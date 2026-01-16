5 jerséis cómodos, elegantes y muy ponibles de las rebajas de Zara que han arrasado: a la venta por menos de 15€

¿Quién no ha deseado alguna vez en su vida tener un armario con prendas en tendencia, que a la vez favorezcan y combinen con todo?

En plena temporada de rebajas, la firma perteneciente a Inditex ofrece una selección de jerséis de mujer que no han dejado a nadie indiferente, ideales para renovar tu fondo de armario y por menos de 15 euros.

La primera opción que más nos ha llamado la atención desde EL ESPAÑOL es el jersey soft de cuello redondo y manga larga. Este primer modelo se caracteriza por su tejido suave (soft) que combina poliéster y algodón, lo que le da un tacto agradable y buena caída.

Jersey soft. Ref. 5644/987/722

Su corte recto y cuello acabado en vuelta lo convierten en una pieza muy fácil de combinar con vaqueros, pantalones chinos o faldas midi.

Lo mejor de todo es que está disponible por solo 11,97 euros, tras un descuento del 40% y en hasta dos colores diferentes: gris y visón vigoré.

Otro modelo soft con manga larga y cuello barco que no podemos dejar pasar es esta segunda opción, que está confeccionado en tejido mayoritariamente de poliéster, viscosa y elastano, destaca por su ajuste ligeramente más definido en el bajo y los puños.

Este diseño está actualmente disponible en la tienda online por 10,77 euros tras un descuento del 40%.

Jersey manga larga. Ref. 5063/890/803

Asimismo, el jersey de punto cortado también se presenta como una pieza minimalista y versátil. Confeccionado en tejido de punto de cuello redondo y manga larga, este modelo ofrece una estética limpia y funcional que combina con casi cualquier conjunto.

En esta ocasión Zara ofrece esta prenda por 10,77 euros y en hasta 3 tonos diferentes, entre los que destacan el berenjena, caqui y blanco roto.

Jersey punto cortado. Ref. 0347/805/667

Para quienes buscan una opción con un toque de tendencia más marcado, el jersey de punto cropped con hombreras es otra propuesta audaz.

De corte corto y cuello redondo, este diseño incorpora hombreras suaves que aportan volumen en la parte superior, lo que lo convierte en una pieza ideal para looks urbanos o más modernos.

Jersey hombreras. Ref. 5536/140/700

Lo mejor de todo, es que tiene un descuento del 56% y, además, está disponible en dos tonos diferentes: marrón y piedra.

Eso sí, como viene siendo habitual en la firma de moda, más de una talla ya se encuentra agotada de manera online.

Jersey rayas. ref. 1165/260/084

Por último, el jersey de rayas con manga murciélago, disponible por 11,97 y en dos colores, es perfecto si te gusta combinar comodidad con un diseño distintivo.

Confeccionado en mezcla de algodón, este jersey de cuello redondo y manga abullonada presenta un patrón de rayas marino y blanco que añade dinamismo y personalidad al conjunto.