Parece Machu Picchu pero está en España: una de las rutas de senderismo más bonitas del mundo

Sentirse como si estuvieses caminando por los Andes peruanos pero sin salir de España es posible. No es necesario pasar largas horas en un avión ni sentirse abrumado por los miles de turistas de Perú.

En nuestro país existe un rincón tan espectacular que muchos ya lo han bautizado como el "Machu Picchu español". Sus paisajes dramáticos, barrancos profundos y panorámicas espectaculares convierten este lugar en una ruta de senderismo obligatoria para cualquier amante de la naturaleza y la aventura.

Se trata de un pequeño caserío tradicional que parece suspendido entre montañas y barrancos escarpados. Su localización entre profundos desfiladeros y su integración en el paisaje recuerdan inevitablemente a las grandiosas formaciones que circundan Machu Picchu en Perú.

El Machu Picchu español

Esta joya española no se limita a una simple comparación estética. Su entorno ofrece una experiencia única de senderismo que conquista a todo aquel que se atreve a explorarla.

El itinerario descendente de aproximadamente cinco kilómetros comienza en el propio caserío y, tras un desnivel considerable, lleva al caminante hasta una playa virgen en el Océano Atlántico.

El Barranco de Masca, en Tenerife (Islas Canarias).

La experiencia combina montaña, naturaleza salvaje y mar en un solo recorrido, un contraste que resulta difícil poder observar más allá de en rutas lejanas o documentales de aventura.

No es una caminata fácil. La exigencia física es alta, con zonas estrechas y cambios de pendiente consistentes. Para poder disfrutarla es recomendable usar un calzado adecuado, llevar agua suficiente y tener una buena preparación física.

Senderismo entre barrancos

Además del descenso, el entorno natural que rodea este enclave es sencillamente impresionante. El camino está cubierto por una vegetación frondosa y barrancos que parecen tallados por gigantes, creando un escenario de impresionante biodiversidad que hace que cada vuelta de camino sea más impactante que la anterior.

El acceso a este paraíso no es sencillo, pues la carretera que lleva a este lugar idílico serpentea a través de paisajes montañosos y curvas pronunciadas que forman parte de la aventura.

Una curiosidad que pocos conocen de este lugar es que, durante décadas, este aislado caserío sólo era accesible a pie o por mar. Y no fue hasta bien entrado el siglo XX cuando se habilitó la sinuosa carretera TF-436, famosa por sus curvas imposibles y sus miradores de infarto.

Sin embargo, para muchos visitantes, el trayecto también es parte del encanto. Ofreciendo un viaje visual que prepara al explorador para lo que está por venir.

Esta apasionante experiencia nace en el caserío de Masca, en Tenerife. Y la ruta por el barranco es considerada una de las más espectaculares de España.

Además, el enclave forma parte del espectacular Parque Rural de Teno, uno de los espacios naturales mejor conservados de Canarias. Este macizo montañoso, de origen volcánico, presume de acantilados vertiginosos y profundos barrancos moldeados durante millones de años por la erosión.

El pequeño paraje ha conquistado ya a viajeros de todo el mundo y se está imponiendo como uno de los destinos de senderismo más bonitos del planeta.

Y lo mejor de todo es que este maravilloso paraje se encuentra a tan sólo unas horas de vuelo desde la mayoría de capitales europeas.