Aterriza en Zara el bolso más elegante y sofisticado de la temporada: disponible por solo 17,99 euros

A veces no hace falta un gran desembolso para lucir elegante, cómoda y actual. Esa es precisamente la premisa que resume el bolso de mano con detalles metálicos de Zara, un accesorio que demuestra que el diseño cuidado y la funcionalidad pueden ir de la mano a un precio accesible.

La firma española vuelve a apostar por un complemento versátil, pensado para acompañar tanto los estilismos cotidianos como las ocasiones que requieren un toque más sofisticado.

Este modelo se encuentra actualmente disponible en la tienda online de Zara por 19,99 euros, tras una rebaja aplicada sobre su precio original de 29,95 euros.

Bolso de mano. Ref. 6721/610/624

El diseño del bolso destaca por su estructura compacta y definida, con líneas limpias que se ven realzadas por detalles metálicos en el exterior.

Estos elementos aportan carácter y un aire contemporáneo al conjunto, elevando su estética sin resultar excesiva.

Está fabricado en poliuretano, un material sintético resistente y ligero, mientras que el interior cuenta con forro de poliéster, pensado para proteger los objetos personales y facilitar el uso diario.

La funcionalidad es uno de los ejes del diseño. El bolso incorpora doble asa de mano y una asa bandolera extraíble, lo que permite llevarlo de distintas formas según la ocasión: en la mano para un look más pulido o colgado al hombro para mayor comodidad.

El cierre mediante doble cremallera aporta seguridad, y en el interior se incluye un bolsillo con cremallera que ayuda a mantener el orden.

Sus dimensiones de 15 centímetros de alto, 18,5 de ancho y 13,5 de fondo lo convierten en un bolso pequeño, pero práctico.

Además, tiene capacidad suficiente para llevar lo imprescindible del día a día, como el teléfono móvil, la cartera, las llaves o pequeños objetos personales, sin resultar voluminoso.

En cuanto al color, Zara apuesta por un tono burdeos, elegante y fácil de combinar. Se trata de una elección cromática que funciona bien tanto con prendas neutras como con estilismos más atrevidos, y que aporta sofisticación sin perder versatilidad.