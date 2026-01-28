Las botas de nieve más elegantes y cómodas que todas necesitamos: están a la venta por 29,50 € tras un 50%

La borrasca Kristin, que este miércoles azota con fuerza gran parte de la península, ha convertido la nieve y el hielo en protagonistas del paisaje y de la movilidad cotidiana.

Precisamente, la AEMET mantiene avisos por viento, nieve, lluvia y mala mar en varias provincias, mientras que las carreteras sufren cortes y, además, la Dirección General de Tráfico obliga al uso de cadenas en múltiples puertos de montaña debido a las acumulaciones y al hielo en calzadas.

En este contexto de temporal invernal, con nevadas en cotas bajas y rachas de viento que pueden superar los 120 km/h en varios puntos del territorio, contar con un calzado adecuado no es solo una cuestión de confort, sino también de seguridad.

Botas nieve Krack.

Una opción atractiva para quienes buscan una solución práctica y económica son las botas Core NISA, disponibles con un 50 % de descuento en la tienda online de Krack.

El modelo, pensado para mujer y en color gris, tiene un precio rebajado de 29,50 euros frente a los casi 60 euros de tarifa habitual, lo que la sitúa como una opción asequible para reforzar el calzado de invierno en pleno temporal.

Estas botas destacan por su diseño de plataforma y acabado en textil, ofreciendo sujeción y resistencia básica para uso urbano y desplazamientos diarios.

Además, están confeccionadas con material textil en exterior e interior, pensadas para adaptarse a diferentes combinaciones con ropa de invierno.

El calzado se presenta como una alternativa válida para caminar sobre superficies mojadas o con nieve ligera en entornos urbanos, especialmente durante episodios como los que está dejando Kristin, donde la precipitación y el barro en aceras y zonas transitadas pueden complicar el día a día.

Sin embargo, quienes se enfrenten a condiciones más extremas, como nieve acumulada, hielo o rutas de montaña, podrían necesitar modelos más técnicos con suelas antideslizantes y aislamiento específico.

El descuento del 50 % convierte a las Krack Core NISA en una opción interesante para completar el equipo básico de invierno sin un gran desembolso.

La disponibilidad en tallas varía según stock, con opciones como 36, 37, 38, 39, 40 y 41, aunque algunas tallas pueden estar agotadas, por lo que es recomendable revisar la disponibilidad antes de completar la compra.