El palacio del siglo XVI convertido en un parador: entre murallas centenarias y donde se alojó Hernán Cortés

Si alguna vez has soñado con despertar en una alcoba en la que el eco de la historia es el único despertador, puedes hacerlo realidad. Este es un refugio de piedra dorada donde las murallas se levantaron para custodiar un oasis de mármol blanco y elegancia renacentista.

En el corazón de Extremadura existe un palacio que desafía el paso del tiempo. Un lugar en el que el lujo contemporáneo se funde con leyendas de duques y conquistadores.

No es sólo un destino para pernoctar. Es una invitación al Siglo de Oro que permite recorrer los mismos pasillos que pisó Hernán Cortés antes de cambiar el rumbo de la historia.

Muros con historia

La historia de este edificio es un viaje de transformación constante. Lo que hoy se ve como una estructura imponente y refinada, tuvo sus orígenes sobre una antigua fortaleza musulmana.

Fue en el siglo XV cuando comenzó a forjarse su leyenda actual. En 1437 se iniciaron las obras de lo que se convertiría en la residencia oficial de una de las familias más poderosas de la época: los Duques de Feria.

El interior del Parador de Zafra, en Badajoz (Extremadura).

Lo que convierte en especial esta construcción es su dualidad. Por fuera mantiene un aspecto robusto y militar, con nueve torres almenadas que vigilan el horizonte extremeño. Recordando que en su día fue un punto estratégico de defensa. Al cruzar su umbral, la sobriedad guerrera se transforma en un despliegue de elegancia renacentista.

Su patio central es una joya de mármol blanco rodeada de columnas. Un remanso de paz que transporta directamente a la época de esplendor del Siglo de Oro.

Refugio de un conquistador

Uno de los mayores reclamos de este palacio es la ilustre lista de huéspedes que han dormido bajo sus techos. Entre ellos destaca Hernán Cortés.

El conquistador de México, antes de partir hacia el Nuevo Mundo, encontró refugio y protección en este lugar. Gracias a la estrecha relación de su familia con los Duques de Feria, Cortés fue acogido en estas estancias.

Pasear por estas galerías es seguir los pasos de Hernán Cortés, sintiendo la misma atmósfera de solemnidad que él experimentó antes de embarcarse en su histórica expedición.

Además, si decides visitar este palacio es imprescindible que busques la Capilla del Aceite. Se dice que recibe este nombre porque los Duques permitían que los habitantes de la zona depositaran allí sus ofrendas de aceite para mantener las lámparas encendidas.

A pesar de su apariencia de castillo inaccesible, su interior fue diseñado para el máximo confort de la nobleza. Este incluye uno de los primeros sistemas de calefacción de la época.

En este enclave la piedra cuenta crónicas de caballeros y navegantes. Hoy es un alojamiento de ensueño que permite sentirse como un duque por unos días a cualquier visitante.

El Parador de Zafra

Si has llegado hasta aquí, mereces saber que hablo del Parador de Zafra, también conocido como el Palacio de los Duques de Feria.

Está ubicado en la localidad de Zafra, en Badajoz, declarada Conjunto Histórico-Artístico. La villa es popularmente conocida como la "Sevilla la Chica" por su belleza y blancura.

Este parador es mucho más que un hotel. Es un monumento vivo en el que dormir en habitaciones que conservan detalles arquitectónicos originales.

En definitiva, una escapada en la que la elegancia del siglo XVI se encuentra con las comodidades del siglo XXI para ofrecer una experiencia llena de historia.