El pueblo con mar y montaña más bonito de España: paisajes de cuento, un castillo medieval y playas infinitas

En este pueblo el aire fresco de las cumbres nevadas se funde con el aroma del Cantábrico. Un rincón en el que los imponentes Picos de Europa parecen vigilar los pasos de los viajeros.

No es el escenario de una película de época. Tampoco el paisaje de la campiña suiza trasladada a la costa. Es un tesoro geográfico que parece haber sido diseñado por un artista. Un pueblo con encanto.

Este destino no es solo un sitio bonito que fotografiar. Es un paradero que respira historia en cada una de sus piedras, donde los puentes cuentan leyendas y la gastronomía es un culto al producto de proximidad.

Naturaleza en estado puro

Pasear por sus calles es como realizar un viaje en el tiempo. Un municipio protegido por una muralla que ha visto pasar siglos de tradición marinera.

Aquí, el verde de los prados astur-cántabros parece derramarse sobre el azul intenso del mar. Lo que genera una paleta de colores que cambia con la luz del día: desde amaneceres brumosos hasta atardeceres dorados.

Senda de los acantilados de San Vicente de la Barquera.

El equilibrio perfecto entre desconexión y aventura. Para quienes huyen del turismo de masas y buscan refugio en la autenticidad, este rincón del norte es un destino obligatorio.

Ya sea por su patrimonio arquitectónico, su estatus como parada clave para el Camino de Santiago o su imponente presencia natural, este lugar tiene la capacidad de enamorar tanto a los senderistas más exigentes como a los amantes de sol y tumbona.

San Vicente de la Barquera, en el corazón del Parque Natural de Oyambre, en Cantabria, representa la esencia pura de la cornisa cantábrica.

Posiblemente, su estampa más icónica es una de las más fotografiadas del país. La ría de San Vicente está repleta de barcas de colores. Dominando la colina, el Castillo del Rey y la Iglesia de Santa María de los Ángeles. De fondo, los Picos de Europa dejan una imagen asombrosa.

La huella de Carlos V

Una de las curiosidades más fascinantes de San Vicente de la Barquera es su estrecha relación con la historia de España. Este es el primer lugar que pisó Carlos V al llegar a la península para reclamar su trono.

En 1517, el futuro emperador desembarcó en estas tierras, marcando el inicio de una era.

La belleza de este municipio no ha pasado desapercibida para el arte. Sus puentes y calles han servido de escenario para numerosas producciones. Consolidándose como "paisaje de cuento".

El conjunto monumental de la villa es sobrecogedor. El Castillo del Rey, construido en el siglo XIII, es una de las pocas fortalezas navales que se conservan en el norte. Ofrece unas vistas de 360 grados que quitan el aliento.

El Castillo del Rey, en San Vicente de la Barquera (Cantabria).

A pocos pasos, la Iglesia de Santa María de los Ángeles destaca como una joya del gótico, custodiando sepulcros de una belleza artística excepcional.

Pero San Vicente de la Barquera no sería lo mismo sin sus playas infinitas. El Merón y Oyambre son arenales salvajes donde el surf y la contemplación se dan la mano. Kilómetros de libertad donde el horizonte parece no tener fin, ideales para largas caminatas terapéuticas.

Antes de terminar la visita, no puedes marcharte sin probar el Sorropotún, plato estrella de la villa. Se trata de un guiso marinero de bonito y patatas que condensa todo el sabor del mar en un solo bocado.

Comer en su puerto, viendo el pasar de los pescadores, es una experiencia que conecta directamente con la raíz de este pueblo que, a pesar de su fama, ha sabido mantener intacto su espíritu.