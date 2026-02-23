Nuevo en tienda: aterriza en Zara el vestido más elegante, versátil y cómodo de la temporada por solo 22,95 €

Febrero es uno de los meses en los que más caprichos nos permitimos. Empieza el buen tiempo, prendas rebajadas y la oportunidad de renovar el armario con piezas que combinan estilo y comodidad.

Entre estas opciones destaca el vestido largo drapeado de Zara en color marrón, una prenda que logra unir elegancia y versatilidad a un precio accesible.

El diseño se caracteriza por un cuello redondo y mangas cortas, una combinación clásica y versátil que lo convierte en apto tanto para días cálidos como para transiciones de estación con una capa ligera encima.

Vestido largo drapeado. Ref. 3253/317/700

El verdadero protagonista estético es el detalle lateral de drapeado, que introduce pliegues estratégicos en la zona media del vestido.

Este tipo de drapeado no solo aporta textura visual, sino que también juega con la luz y las sombras, favoreciendo la percepción de volumen y dinamismo en una silueta alargada.

El bajo con acabado en línea evasé complementa este efecto, generando una caída fluida y elegante que acompaña el movimiento de quien lo lleva.

En cuanto al tallaje, está disponible en un rango que va desde la S hasta la L, lo que permite que mujeres con diferentes tipos de cuerpo encuentren una talla que se ajuste con comodidad. La flexibilidad del tejido y el corte ligeramente fluido ayudan a que la prenda no se sienta rígida, adaptándose con naturalidad.

Vestido largo drapeado. Ref. 3253/317/700

El diseño drapeado, por su parte, forma parte de una tendencia más amplia dentro de la moda contemporánea que busca equilibrar sofisticación y accesibilidad.

Los vestidos con drapeados tienden a favorecer una silueta alargada y fluida, al tiempo que ofrecen una estética que puede pasar de lo casual a lo elegante con pequeños cambios en los complementos.

Pero eso no es todo, este vestido se presta a múltiples combinaciones. Para un look de día relajado, se puede llevar con zapatillas blancas y una chaqueta ligera, creando un conjunto fresco y confortante.

Para ocasiones más formales o nocturnas, sandalias de tacón y bolso de mano elevan la elegancia del conjunto, mientras que en entretiempo, botines y una blazer estructurada dotan a la prenda de un aire más profesional o sofisticado.