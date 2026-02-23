Pull&Bear liquida sus chaquetas estilo The North Face: a la venta por solo 19,99 euros y en hasta 2 colores
Se trata de una chaqueta acolchada de cuello alto, con capucha, cierre de cremallera y manga larga, ideal para combinar con todo tipo de looks.
Con el fin inminente de las grandes rebajas de invierno y la llegada del entretiempo, muchas firmas de moda buscan liquidar stock de prendas clave para la transición climática.
Las chaquetas acolchadas, ese puente perfecto entre un abrigo pesado y una cazadora ligera, se han convertido en uno de los artículos más demandados en el catálogo de marcas como Pull&Bear durante este ciclo de descuentos, donde aún se pueden encontrar piezas a precios reducidos antes de que llegue la primavera.
Se trata de una prenda con acolchado uniforme, capucha integrada, cierre frontal con cremallera y botones a presión, además de bolsillos laterales que aportan comodidad y practicidad.
Su diseño está pensado para ofrecer calor ligero y protección frente al viento, sin añadir demasiado volumen, lo que la hace ideal para el uso diario en ciudad o para paseos de fin de semana.
A diferencia de las chaquetas técnicas de marcas outdoor, no está diseñada para condiciones extremas, pero cumple con creces en situaciones urbanas y climáticamente moderadas.
Además, lo mejor de todo es que está disponible por menos de 20 euros, lo que la convierte en una opción muy competitiva frente a las prendas técnicas de gama alta, que fácilmente duplican o triplican esa cifra.
Está disponible en un rango de tallas que va desde XS hasta XL, adaptándose a distintas siluetas, y en colores clásicos como negro y beige.
En cuanto a estilo, la chaqueta combina con facilidad. Para un look urbano casual puede llevarse con jeans rectos y zapatillas blancas, mientras que para un conjunto más athleisure funciona con sudaderas con capucha, pantalones cargo y botas ligeras. Su ligereza y corte permiten llevar capas debajo, como un jersey fino, sin comprometer la movilidad ni la estética.
Ademá,s y aunque no iguala la protección técnica de un modelo de The North Face, la chaqueta de Pull&Bear logra un equilibrio muy logrado entre diseño y equilibrio.
De esta manera, la chaqueta de Pull&Bear se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan una prenda versátil de entretiempo que se adapte tanto al día a día urbano como a escapadas casuales durante la temporada fría.