El pueblo medieval de calles empedradas declarado Conjunto Histórico-Artístico y amurallado desde el siglo XI

Si alguna vez has soñado con retroceder en el tiempo y perderte por callejones empedrados donde cada piedra parece susurrar historias de caballeros, reyes y leyendas milenarias tienes que visitar esta localidad situada en Huesca.

Aínsa es un pequeño pueblo medieval ubicado en el Pirineo aragonés. Este municipio ofrece un escenario de cine perfecto. Sin efectos especiales. Cada rincón es real y transmite la viveza y conservación de la historia.

Su recinto amurallado data del siglo XI, y marca el ritmo del casco antiguo: murallas, portones y fortificaciones que sirvieron de enclave estratégico para la defensa del municipio. Tal es su importancia que Aínsa ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Viaje al pasado

El origen de la villa se remonta a tiempos de la Reconquista y se vincula a la figura legendaria del rey Garci Ximénez, comarca peninsular que logró la victoria cristiana en el año 724.

Cada dos años, Aínsa celebra la tradicional fiesta de la Morisma en conmemoración al vencedor con una representación épica de la batalla que viste las calles de historia viva.

Dejando detrás las puertas de la muralla, el visitante se encuentra la Plaza Mayor de Aínsa, una imponente plaza trapezoidal empedrada repleta de bares y mercados.

Además, en este espacio se celebran eventos culturales que rememoran el papel histórico del lugar reviviendo la vida social de la Edad Media.

Cuenta la leyenda que los cristianos recuperaron la plaza gracias a la aparición de una cruz de fuego sobre una encina, un milagro que inspiró, no sólo tradiciones locales, sino también elementos del escudo histórico del Reino de Sobrarbe.

Este lugar, rodeado de fachadas antiguas, es uno de los parajes más fotografiados del pueblo. A su vez, es un punto clave para comprender el hecho de que Aínsa sea considerada una de las localidades medievales mejor conservadas de España.

Un castillo de museo

En lo alto del conjunto de casas del casco antiguo, el castillo de Aínsa domina el horizonte con su torre y baluartes. Su construcción original procede del siglo XI y sirvió para proteger a los cristianos de posibles ataques e invasiones.

Hoy, este castillo alberga museos y exposiciones. Además, desde lo alto se observan vistas panorámicas de los valles y montañas que rodean este rincón aragonés.

A un paso del castillo se encuentra la iglesia de Santa María, de estilo románico y sobrio. Esta sorprende por su riqueza artística y su torre defensiva, útil tanto para rezar como para vigilar.

Todo el casco histórico conserva el aspecto medieval. Repleto de calles estrechas, irregulares y empedradas que parecen invitar a perderse por sus rincones sin prisa.

Gastronomía y cultura

Aínsa no es sólo historia. Su entorno natural, en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, hace del pueblo un destino ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza. Muy cerca se sitúa el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un espectacular paraje declarado Patrimonio de la Humanidad.

Perderse por los callejones de Aínsa también invita a saborear la gastronomía aragonesa más auténtica, desde guisos de cordero hasta vinos de la cercana región de Somontano. Además, permite descubrir pequeñas tiendas de artesanía que mantienen viva la tradición local.

La mezcla de historia, naturaleza y autenticidad convierten este pueblo en un destino perfecto para quienes buscan un lugar que va más allá de las postales bonitas.