5 jerséis cómodos, elegantes y muy ponibles de las rebajas de Zara que han arrasado: a la venta por menos de 15€
Estos cinco jerséis cubren una gama de estilos: desde los básicos atemporales (soft o de punto clásico) hasta piezas más marcadas por las tendencias.
¿Quién no ha deseado alguna vez en su vida tener un armario con prendas en tendencia, que a la vez favorezcan y combinen con todo?
En plena temporada de rebajas, la firma perteneciente a Inditex ofrece una selección de jerséis de mujer que no han dejado a nadie indiferente, ideales para renovar tu fondo de armario y por menos de 15 euros.
La primera opción que más nos ha llamado la atención desde EL ESPAÑOL es el jersey soft de cuello redondo y manga larga. Este primer modelo se caracteriza por su tejido suave (soft) que combina poliéster y algodón, lo que le da un tacto agradable y buena caída.
Su corte recto y cuello acabado en vuelta lo convierten en una pieza muy fácil de combinar con vaqueros, pantalones chinos o faldas midi.
Lo mejor de todo es que está disponible por solo 11,97 euros, tras un descuento del 40% y en hasta dos colores diferentes: gris y visón vigoré.
Otro modelo soft con manga larga y cuello barco que no podemos dejar pasar es esta segunda opción, que está confeccionado en tejido mayoritariamente de poliéster, viscosa y elastano, destaca por su ajuste ligeramente más definido en el bajo y los puños.
Este diseño está actualmente disponible en la tienda online por 10,77 euros tras un descuento del 40%.
Asimismo, el jersey de punto cortado también se presenta como una pieza minimalista y versátil. Confeccionado en tejido de punto de cuello redondo y manga larga, este modelo ofrece una estética limpia y funcional que combina con casi cualquier conjunto.
En esta ocasión Zara ofrece esta prenda por 10,77 euros y en hasta 3 tonos diferentes, entre los que destacan el berenjena, caqui y blanco roto.
Para quienes buscan una opción con un toque de tendencia más marcado, el jersey de punto cropped con hombreras es otra propuesta audaz.
De corte corto y cuello redondo, este diseño incorpora hombreras suaves que aportan volumen en la parte superior, lo que lo convierte en una pieza ideal para looks urbanos o más modernos.
Lo mejor de todo, es que tiene un descuento del 56% y, además, está disponible en dos tonos diferentes: marrón y piedra.
Eso sí, como viene siendo habitual en la firma de moda, más de una talla ya se encuentra agotada de manera online.
Por último, el jersey de rayas con manga murciélago, disponible por 11,97 y en dos colores, es perfecto si te gusta combinar comodidad con un diseño distintivo.
Confeccionado en mezcla de algodón, este jersey de cuello redondo y manga abullonada presenta un patrón de rayas marino y blanco que añade dinamismo y personalidad al conjunto.