El regalo de Navidad perfecto ya existe: Sephora desvela sus sets de belleza y maquillaje imprescindibles

La Navidad es ese momento del año en el que todo se llena de magia, ilusión y reencuentros que nos hacen brillar por dentro y por fuera. Entre cenas infinitas, abrazos esperados y rituales que solo vivimos en estas fechas, también nos regalamos un instante para cuidarnos: para elegir ese outfit especial, un makeup que nos haga sentir únicos y una rutina de piel y cabello que sea un regalo en sí misma. Porque en Navidad, cada detalle cuenta… y es la ocasión perfecta para regalar algo bonito.

En este contexto, los estuches y los sets de belleza se convierten una de las opciones más acertadas para regalar, ya que combinan lujo, practicidad y una presentación única.

Cada Navidad, Sephora lanza una cuidada selección de ediciones especiales que reúnen los productos más icónicos de las marcas favoritas de los consumidores, ideales para sorprender a cualquier amante del maquillaje, el skincare, el haircare y las fragancias. Estos son algunos de los imprescindibles de esta temporada.

Los estuches de maquillaje inéditos

Entre las ofertas más destacadas, se encuentran los estuches de maquillaje, perfectos para quienes aman jugar con el color y crear looks sorprendentes. El Kindness Cafe Collectors’ Makeup Set de Tarte, por ejemplo, es el ‘kit de fiesta’ perfecto. Incluye paletas de sombras exclusivas, máscaras de pestañas icónicas y productos labiales como el bálsamo y el gloss de maracuyá, permitiendo crear desde maquillajes naturales hasta looks más intensos para la noche.

Para los apasionados de la tendencia strawberry makeup, el Soft Pink & Lip Trio de Rare Beauty es la opción ideal. Este trío aporta al rostro un aire fresco y elegante, con mejillas sonrosadas y labios con un toque natural. Incluye un blush mate “Soft Pinch” de textura aterciopelada, un blush líquido suave y un aceite labial con color.

Además, Sephora incluye entre sus propuestas otro set firmado por Selena Gomez: Selena’s Fave, que combina la fragancia Rare Eau Parfum con el blush líquido Soft Pinch, diseñado para quienes buscan la armonía entre la fragancia y el maquillaje.

Ethereal Eyes™ Eyeshadow Palette de Makeup by Mario

Triunfarás con looks aterciopelados o metálicos con la paleta de edición limitada Ethereal Eyes™ Eyeshadow Palette de Makeup by Mario. Gracias a su fórmula modulable, fácil de difuminar y de larga duración, resulta perfecta tanto para el uso diario como para looks más sofisticados de noche.

Por último, destaca el dúo del skincare y el maquillaje, The Dewy Pink Set – Summer Fridays. Incluye: la crema hidratante galardonada Cloud Dew Gel, el bálsamo labial cremoso Lip Butter Balm y el colorete Butter Palm en tono Pink Sunset. La combinación de hidratación y maquillaje ofrece un acabado fresco, jugoso y luminoso, tan bonito y suave como una rosa.

El cuidado imprescindible de los labios

Los labios, a menudo castigados en invierno, encuentran en los sets de Sephora la solución perfecta. El primero es el Midnight Minis de Laneige un dúo pensado para quienes sufren de labios secos o agrietados o simplemente buscan un extra de hidratación. Contiene el Lip Glowy Balm, un bálsamo ligero que hidrata y aporta brillo, y la Lip Sleeping Mask, una mascarilla nocturna nutritiva que repara los labios durante la noche.

Trío de aceites de Sephora Collection

La segunda opción es el trío de aceites de Sephora Collection que aporta un toque de color brillante y una hidratación intensa. Enriquecidos con aceites vegetales (ricino, almendra dulce y argán) suavizan y embellecen los labios desde la primera aplicación.

Un aroma inolvidable para regalar

Set de Kayali

Para quienes quieren sorprender con una fragancia la marca de belleza cuenta con tres estuches de lujo. El Iconic Vainilla Set de Kayali es perfecto para los amantes de los aromas cálidos, dulces y envolventes. Un perfume con notas de orquídea avainillada, jazmín cremoso, vainilla de Madagascar, haba tonka, azúcar moreno, maderas ambarinas, almizcle y pachulí. Incluye dos tamaños (50 ml y 100 ml), ideal para usar en casa y llevar de viaje.

El Set de L’Interdit de Givenchy combina una fragancia icónica (Eau de Parfum 50 ml), un vaporizador de viaje recargable y una mini máscara de pestañas, uniendo elegancia, sensualidad y funcionalidad en un solo estuche. Por su parte, Born in Roma Donna de Valentino incluye un perfume con una fragancia floral ámbar con jazmín sambac, vainilla bourbon y cashmeran y además, viene con el gloss Puffer Gloss 302R.

Sets para adentrarse en el mundo del skincare

Si estás pensando en iniciar –o perfeccionar– tu rutina de cuidado facial, estas propuesta es simplemente irresistible. Sephora Collection sorprende con un estuche de ocho mascarillas faciales y corporales, pensado para relajarse, mimarse y atender múltiples necesidades en una sola caja. Las mascarillas cubren rostro, labios, pies, manos, e incluso cabello, perfectas para una sesión de autocuidado intensiva.

Cuidado capilar: hidratación y brillo de lujo

Finalmente, para el cuidador capilar destacan dos kits que devolverán el brillo y revitalizarán tu melena. Uno de ellos es The Instant Hydration Set de Olaplex, diseñado para el cabello seco e hidratarlo en profundidad. Incluye un leave-in acondicionador sin aclarado Nº5, champú y acondicionador en formato viaje y una muestra de tratamiento hidratante antiedad para el cuero cabelludo. Ideal para nutrir, reparar y sellar las puntas abiertas con un solo uso, dejándolo suave, manejable y con brillo.

El otro es On-The-Go Honey Hair Trio – Gisou, un set de tratamiento enriquecido con miel de Mirsalehi. Incluye mascarilla capilar (Honey Gloss Ceramide Therapy), aceite hidratante (Honey Infused Hair Oil) y perfume capilar (Honey Infused Hair Perfume). Proporciona hidratación intensa, brillo y nutrición, ideal para cabellos secos, castigados o apagados.

Sorprende a tus seres queridos –o a ti mismo– con estos sets de venta exclusiva en Sephora.