La ruta de senderismo más bonita de España: un cráter volcánico de 8 kilómetros y una cascada de colores

La ruta de senderismo de la Caldera de Taburiente en La Palma.

Disfrutar de este lugar es caminar por el corazón de un gigante dormido. Las paredes de roca parecen tocar el cielo y los colores desafían cualquier estampa bonita.

Un paraje en el que el silencio tan sólo se rompe con el susurro del agua. No es el escenario de una película de fantasía ni un rincón remoto de Islandia, es un tesoro escondido en la geografía española.

España es, sin duda, un paraíso para los amantes del trekking, pero existe un trayecto que se eleva sobre todos los demás por su dramatismo visual y su energía.

Un lienzo de colores

En un momento en el que el turismo de bienestar y la conexión con el entorno son la máxima prioridad, esta ruta se presenta como la escapada definitiva.

Un viaje que combina el desafío físico con una recompensa estética que parece pintada a mano por un artista caprichoso.

La Caldera de Taburiente, en La Palma.

Recorrer este sendero es adentrarse en un ecosistema único. Aquí, los pinos canarios, capaces de resistir al fuego, vigilan el camino mientras el terreno cambia de tonalidad bajo los pies.

El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente se encuentra en la isla de La Palma. Un impresionante enclave que cuenta con un cráter volcánico de 8 kilómetros y desniveles que alcanzan los 2.000 metros.

Esta es una de las rutas de senderismo más espectaculares de todo el continente europeo. Un lugar en el que la tierra parece abrirse para mostrar sus secretos más profundos a través del Barranco de las Angustias.

El gran reclamo de esta travesía, y el momento en el que todo visitante espera con la cámara en la mano, es la llegada a la Cascada de Colores.

La Cascada de Colores de la ruta de la Caldera de Taburiente, en La Palma.

Este rincón casi mágico se oculta tras un desvío en el barranco y ofrece un espectáculo visual inigualable. Una pared natural donde el agua se desliza sobre un lienzo de amarillos, naranjas, verdes y ocres.

La intensidad de estos tonos varía según la época del año y el caudal, convirtiendo cada visita en una experiencia irrepetible.

El secreto del hierro

Una curiosidad que pocos conocen es que, aunque parece una obra puramente caprichosa de la naturaleza, la Cascada de Colores tiene un origen parcialmente humano.

El muro sobre el que cae el agua fue construido en la década de los 60 para intentar retener las aguas. Sin embargo, la naturaleza intervino tiñendo las piedras de amarillo y naranja por el hierro, y de verde esmeralda por las algas y el musgo.

La ruta de la Caldera de Taburiente, en La Palma.

El descenso por el cauce del barranco, rodeado de formaciones rocosas que narran la historia volcánica de la Isla Bonita, permite desconectar del ruido digital para reconectar con lo esencial.

Se recomienda empezar el trayecto desde el mirador de Los Brecitos para disfrutar de un descenso más cómodo y culminar la jornada con la sensación de haber caminado por el centro de la Tierra.

Una experiencia que combina aventura, fotografía y la sensación de asombro que sólo la naturaleza más salvaje puede provocar, la Caldera de Taburiente y su cascada cromática deben estar en tu lista de próximos destinos.

Prepara las botas, ajusta la mochila y lánzate a descubrir por qué este es, para muchos, el sendero más espectacular de toda España.