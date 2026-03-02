Parece el Caribe pero está en Japón: el paraíso tropical de aguas turquesas que casi nadie conoce

Un paraíso tropical en el archipiélago de Yaeyama, al sur de Japón. JAPAN AIRLINES

Si al cerrar los ojos sueñas con playas de arena blanca, aguas turquesas cristalinas y palmeras que se mecen con la brisa cálida, probablemente estarás imaginando que te encuentras en el Caribe.

Sin embargo, te sorprenderá saber que al sur de Japón se esconde un archipiélago tan paradisíaco que rivaliza con cualquier destino tropical de ensueño.

Japón es especialmente famoso por sus ciudades futuristas y sus cerezos en flor. Y la mayoría de los viajeros lo asocian con templos, sushi y luces de neón sobre los edificios más altos de Tokio.

Japón, un Caribe secreto

Son pocos los que saben que al sur de Japón, en el Océano Pacífico, se encuentra el archipiélago Yaeyama, un conjunto de islas casi desconocidas fuera del país, pero que esconden playas de arena blanca y arrecifes vibrantes.

Sus aguas son tan translúcidas y azules que a muchos les cuesta creer que no están en el Caribe o en el Sudeste Asiático.

Lo más sorprendente de estas islas no es sólo que ofrecen aguas fantásticas, sino que su turismo aún no es masivo.

La mayoría de los visitantes son locales japoneses o viajeros aventureros que llegan en avión o ferri desde la isla de Ishigaki, la más grande del archipiélago.

Cada rincón de estas islas parece sacado de una postal. Yurigahama es una playa que sólo se deja ver cuando la marea baja, formando una lengua de arena blanca flotante rodeada de tonos de azul que quitan el aliento.

El hecho de que la isla de Yurigahama aparezca y desaparezca con las mareas la convierte en un lugar tan efímero como mágico. Este es un lugar ideal no sólo para fotografiar, sino también para practicar snorkel en aguas poco profundas de color esmeralda.

Un paraíso casi desconocido

El archipiélago Yaeyama no es la única sorpresa tropical de Japón. La isla de Yoron, también conocida como Yoronjima, forma parte del Amami, otro destino que muchos viajeros confunden con el Caribe.

Aquí las playas parecen pintadas a mano. Con arenas suaves, aguas cálidas y turquesas. Un lugar ideal para un baño relajante o una sesión de kayak.

Además, la población de Yoron es muy reducida y, el ritmo de vida, muy tranquilo. Lo que la convierte en el destino perfecto para quienes buscan desconectar.

Una de las curiosidades más encantadoras de esta región es que los paisajes tropicales están acompañados de una cultura única, muy distinta de la del Japón Continental.

En las Yaeyama todavía se conservan tradiciones ancestrales del antiguo reino Ryūkyū. Estas dieron forma a la música, la artesanía y la gastronomía local.

Otra curiosidad fascinante viene dada gracias a las magníficas condiciones climatológicas. En el archipiélago se puede disfrutar de una enorme variedad de estrellas y constelaciones, mejor incluso que desde las regiones urbanas debido a su cielo limpio y oscuro.

Una de las razones por las que estos destinos siguen siendo un secreto bien guardado es que Japón no figura en el imaginario tropical.

Sin embargo, quienes se animan a cruzar el país hasta estas islas descubren un Japón completamente distinto. El clima subtropical, las aguas cálidas y la vida vibrante ofrecen un paraje tan bello como remoto.