterias comerciales y militares más importantes del Imperio.

El guardián del Guadiana

Una de las curiosidades más fascinantes de este puente es su sistema de "tajamares". Los ingenieros romanos, a sabiendas de la fuerza del Guadiana en épocas de lluvias, diseñaron unos salientes en los pilares que cortan la corriente del agua. Reduciendo así la presión sobre la estructura.

Además, el puente con "aliviaderos", unos pequeños arcos situados en la parte superior de las pilas que permiten que el agua pase a través del propio puente cuando el nivel del río sube demasiado, evitando que este termine colapsando.

Una de las ciudades romanas mejor conservadas de España Caminar por aquí es viajar 2.000 años atrás, entre teatros, templos, puentes y acueductos que siguen en pie desde el Imperio Romano.

📍 LUGARES IMPRESCINDIBLES
• Teatro Romano → El icono de la ciudad. Siglo I a.C. y aún en uso.
• Anfiteatro Romano → Luchas de gladiadores y espectáculos públicos.
• Museo Nacional de Arte Romano → Mosaicos, esculturas y vida cotidiana romana.
• Puente Romano → Más de 800 m, sigue en uso hoy.
• Acueducto de los Milagros → Ingeniería romana en estado puro.
• Circo Romano → Carreras de cuadrigas para 30.000 personas.
• Templo de Diana → En pleno centro histórico.
• Alcazaba Árabe → Fortaleza clave de la ciudad medieval.

🎟️ ENTRADAS
✔️ Entrada conjunta monumentos Teatro + Anfiteatro + Circo + Casa del Mitreo + Cripta + Alcazaba
💰 15–17 € | Reducida ~8 €
✔️ Museo Nacional de Arte Romano
💰 Gratis

⏰ HORARIOS (aprox.)
• Primavera / verano: 9:00 – 21:00
• Otoño / invierno: 9:00 – 18:30
• Museo: de martes a domingo (lunes cerrado)

✨ CONSEJOS RÁPIDOS
✔️ Se puede ver en 1 día, ideal 1–2 días
✔️ Perfecta para recorrer a pie
✔️ En verano, mejor mañana o atardecer

Esta ciudad se llama MÉRIDA

Otra curiosidad que suele sorprender a los visitantes es su resistencia moderna. Aunque hoy se recorre a pie disfrutando de un paseo romántico o cultural, el Puente Romano de Mérida estuvo abierto al tráfico en 1991.

Durante casi dos milenios, este puente soportó carros, caballos, carruajes y camiones y automóviles, demostrando que la arquitectura romana es, posiblemente, la más duradera de la historia de la humanidad.

Hoy en día, el puente forma parte del espectacular conjunto arqueológico de Mérida. Al cruzarle, el visitante no sólo atraviesa el río, sino que viaja en el tiempo hacia la Alcazaba árabe, que aprovecha parte de la estructura romana para su defensa.

Este es un lugar donde las capas de la historia –romana, visigoda, árabe y cristiana– se superponen con una armonía sobrecogedora.

El Puente Romano de Mérida, en Extremadura. National Geographic

Por ello, si buscas una escapada que combine cultura, belleza del paisaje y la sensación de tocar la eternidad, Extremadura guarda este puente que conecta con nuestro pasado.

Mérida demuestra que España sigue siendo la guardiana de los tesoros mejor conservados del Imperio Romano.